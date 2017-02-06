Южноуральских сирот поселили в непригодные для жизни дома (ФОТО)

Публикации за 06.02.17

В двух территориях Челябинской области детям-сиротам выдали некачественное жилье.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном исполкоме ОНФ, очередные факты выявлены в Верхнеуральском и Чесменском районах.

Так, администрация Верхнеуральска приобрела для сирот, нуждающихся в жилье, дом на 4 квартиры, построенный местным предпринимателем. При этом земля под объектом была выдана муниципалитетом под индивидуальное жилищное строительство.

Сам дом больше напоминает временное строение. Здание не имеет бетонного фундамента и засыпки, стоит на тонких трубах. В помещениях очень холодно, вместо входных дверей стоят межкомнатные, линолеум без подложек и теплоизоляции уложен прямо на древесно-стружечные плиты. Местная канализация, водоотвод и электричество сделаны с нарушениями. За зиму в доме несколько раз перегорал электроавтомат.

В результате сироты вынуждены покидать квартиры, предоставленные местными властями. По словам общественников, обитатели некачественных домов обращаются со своими проблемами в администрацию, где их посылают к застройщику, который должен устранить неполадки в рамках гарантийных обязательств. Однако застройщик ничего не делает, отсылая сирот снова к чиновникам.

Общественникам начальник управления имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского муниципального района сообщила, что впервые слышит об этих проблемах, хотя одну из аварий с электричеством все же признала. Представители управления инженерного обеспечения и строительства отказались комментировать качество введенных в эксплуатацию квартир. Начальник управления соцзащиты населения обещал взять проблемные дома под личный контроль и отстаивать интересы своих подопечных.

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Аналогичная ситуация сложилась и в Чесменском районе, где для детей-сирот построен целый микрорайон на улице Южная. Однако из-за холода и сырости многие квартиры пустуют.

«Визуально мы видим красивые дома, с приемлемой отделкой внутри. Но когда мы поднялись на чердак, то увидели главную проблему – экономия на теплоизоляции. Доски потолка уложены с нарушением нормативов, вместо гидроизоляции – картонные коробки, теплоизоляция очень тонкая. На кровле шаг стропил очень большой, что при уральских снеговых нагрузках может привести к обвалу крыши. Также отсутствует огнебиозащита деревянных конструкций, что будет вести к гниению. На фасаде здания много трещин, которые судя по тому, что на стенах внутри помещения появилась черная плесень, сквозные. Наблюдается значительное проседание отмостки и разрушение фасадной части», – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ Алексей Коротаевский.

Общественники по итогам мониторинга домов, построенных для сирот, направят обращения в контрольно-надзорные органы с просьбой проверить качество объектов и обязать подрядчиков провести гарантийный ремонт.

Напомним, в настоящее время Кунашакский районный суд рассматривает дело в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений местной администрации, купившего для сирот дом из старых шпал, в котором не было ни воды ни канализации.

Челябинск, Юлия Малецкая

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