Капризная Венера, буйный Марс. Гороскоп РИА «Новый День» на 6 – 12 февраля 2017

Публикации за 05.02.17

Во вторую неделю февраля Солнце будет находиться в знаке Водолея, Меркурий 7 февраля перейдёт от Козерога к Водолею, а Венера и Марс продолжат своё движение по территории Овна. Солнце продолжает вдохновлять людей на самосовершенствование, получение новых знаний, приобретение нового опыта, поощряет стремление к путешествиям, пробуждает и поддерживает любопытство, а также помогает устанавливать дружеские связи и способствует взаимопомощи, что полезно для совместной работы. Меркурий сменит личную узконаправленную материальную заинтересованность на свободное общение ради интереса и приобретения новых знаний. В этом он поддержит и усилит влияние Солнца, а также сам получит соответствующую поддержку. Подходящее время для совместного планирования, поиска новых перспектив, хороший период для различных поездок, путешествий, особенно, с познавательной целью. Венера в этот период очень эмоциональна, впечатлительна, реагирует быстро и непосредственно, чувственна, свободна в своих проявлениях, склонна к инициативе. В действии её очень трудно остановить, вдобавок, она легко меняет своё отношение с положительного на отрицательное (и наоборот), не прерывая своей активности. Непростое поведение, которое может доставить много хлопот. Марс в этот период решительный, вспыльчивый, деятельный, готовый к подвигу, склонен действовать до конца, идти вперёд невзирая ни на что – он азартен и воинствен. Полезен, когда нужно пробить стену, но неосторожен. Вполне может вместе с препятствием уничтожить что-нибудь ценное.

Гороскоп на февраль здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца, Марса, Плутона. Напряжёнными будут аспекты Меркурия, Венеры с Юпитером и Марса с Ураном. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Правда, прогноз на понедельник для этой деятельности негативный, а также в пятницу, во второй половине дня, возможны осложнения, но остальное время для работы благоприятно. Для основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами неделя большей частью непригодна. Напряжённые аспекты Марса с Ураном и Венеры с Юпитером указывают на возникновение ложных перспектив и отрицательные результаты попыток расширения деловой сферы. Возможно получение неприятной информации и нежелательный ход событий. Активные действия под влиянием Марса могут стать причиной конфликта с коллегами или руководством. В целом, не рекомендуется прилагать много энергии к достижению новых целей, лучше ограничиться решением уже существующих задач. Ситуация в доме, отношения с близкими, по гороскопу, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 9 февраля позитивный, а далее негативный. Материальное положение благополучное, в субботу возможны непредвиденные расходы.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный Уран будет способствовать развитию деловых отношений, осуществлению оригинальных идей, прогрессивным преобразованиям в работе. В целом, первая половина недели выглядит более благоприятной для работы. До 9 февраля Солнце, Меркурий и Уран будут помогать Овнам при сотрудничестве с партнёрами и выполнении основных профессиональных обязанностей. Возможно успешное выполнение ответственного задания и продвижение в карьере. В конце недели Овны попадут под влияние напряжённых аспектов Венеры и Марса, поэтому в этот период не рекомендуется вести важные переговоры или браться за ответственную работу, следует ожидать конфликтов с коллегами или партнёрами. Нежелательно принимать финансовые решения (вообще, на этой неделе заниматься финансами нужно с осторожностью). Возможно неожиданное вмешательство внешних событий с негативным результатом. При работе с далёкими деловыми партнёрами на этой неделе ожидаются трудности. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение на всю неделю прогнозируется благополучное, но в субботу возможны непредвиденные расходы.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется, в основном, под негативным воздействием аспектов Плутона с Меркурием, Ураном и Нептуном, а также Солнца. Эти аспекты указывают на существование неблагоприятных для деятельности Тельцов внешних обстоятельств и развитии событий в нежелательную сторону. Гороскоп даёт негативный прогноз по всем видам деятельности, поэтому рекомендуется, насколько это возможно, ограничиться в работе самым минимумом, а лучше прекратить работу вообще. Не рекомендуется принимать на себя какие-либо обязательства, нежелательны финансовые вложения, рискованны попытки начать новый проект. Возможно получение негативной информации. Ожидаются конфликты с коллегами, руководством, деловыми партнёрами. Не рекомендуется обращаться к официальным органам, решать юридические вопросы. При любом планировании следует исходить из того, что определяющим будет вмешательство внешних сил. Возможно, требуется переосмысление своей жизненной философии. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно на всю неделю. Материальное положение благополучное, но 8 – 9 февраля возможны некоторые проблемы.

