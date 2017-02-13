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Экономика

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Публикации за 13.02.17

Мякина с «улучшителями»: в России возник дефицит хорошего зерна для хлеба / А власти субсидируют низкую цену на зерно для стран-экспортеров
кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»

Мякина с «улучшителями»: в России возник дефицит хорошего зерна для хлеба А власти субсидируют низкую цену на зерно для стран-экспортеров

В России образовался дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба. Результат – падение качества хлебобулочных изделий и рост количества фальсификата на рынке. О проблемах говорится в материалах к совещанию «О прогнозной балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.

При этом в документах отмечается, что урожай зерна в минувшем году – рекордный, но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы. Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году – всего 24,5%, причем значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт. Доля пшеницы 4-го класса, наоборот, выросла и составила 32 млн тонн, 5-го класса – 21 млн тонн.

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», – цитирует RNS материалы к совещанию.

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба. В документах указано, что по данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. «Объем и динамика хлебопекарных «улучшителей» и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством падения качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», – сказано в документах.

Призыв стимулировать экспорт при текущей стоимости зерна на мировом рынке приводит к тому, что производители фактически вынуждены продавать зерно ниже себестоимости. «В этом случае государственные субсидии практически субсидируют не отечественное сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для стран-экспортеров», – подчеркивается в материалах.

Напомним, в сентябре минувшего года президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич уже говорил, что на фоне рекордного экспорта пшеницы и ожиданий высокого урожая наблюдается низкое качество зерна и эта проблема усугубляется с каждым годом. Как уточнял Гуревич, доля пшеницы 3-го класса в валовом сборе пшеницы в 2012 году составила 48,2%, в 2013 году она снизилась до 38,5%, в 2014 году – до 34,2%, в 2015 году – до 33,2%.

Пшеница третьего класса – ценная – средняя по силе, обладает хорошими хлебопекарными свойствами. Из ее муки получается хлеб хорошего качества. Она не нуждается в добавлении муки сильной пшеницы, но эффективно улучшить муку из слабой пшеницы не может.

А год назад помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко говорил, что качество хлеба в России деградирует на глазах из-за низкого качества муки, и сейчас хлеб сейчас представляет собой продукт химической промышленности.

В конце прошлой недели российские производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на свою продукцию. Опасения связаны с ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Участники рынка заявляют, что это решение вызовет перебои с поставками сырья. Чиновники эти утверждения опровергают.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.02.17

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