Космическая угроза: Землю преследуют потенциальные убийцы

Публикации за 13.02.17

15 февраля исполнится 4 года с момента падения Челябинского метеорита.

Напомним, метеорит был небольшим – его диаметр не превысил 17 метров, весил он около 10 тысяч тонн. Болид влетел в атмосферу земли со скоростью 18-20 километров в секунду. Летел он по достаточно пологой трассе и при входе в плотные слои атмосферы на высоте примерно 60 километров начал дробиться и взрываться. На высоте 20 километров тело прекратило взрываться и выпало на землю каменным дождем, протяженностью от востока Еманжелинска до Златоуста. Наиболее крупный фрагмент небесного тела упал в озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в тот день к Земле максимально приблизилось еще одно небесное тело – квазиорбитальный астероид (квазиспутник) Дуэнде.

Квазиспутником может стать практически любое небесное тело, попавшее в орбитальный резонанс 1 к 1 с планетой. Траектории движения некоторых их них нестабильны и могут пересекаться с орбитой Земли.

Дуэнде в 2 раза больше Челябинского метеорита, его диаметр составляет 30 метров, так что вздумай он войти в атмосферу Земли, последствия были бы куда более тяжелыми. Но 4 года назад квазиспутник прошел на расстоянии 27 тысяч 743 километров. Ожидается, что в 2094 году Дуэнде подойдет к Земле в 6 раз ближе – всего на 4,5 тысячи километров. А пока он не опасен – 15 февраля он не сократит дистанцию больше, чем на 27 тысяч км.

Помимо Дуэнде, у Земли есть еще 4 квазиспутника. Три из них составляют в диаметре от 200 до 500 метров и не подходят к нашей планете ближе чем на 23 млн километров.

А вот четвертый – Круитни заслуживает отдельного разговора.

Этот астероид диаметром около 5 тысяч метров стал первым известным небесным телом в Солнечной системе, двигающимся по странной, но стабильной траектории: она вытянута и наклонена так, что ближайшая к Солнцу точка лежит между орбитами Меркурия и Венеры, а самая удаленная – между Марсом и Юпитером.

Круитни максимально сближается с Земле в ноябре, каждый раз подлетая на 12 млн километров. Ученые отмечают, что продолжительность гравитационного тандема может составлять от нескольких орбитальных периодов до сотен тысяч витков, и когда планета и ее квазиспутник расходятся, возникает вероятность их столкновения. Если Круитни упадет в океан, он вызовет огромное цунами. А его «встреча» с землей закончится уничтожением всего живого на площади несколько тысяч квадратных километров.

Приверженцы теории исчезновения динозавров из-за падения метеорита полагают, что тогда на Землю упал именно квазиспутник и был раз в 10 больше Круитни.

Еще один спутник Земли является «троянцем» – астероид 2010 TK7 диаметром около 300 метров движется по крайне сложной орбите на 60° впереди нашей планеты. Максимальное сближение составляет около 20 млн км.

Учитывая его непростую траекторию, прогнозировать поведение троянского астероида на долгий срок довольно сложно.

А вот седьмому и самому известному спутнику Земли – Луне ученые уже предрекли трагическую кончину. Американский астроном Джейсон Барнс заявил, что примерно через 65 миллиардов лет Луна столкнется с Землей: сейчас она удаляется, но Барнс выявил закономерность скорости удаления от скорости вращения Земли. По мнению ученого, как только скорость вращения сравняется со скоростью Луны, спутник начнет обратное движение, и это столкновение неизбежно.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.02.17

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