У Тельцов-женщин гороскоп тоже неблагоприятный. В период 6 – 8 февраля возможно успешное сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, но это будет разовая удачная сделка. Не рекомендуется развивать дальнейшие деловые отношения. Остальная деятельность будет ограничена негативными аспектами Сатурна с Марсом и Плутона с Ураном и Нептуном. Тельцы столкнутся с непреодолимыми препятствиями, а попытки достичь успеха с помощью Марса ухудшат положение. Аспекты Плутона указывают на нежелательность изменений, так как все они приведут к неблагоприятному результату. Кроме того, возможно, события будут двигаться в нежелательном направлении и без участия – или даже при противодействии – Тельцов. Не следует в этот период принимать ответственных решений, начинать новый проект, давать обещания или надеяться на чьи-либо гарантии. Рекомендуется держаться в стороне от принятия финансовых решений. Следует учесть, что задание, которое сначала кажется посильным, в процессе работы может вырасти до непомерной величины. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме промежутка 6 – 8 февраля, напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля будет формироваться из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Венерой, Венеры с Луной и Меркурия с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Урана, а также Венеры с Юпитером. В связи с этим, на этой неделе не рекомендуется устанавливать деловые отношения с далёкими деловыми партнёрами, особенно, если предполагается начать долгосрочный совместный проект. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Меркурий и Венера создадут благоприятные возможности для укрепления и развития отношений с ними и успешной совместной работы. Близнецы смогут использовать свой интеллектуальный потенциал и дипломатические способности. Значительное количество гармоничных аспектов Венеры указывает на то, что Близнецам следует в этот период больше контактировать с окружающими, достигая положительных результатов через непосредственное общение. Благоприятный момент для обращения к руководству, в официальные органы, решения юридических вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни большей частью негативный. Материальное положение благополучное.

