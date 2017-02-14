Рынок жилой недвижимости Челябинска: цены пойдут в рост, но качества не ждите (ВИДЕО)

Публикации за 14.02.17

Эксперты уверены, что к лету стоимость жилья в Челябинске пойдет в рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе 2017 года цены на квадратный метр в новостройках были ниже себестоимости. К такому выводу пришли эксперты строительного рынка.

«Квадратный метр в новостройке стоил 25 тысяч рублей, 24 тысячи 700 рублей. Это нереально! Это ниже себестоимости!» – заявил руководитель одной из риелторских компаний Челябинска Станислав Ахмедзянов.

Причина столь низких цен – отсутствие средств у застройщиков, уверены эксперты. «У них нет собственных средств, поэтому с подрядчиками они рассчитываются квартирами, – рассказал президент Союза предприятий стройиндустрии Южного Урала Алексей Салтыков. – Например, какой-нибудь каменщик (владелец предприятия – прим. НД) сделал работу – получил квартиру: одну, две, три, в зависимости от выполненных объемов. И сидит с этими квартирами. Но проходит время – и к нему приходят его подчиненные: давай зарплату. Приходят налоговики: плати НДС. А потом приходит риелтор и предлагает купить у него эти квартиры, но по цене ниже себестоимости, потому что его клиент выше платить не хочет».

Именно поэтому цены продолжают снижаться. Так, в январе нынешнего года в сравнении с декабрем 2016-го цена на квартиры упала еще на 2,5%. «Если в 2014 году квартира площадью 40 квадратных метров стоила 1 миллион 700 тысяч рублей, то сегодня – 1 миллион 75 тысяч рублей, – отметил г-н Ахмедзянов. – За счет этого существенно уменьшается и качество работ, и качество стройматериалов. Таким образом строители пытаются сохранить привычную им норму прибыли».

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Однако рост цен на жилье не приведет к повышению его качества. «Как только у застройщиков появятся кредитные ресурсы, рост цен возобновится, – уверен Алексей Салтыков. – Потому что в Челябинске и сейчас есть пул застройщиков, которые цены не снижали. У них есть собственные средства, им не нужно продавать дома по дешевке». Пока банки не готовы кредитовать строителей, но к лету эта ситуация изменится. А вот с качеством не все так просто, оно не имеет прямой зависимости от цены. Например, на рынке стройматериалов многие крупные производители вообще не думают о качестве: они привыкли быть недостаточно честными со строителями.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gkt5IqItJ4w&rel=0">Video</a> Зачем повышать качество, если можно будет просто продать дороже?

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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