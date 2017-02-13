Реальный конец света: ученые предсказали Земле глобальную катастрофу. Скоро

Публикации за 13.02.17

Ученые назвали новую дату конца света: произойдет это не так скоро, как считает Дэвид Мид, предсказывающий гибель Земли от происков планеты Х (Нибиру) уже в текущем году, но в запасе у человечества нет даже полувека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международная ассоциация геофизиков предсказывает, что к середине XXI века солнечная активность может снизиться до такой степени, что гелиосфера начнет пропускать высокоэнергетические частицы извне вглубь Солнечной системы. Это может вывести из строя электронные системы и оставить планету без электричества.

Кроме того, как отмечается в докладе, посвященном глобальным вариациям солнечного ветра на протяжении последних четырех веков и опубликованном на сайте Nature.com, сокращение солнечной активности отразится на климате Земли.

Правда, о гибели человечества ученые не говорят, а приводят в пример минимум Маундера – период с 1650 по 1710 годы, когда солнечная активность сократилась на 2-3 порядка. Это совпало с так называемым малым ледниковым периодом – самой холодной фазой на Земле за последние 2,5 тысячи лет.

Теперь ученые вновь отмечают снижение солнечной активности: в настоящее время количество солнечных пятен уже значительно сократилось, к 2030 году, предполагают ученые Нортумбрийского университета, солнечная активность может снизиться на 60%. А максимальное сокращение ожидается к 2047 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.02.17

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