Близнецов-женщин благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя на первый день периода, 6 февраля, эта деятельность не рекомендуется. Гармоничные аспекты Сатурна с Луной и Венерой указывают на то, что Близнецам следует сосредоточиться на этой работе и заняться, в первую очередь, организационными вопросами. Судя по гороскопу, отношения с партнёрами потребуют чёткой упорядоченности и контроля, особенно, в финансовой части. Скорей всего, Сатурн и не позволит Близнецам отвлечься, но всё-таки следует иметь в виду, что прогнозы по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на эту неделю, в основном, негативные. Особенно неблагоприятной выгладит перспектива работы с далёкими партнёрами. Не рекомендуется начинать долгосрочный совместный проект и нести предварительные расходы. Кроме того, возможен обман или самообман. Напряжённый Уран не способствует благополучному развитию событий в случае значительных изменений в работе. Напряжённый Нептун будет предлагать осуществить непригодные идеи. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими положительный. Перспективы обустройства личной жизни на всю неделю характеризуются негативно. Материальное положение на всю неделю оценивается как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется под влиянием гармоничных аспектов Сатурна с Марсом и Венерой, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Плутоном и Марса с Меркурием. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, но при этом 7 февраля не рекомендуется рисковать. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит середина недели, тем не менее, исходя из гороскопа, отношения необходимо продолжать: несмотря на предстоящие трудности, у них есть благоприятная перспектива. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет нестабильным. Нежелательно решать важные вопросы, лучше отложить их на конец месяца. В основной работе трудности ожидаются в промежуток 7 – 9 февраля. Напряжённый аспект Марса и Меркурия указывает на недостаточную проработанность рабочих вопросов в этом направлении и возможные попытки компенсировать этот недостаток избыточной энергией, что может привести к конфликту с руководством или коллегами. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно, кроме 6 февраля. Материальное положение также, кроме 6 февраля, благополучное.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, однако в первый день, 6 февраля, Раки могут принять рискованное решение, и проиграют. Не следует ввязываться в спор с коллегами и настаивать на своём варианте действий. Для решения финансовых вопросов больше подходит вторая половина недели, когда на Раков будет влиять гармоничная Венера. Отношения с местными и далёкими деловыми партнёрами будут умеренно напряжёнными. Важные вопросы и дела рекомендуется перенести на конец месяца. В основной работе тоже ожидаются трудности, видимо, связанные с партнёрами, и тоже рекомендуется все серьёзные планы отложить на конец февраля. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном будет настраивать Раков на использование своих творческих и интеллектуальных способностей для планирования будущей деятельности. Подходящие условия для приобретения дополнительных знаний, подробной разработки своих идей, исследований. Но для реализации долгосрочных проектов время ещё не пришло. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме воскресенья. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме понедельника, 6 февраля.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Сатурном, Юпитера, Плутона и Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Солнца и Марса с Ураном. Гороскоп на эту неделю остаётся почти полностью благоприятным. Гармоничные аспекты планет создадут отличные условия для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности не рекомендуется принимать рискованные решения 6 февраля – лучше в этот день вообще не брать на себя ответственность за финансы, и не вступать в споры. Гармоничный Юпитер на этой неделе создаст подходящие условия для продвижения в карьере, а также для собственного развития, например, решения каких-то личных задач. Кроме того, это благоприятное время для решения юридических вопросов и обращения в вышестоящие инстанции, к официальным органам. Нептун с Ураном помогут в этом деле, усиливая творческие и интеллектуальные способности Львов, помогая найти выход из сложного положения оригинальным способом, с помощью неожиданной идеи. Ситуация в доме, отношения с близкими 6 – 7 февраля благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме понедельника, 6 февраля.

У Львов-женщин весь гороскоп позитивный. Наилучшие прогнозы относятся к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам тоже на всю неделю благоприятный. Работа в одиночку на этот период предпочтительна. Коллективная деятельность до 9 февраля оценивается положительно, а затем отрицательно. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером указывает на ситуацию стабильности и, вместе с тем, успешного развития, что означает продвижение вперёд после надёжного закрепления предыдущего успеха. Аспект подразумевает сознательно прилагаемые усилия, контроль над деятельностью, высокую степень организованности и концентрации. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном указывает на успешное применение развитых творческих и интеллектуальных способностей, открытость к новшествам, стремление к прогрессивным преобразованиям в работе. В первой половине недели, под влиянием Венеры и Сатурна, возникнут особенно благоприятные условия для администрирования, организационного укрепления деловой и финансовой сферы. Период подходит для обращения к руководству и официальным органам с деловыми и финансовыми предложениями, получения финансовой поддержки. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 6 – 9 февраля будут благополучными, а в остальные дни напряжёнными. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни точно такой же. Материальное положение благополучное на всю неделю.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой, Нептуна с Ураном и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Венерой, Марса с Венерой, Ураном и Луной, а также, кратковременно, Солнца с Плутоном. Гороскоп большей частью благоприятный для работы. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Близко к нему находится и прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный Юпитер с Меркурием и Венерой создаст особенно благоприятные условия для развития местных партнёрских отношений и непосредственного делового общения. Хорошие прогнозы для интеллектуальной деятельности, подходящее время для приобретения новых знаний, опыта, связей, кроме того, возможно получение ценной эксклюзивной информации. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток до 9 февраля, далее напряжённый аспект Марса и Урана будет мешать расширению деловой активности. Для решения финансовых вопросов не подходит 6 и начало 7 февраля. Не рекомендуется заниматься финансами вообще, так как в этот день на Дев будет сильно влиять сразу несколько негативных аспектов. Ситуация в доме, отношения с близкими 6 – 7 февраля и в выходные 11 – 12 февраля напряжённые, а в остальные дни благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное на весь период.

