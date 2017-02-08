Южноуральские чиновники в упор не видят проблему строительства некачественного жилья для сирот

Публикации за 08.02.17

Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина считает, что в регионе нет проблемы строительства некачественного жилья для сирот.

Как уже сообщал «Новый День», очередные факты предоставления выпускникам детдомов квартир, непригодных для жизни, были выявлены представителями ОНФ в Верхнеуральском и Чесменском районах.

По словам общественников, местные администрации приобрели в собственность некачественные новостройки: в Верхнеуральском районе один дом на четыре квартиры, в Чесменском районе – целый микрорайон.

Из-за холода, сырости, постоянных перебоев с электроснабжением большинство сирот были вынуждены покинуть предоставленные квартиры.

Между тем, министр социальных отношений региона Татьяна Никитина сегодня заявила, что в Челябинской области нет проблемы строительства некачественного жилья.

«Много в СМИ информации о приобретении, но, как правило, там много вопросов по реконструкции жилья, которое имеется уже на территории, вторичный рынок и так далее. Как правило, все новостройки вводятся в действие с согласия комиссий, которые создаются на территориях, и с новым жильем вопросов как раз таки не возникает», – сообщила министр.

Качество жилья в «нескольких территориях, фигурирующих в СМИ», по словам Никитиной сейчас оценивают «соответствующие органы».

Стоит отметить, что министерство социальных отношений фактически никак не контролирует качество жилья, выделяемого сиротам.

«Это полномочия, переданные муниципалитетам. Мы со своей стороны рекомендовали руководителям органов соцзащиты, чтобы в комиссию по покупке жилья включили работников именно нашей системы с тем, чтобы соблюдать интересы сирот. Как правило, это делается в территориях», – расплывчато ответила министр соцотношений региона.

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Отметим, на 1 января 2017 года в очереди на получение жилья числятся 3 тысячи 395 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нуждающихся выросло почти на 3%.

Из общего числа очередников 457 имеют судебные решения о первоочередном предоставлении квартиры. В текущем году в Челябинской области планируется обеспечить жильем всего 568 сирот. На эти цели запланировано 526 миллионов рублей. При этом, главы южноуральских муниципалитетов не в состоянии освоить даже выделяемые средства. Так, в 2016 году не удалось реализовать 54 миллиона рублей. «Отличился» Челябинск, не освоивший 48 миллионов. Ответственность за это возложили на подрядчика, якобы, не выполнившего обязательства по строительству домов.

Челябинск, Юлия Малецкая

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