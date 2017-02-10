Производители предупредили о росте цен на молочную продукцию в России

Публикации за 10.02.17

Российские производители предупредили министерство сельского хозяйства о возможном росте цен на молочную продукцию. Опасения связаны с ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Участники рынка заявляют, что это решение вызовет перебои с поставками сырья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 февраля регионам присвоены статусы по заразным болезням животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и пр.) и в соответствии с ними наложены ограничения по отгрузке сырого молока из 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область, которые входят в пятерку лидеров по производству молока в стране (5,7% и 3,5% соответственно). Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.

Решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования. Поэтому ограничения «несут существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции, цитирует «КоммерсантЪ» письмо «Союзмолока» главе Минсельхоза Александру Ткачеву.

Если у молокозаводов в отдельно взятом регионе нет нужды покупать все произведенное там молоко, то из-за невозможности вывезти его в другие субъекты его производителям грозят серьезные убытки или закрытие предприятий.

Заводам же, покупающим сырье в соседних регионах, ограничения грозят дефицитом сырья и ростом цен на него, что в итоге приведет к увеличению стоимости готовой продукции, отмечают производители. Требование обязательной пастеризации сырья они считают лишним: сырье уже сопровождается ветсертификатами, подтверждающими его безопасность, а при производстве молочной продукции молоко подвергается обязательной температурной обработке.

Эксперты отмечают: решение Россельхознадзора отрицательно скажется и на динамике внутренних цен на сырое молоко, которые будут расти в регионах с недостатком сырья и падать в субъектах с профицитом. По данным «Союзмолока», в 2016 году средняя цена сырого молока выросла с 21,1 до 23,5 руб. за 1 кг. Долю сырья в себестоимости молочных продуктов переработчики оценивают в 70%.

В Россельхознадзоре настаивают, что их решение обусловлено «вопросами безопасности»: ветсертификат, сопровождающий сырое молоко, содержит только данные о его происхождении, что недостаточно для надлежащего контроля. В Минсельхозе ситуацию пока не комментируют.

Москва, Игорь Юров

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