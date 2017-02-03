Гепрокуратура проверит факты «сливов» из «Службы-112» персональных данных граждан

Публикации за 03.02.17

Генпрокуратура проверит факты утечки из «Службы-112» персональных данных граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, общественникам поступают жалобы граждан на то, что их личную информацию сотрудники службы экстренного реагирования незаконно передают коммерческим организациям, а те используют ее для навязывания услуг – например, автоюристов. Так, в конце января 2017 года в Москве произошло ДТП. По словам пострадавшего водителя, участники аварии незамедлительно сообщили о случившемся в «Службу 112». Пока автомобилисты ждали прибытия сотрудников ГИБДД, на место аварии успел приехать юрист, представившийся сотрудником «некоммерческой организации помощи автомобилистам», который предложил платные услуги по составлению документов.

По мнению экспертов ОНФ, подобная ситуация могла произойти только вследствие утечки служебной информации, содержащей персональные данные участников ДТП. Ведь, к примеру, в описанном случае о факте ДТП было известно исключительно сотрудникам «Службы-112».

Общественники направили обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой расследовать данный конкретный случай нарушения закона, а также провести проверки по вопросам защиты служебной информации и персональных данных граждан в региональных и муниципальных «Службах-112» и принять меры по пресечению подобных нарушений.

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Отметим, что это далеко не единичный случай «слива» информации о гражданах госструктурами коммерческим организациям. Так, в октября 2016 года из УМВД по Челябинску были уволены 2 сотрудника, которые передавали информацию об умерших жителях города избранным похоронным агентствам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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