Девам-женщинам 6 – 7 февраля рекомендуется не иметь никаких дел с местными деловыми партнёрами и с финансами. По гороскопу, дела у них в эти дни пойдут крайне неудачно. Агрессивный Марс указывает, что возникнет какая-то опасность, и, кроме того, Плутон с Солнцем предвещают неприятности, как из-за личной активности Дев, так и по внешним причинам. На остальное время прогноз по финансам и взаимодействию с партнёрами положительный. В работе с далёкими деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 9 – 10 февраля. Здесь опять будут влиять напряжённые аспекты Марса и Солнца. Поэтому не рекомендуется проявлять инициативу и отстаивать свою точку зрения. В основной работе ожидаются трудности. Полностью благоприятен прогноз только на первые дни недели, 6 – 7 февраля. Нежелательно браться за работу, которая требует многодневного сосредоточенного труда, а также заниматься долгосрочными проектами. На весь период гороскоп положительно оценивает работу в одиночку, а коллективную деятельность – только до 9 февраля. Гармоничный аспект Урана и Венеры указывает на возможные неожиданные перспективы в финансовой сфере, но это в большей степени относится к личному положению, чем к работе. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 9 февраля благоприятный, а на промежуток 9 – 11 февраля негативный. Материальное положение, кроме 9 – 10 февраля благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером и Марса с Сатурном. Напряжённым будет аспект Солнца с Плутоном, и, кроме того, в начале недели негативно будет влиять Меркурий. Гороскоп в профессиональном плане большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя 8 и 10 февраля возможны некоторые трудности. Первый день периода, 6 февраля, из-за Меркурия, неблагоприятен для совместной деятельности с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. Кроме того, в работе с партнёрами возможны затруднения 8 и 10 февраля. Для финансов прогноз на неделю, в основном, негативный, по возможности, лучше этим не заниматься. В основной работе напряжёнными ожидаются первый и последний день рабочей недели, 6 и 10 февраля. В целом, судя по гороскопу, никаких серьёзных изменений в работе не предвидится, события будут идти своим чередом, Весы достигнут некоторых успехов. В основном, это будет работа на будущее. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение преимущественно благоприятное, возможны некие проблемы 8 и 10 февраля.

У Весов-женщин гороскоп в профессиональном плане неплохой, но в нём негативно оценивается финансовая деятельность. Напряжённый аспект Плутона и Марса указывает на вмешательство внешних обстоятельств и избыточную активность Весов в связи с этим. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Также хорошо выглядит прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя и там, и там 10 февраля возможны осложнения. Не рекомендуется в этот день принимать серьёзное решение или начинать новое дело. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит начало периода, 6 – 7 февраля. В эти дни Весы окажутся под негативным влиянием Венеры и Марса, и будут вести себя неадекватно. Потом положение исправится, и станут возможны успешные разовые сделки. Вся деятельность Весов на этой неделе будет идти под влиянием гармоничного аспекта Сатурна и Солнца. В целом, это означает покровительство со стороны руководства и, возможно, благоприятное стечение обстоятельств. Сосредоточенность и упорство в работе обеспечат положительный результат и надёжное положение. Ситуация в доме, отношения с близкими в начале недели и в выходные напряжённые, а в середине периода благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на рабочую неделю положительный, кроме 6 февраля. Материальное положение благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Урана с Юпитером и Нептуном, Солнца с Марсом, а также Меркурия – кратковременно. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, при этом, по гороскопу, Скорпионам лучше действовать в одиночку. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем указывает на благоприятный ход событий, Скорпионам нужно только встроиться в них. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, наоборот, на всю неделю оценивается негативно и, потому, не рекомендуется. В финансовой деятельности ожидается много трудностей. В основной работе напряжённый момент возникнет 7 февраля. Негативный аспект Солнца и Марса указывает на возникновение в этот день неблагоприятных внешних обстоятельств и, в связи с этим, конфликты с коллегами или руководством. Не рекомендуется участвовать в обсуждении планов, текущих вопросов, настаивать на своей точке зрения. Эта ситуация кратковременная, а, в целом, перспектива по основной работе благоприятная. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 6 и 11 февраля. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Ураном указывают на успешное продвижение вперёд и, возможно, повышение социального статуса. Благоприятный период для укрепления связей, решения юридических вопросов, обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, а также заключения договоров. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет происходить под влиянием негативного Урана, и, по гороскопу, окажется неудачным. Рекомендуется воздержаться. В основной работе напряжённый момент возникнет в понедельник, 6 февраля, нежелательно в этот день заниматься ответственной работой. На остальной период прогноз положительный. В течение недели рекомендуется работать в одиночку: коллективный труд характеризуется негативно. В целом, Скорпионам следует развивать отношения с местными деловыми партнёрами, так как, по гороскопу, эта деятельность имеет хорошую перспективу. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением 9 февраля (негативная Венера будет провоцировать на ненужные расходы либо помешает получить финансовую поддержку).

