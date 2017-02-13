NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.02.17

Реальный конец света: ученые предсказали Земле глобальную катастрофу. Скоро

Реальный конец света: ученые предсказали Земле глобальную катастрофу. Скоро

Ученые назвали новую дату конца света: произойдет это не так скоро, как считает Дэвид Мид, предсказывающий гибель Земли от происков планеты Х (Нибиру) уже в текущем году, но в запасе у человечества нет даже полувека.

Как передает корреспондент РИА , международная ассоциация геофизиков предсказывает, что к середине XXI века солнечная активность может снизиться до такой степени, что гелиосфера начнет пропускать высокоэнергетические частицы извне вглубь Солнечной системы. Это может вывести из строя электронные системы и оставить планету без электричества.

Кроме того, как отмечается в докладе, посвященном глобальным вариациям солнечного ветра на протяжении последних четырех веков и опубликованном на сайте Nature.com, сокращение солнечной активности отразится на климате Земли.

Правда, о гибели человечества ученые не говорят, а приводят в пример минимум Маундера – период с 1650 по 1710 годы, когда солнечная активность сократилась на 2-3 порядка. Это совпало с так называемым малым ледниковым периодом – самой холодной фазой на Земле за последние 2,5 тысячи лет.

Теперь ученые вновь отмечают снижение солнечной активности: в настоящее время количество солнечных пятен уже значительно сократилось, к 2030 году, предполагают ученые Нортумбрийского университета, солнечная активность может снизиться на 60%. А максимальное сокращение ожидается к 2047 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.02.17

Южноуралец заплатит два миллиона рублей за ДТП, сделавшее двух человек инвалидами. / Погрел машинку: в Миассе вспыхнула иномарка. / Самый подходящий день: в День святого Валентина южноуральцам предложат пройти тест на ВИЧ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter