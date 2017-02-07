Челябинку, 4 года скрывавшую убийство сына, лишат родительских прав на младшего ребенка

Публикации за 07.02.17

Южноуральская прокуратура требует лишить родительских прав женщину, 4 года скрывавшую убийство грудного сына.

Как уже сообщал «Новый День», 3 февраля был арестован мужчина, подозреваемый в убийстве четырехмесячного младенца.

По версии следствия, 13 марта 2013 года челябинец в состоянии алкогольного опьянения задушил подушкой плачущего в кроватке малыша. Пытаясь скрыть следы преступления, горожанин положил труп в детскую переноску и отправился на железнодорожный вокзал. Тело ребенка челябинец сбросил с моста в товарный вагон.

Через четыре дня мертвого младенца обнаружили работники «Среднеуральского медеплавильного завода» в городе Ревда Свердловской области, куда прибыл грузовой состав.

Преступление раскрыли почти через 4 года, когда неблагополучные родители малыша начали продавать квартиру, где был зарегистрирован ребенок. Задержанный отец семейства дал признательные показания.

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Отметим, погибший малыш – четвертый у матери. В отношении троих сыновей 10, 11 и 12 лет от первого брака женщина лишена родительских прав. После смерти сына челябинка родила его отцу еще одного ребенка. В настоящее время двухлетний малыш изъят из семьи. Прокуратура поставила вопрос о лишении матери родительских прав.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, 30-летняя женщина злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни, ранее неоднократно привлекалась к ответственности за распитие спиртного и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Семья обитала в нежилом помещении на территории садоводческого товарищества в Копейске в антисанитарных условиях. Ребенок находился в социально запущенном состоянии изъят. Сейчас он находится в больнице.

Судьбой старших сыновей дама не интересовалась, алименты не платила, в связи с чем разыскивалась судебными приставами.

Установлено, что женщина знала об убийстве сына в 2013 году сожителем. Более того получала на ребенка пособие, положенное до 1,5 лет, даже после его смерти.

Отметим, ранее руководители органов социальной защиты Челябинска заявляли, что женщина, якобы нигде не зарегистрировала сына, и никто не знал о его рождении.

Прокуратура Ленинского района Челябинска направила в интересах двухлетнего мальчика исковое заявление о лишении матери ребенка родительских прав и взыскании алиментов.

Челябинск, Юлия Малецкая

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