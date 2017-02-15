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Публикации за 15.02.17

Южноуральский экс-омбудсмен обвинил партию «Родина» в мошенничестве (ВИДЕО)

Южноуральский экс-омбудсмен обвинил партию «Родина» в мошенничестве (ВИДЕО)

Бывший руководитель Челябинского регионального отделения партии «Родина» Алексей Севастьянов обвинил организацию в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА , Алексей Севастьянов готовит иск к лидера партия «Родина» Алексею Журавлеву.

«Сейчас мой адвокат готовит заявление о превышении полномочий, так как, подписав положение, в соответствии с которым региональные отделения должны согласовывать с федеральным центром расходы, превышающие 100 тысяч рублей, Алексей Журавлев существенно ущемил права руководителей в территориях», – заявил правозащитник.

Напомним, на минувшей неделе стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении Алексея Севастьянова. Южноуральца подозревают в превышении полномочий, так как он в ходе предвыборной кампании подписал ряд договоров на размещение рекламы на сумму порядка 5 миллионов рублей, якобы не согласовав это с федеральным руководством.

Позже компании, участвовавшие в агитационной кампании «Родины» в ходе выборов, обратились в суд, так как партия отказалась расплачиваться по долгам, как они настаивают, своего уже бывшего руководителя.

Сам Алексей Севастьянов считает, что стал жертвой «мошеннической» схемы.

Алексей Севастьянов: «Это просто позволяет не платить по долгам»

Экс-омбудсмен уверен, что уголовное дело против него не имеет никаких процессуальных перспектив. Тем более что в августе прошлого года партийцы уже пытались инициировать его уголовное преследование по тем же основаниям, но тогда в возбуждении дела им было отказано.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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