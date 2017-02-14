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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

В Челябинске используют стройматериалы с непредсказуемыми свойствами

В Челябинске используют стройматериалы с непредсказуемыми свойствами

Рынок стройматериалов Южного Урала заполонила продукция с непредсказуемыми свойствами.

Как передает корреспондент РИА , в Челябинской области крайне трудно найти стройматериалы, качество которых было бы гарантированным. Об этом заявил заведующий кафедры «Строительные материалы» Южно-Уральского государственного университета Борис Трофимов.

«Мало кто может гарантировать качество, – уверен эксперт. – Дело в том, что многие производители бетона, например, работают не с постоянными поставщиками материалов. А у разных поставщиков качество материалов разное, свойства разные. Поэтому ни о какой автоматизации у нас и речи нет. Часто составляющие смешиваются буквально на глаз. Но рецепт-то все равно один. В итоге на выходе производитель получают продукт с непредсказуемыми свойствами. Может быть, они и укладываются в действующие стандарты, но сами стандарты дают слишком широкие рамки».

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В странах с развитыми экономиками проблему решили, создав мощные узлы подготовки материалов для стройиндустрии в национальных масштабах. В таком случае можно быть уверенным, что продукция точно будет соответствовать заявленным характеристикам. На Южном Урале создать такие узлы пока не в состоянии, отметил Борис Трофимов. А значит, и гарантировать качество производители не могут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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