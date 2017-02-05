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Челябинск

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Публикации за 05.02.17

Челябинец задушил младенца, а тело бросил в товарный вагон

Челябинец задушил младенца, а тело бросил в товарный вагон

Житель Челябинска арестован за убийство четырехмесячного сына.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, 3 февраля Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве горожанину.

По версии следствия, 13 марта 2013 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил подушкой плачущего в кроватке малыша. Пытаясь скрыть следы преступления, горожанин положил труп в детскую переноску и отправился на железнодорожный вокзал Челябинска. Тело ребенка челябинец сбросил с моста в товарный вагон.

Через четыре дня мертвого младенца обнаружили работники «Среднеуральского медеплавильного завода» в городе Ревда Свердловской области, куда прибыл грузовой состав. По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» , и

Длительное время розыск преступника не давал результатов. Преступление раскрыли лишь сейчас, когда родители малыша начали продавать квартиру, где был зарегистрирован ребенок. Задержанный отец семейства дал признательные показания. Ближайший месяц обвиняемый в убийстве проведет в следственном изоляторе.

Отметим, погибший малыш – четвертый у матери. В отношении троих детей от первого брака женщина лишена родительских прав. После смерти сына челябинка родила его отцу еще одного ребенка. В настоящее время двухлетний малыш изъят из семьи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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