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем и Марсом, Меркурия с Солнцем и Ураном, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном и Марсом и Солнца с Плутоном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты ближних планет создадут благоприятные условия для расширения деловых контактов, укрепления связей, заключения договоров, а кроме того, они указывают на удачный ход событий. Гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Уран и Меркурий на этой неделе положительно повлияют на интеллектуальные способности Стрельцов и помогут в осуществлении их планов. Благоприятен прогноз для деятельности в одиночку. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами неделя не подходит: напряжённый аспект Сатурна и Урана указывает на невозможность продвижения в этом направлении. Также, в основном, неблагоприятен прогноз по финансовой деятельности. Решать финансовые вопросы можно только в промежуток 10 – 12 февраля. В остальное время идеи и планы окажутся неудачными и приведут к потерям. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением понедельника и воскресенья (6 и 12 февраля). Материальное положение благополучное, но 6 и 12 февраля могут быть расходы.

У Стрельцов-женщин в гороскопе, в середине недели наблюдается скопление негативных аспектов Марса. Его действие затронет преимущественно отношения с местными деловыми партнёрами и отразится на выполнении основной работы. Но 8 февраля они могут повлиять и на взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, и на финансовую деятельность. Но в целом по периоду, а также учитывая перспективу на месяц, эти два направления выглядят предпочтительными. Нежелательны контакты с официальными органами и юридическими организациями, не рекомендуется взаимодействие с вышестоящими инстанциями, а в середине недели – и с непосредственным руководством. В период 7 – 10 февраля лучше ограничить контакты с коллегами и не вступать в споры и дискуссии. Подходящее время для командировки. Рекомендуется сосредоточиться на работе с далёкими партнёрами, хотя, скорей всего, положительного результата не удастся достичь сразу: в этот период возможно успешное совместное планирование и заключение удачных сделок. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом, Нептуна с Ураном, а также Венеры. Напряжёнными будут аспекты Марса с Ураном и, кроме того, по-прежнему на ситуацию влияют соединения Плутона с Солнцем и Сатурна с Меркурием. Это означает, что на Козерогов продолжат существенно влиять внешние обстоятельства, которые предопределяют результаты деятельности, и от которых Козероги зависят. Личная инициатива Козерогов даст незначительный результат, и обстоятельства сложатся не в их пользу. Поэтому прогноз по всей деятельности на эту неделю продолжает оставаться негативным. По-прежнему не рекомендуется иметь дело с местными деловыми партнёрами, обращаться в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции. Не следует принимать окончательные решения и давать обещания. Такой же отрицательный прогноз гороскоп даёт и по основной работе, а в финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами ожидаются затруднения. Это период необходимо переждать. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин в основной работе 8 – 9 февраля ожидаются некоторые трудности, но, в общем, прогноз можно считать положительным. В финансовой деятельности тоже могут возникнуть осложнения в промежуток 8 – 9 февраля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами период, в основном, неблагоприятный, а для взаимодействия с местными партнёрами не подходит полностью. Возможны конфликты, попытки обмана или недоразумения. Сохраняется негативный прогноз для решения имущественных и хозяйственных вопросов. Нежелательно проводить реорганизацию, делать кадровые перестановки и замены. Не рекомендуется сотрудничать с официальными органами, обращаться в юридические организации. Гармоничные аспекты Марса с Меркурием и Юпитером, а также Урана с Нептуном показывают, что Козероги в течение всего периода будут успешно использовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, но направят его на внерабочие занятия, например, на решение личных вопросов или на общественную деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное, но неустойчивое.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Плутона. Значительное место в гороскопе по-прежнему занимают напряжённые аспекты Юпитера с Венерой, Марса с Ураном и Солнца с Плутоном. По этой причине гороскоп на неделю в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Некоторые успехи ожидаются при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, и желательно именно им уделить основное внимание. Солнце будет создавать благоприятную обстановку для совместных действий, а Марс даст Водолеям дополнительную энергию для решения задач (возможно, понадобится физическая активность). При выполнении основных профессиональных обязанностей ожидаются трудности, особенно, 6 и 8 февраля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на всю неделю отрицательный. Напряжённый аспект Юпитера с Венерой указывает на неудачи в попытках расширить сферу деловых интересов, наладить контакты, а также при проведении финансовых операций (они окажутся убыточными). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин вторая неделя февраля непригодна для профессиональной деятельности. Основную роль в астрологическом фоне будут играть напряжённые аспекты Урана с Венерой, Марсом и Сатурном. Гороскоп показывает, что по всем направлениям работы Водолеев ждут трудности и неудачи. Наибольшие проблемы ожидаются при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа тоже оценивается целиком негативно. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами и для решения финансовых вопросов более-менее подходящим будет промежуток 7 – 8 февраля. Судя по Венере, Водолеи будут настроены не на работу, а на развлечения, хотя возможно, что они увлекутся какой-либо идеей, связанной с работой, но она просто окажется непригодной для реализации. Также возможно, что это их состояние будет обусловлено личными причинами. В любом случае, Водолеям следует ограничить своё участие в ответственных делах и не принимать на себя ответственность, в первую очередь, финансовую. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неустойчивое.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Луной, а также напряжённых аспектов Венеры с Сатурном, Меркурия с Юпитером и Марса с Нептуном. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется: всю работу с ними лучше отложить на последнюю неделю месяца. В финансовой деятельности напряжённым будет промежуток 7 – 8 февраля. Напряжённый аспект Венеры и Сатурна указывает, что Рыбам не следует пытаться достичь успеха в этой сфере. Любая новая деятельность, учитывая влияние Сатурна, окажется неоправданной авантюрой. Напряжённый аспект Марса и Нептуна предостерегает Рыб от поспешных действий: информация, которой они будут располагать, либо неполная, либо искажённая, поэтому результат будет противоположный ожидаемому. Не следует поддаваться заманчивым идеям или предложениям. Рекомендуется избегать риска. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение всю неделю неудовлетворительное.

У Рыб-женщин положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Особенно заметные результаты ожидаются 7 и 9 февраля, скорей всего, здесь имеются в виду новые перспективные контакты либо получение важной информации. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется, финансовая деятельность тоже характеризуется негативно. Напряжённые аспекты Венеры с Ураном показывают, что изменение финансового состояния в данный момент нежелательно, то есть предположения о получении прибыли не оправдаются, и, наоборот, предпринимаемые действия приведут к убыткам. Также возможны конфликты с коллегами и партнёрами по этому поводу. Негативный Юпитер во взаимодействии с Луной предостерегает от того же самого, вдобавок указывает, что Рыбы могут проявить легковерие и попасться на обман. Если степень информированности в конкретном вопросе недостаточна, не следует надеяться, что это не сыграет роли: указанный аспект говорит, что как раз сыграет. В данный момент не следует начинать долгосрочную совместную деятельность, принимать на себя обязательства и, особенно, инвестировать в будущие проекты. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток характеризуются отрицательно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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