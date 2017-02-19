Круг замыкается. Гороскоп РИА «Новый День» на март 2017

Публикации за 19.02.17

19 февраля Солнце перешло в замыкающий сегмент зодиакального круга – знак Рыб, где будет находиться до 20 марта, а затем перейдёт в знак Овна. Меркурий сначала будет гостить у Рыб, а 14 марта уйдёт к Овну. Кроме того, в последний день месяца, 31 марта, он перейдёт к Тельцу. Венера, оставаясь у Овна, 4 марта изменит направление движения на обратное, и пойдёт в сторону Рыб. Марс до 10 марта будет у Овна, а после этого окажется у Тельца.

Солнце в Рыбах по-прежнему на стороне тех, кто стремится действовать тайно, а также познавать тайное. Солнце в Овне пробуждает стремление к лидерству, проявлению своего превосходства, демонстрации своих положительных качеств. Усиливает организаторские способности и честолюбие, благодаря чему всякого рода управленческая работа ведётся успешней, правда, только если для этого есть достаточные знания и навыки, в противном случае, всё гораздо хуже. Меркурий в Рыбах помогает постигать таинственное, узнавать секреты, способствует глубоким раздумьям, переоценке ценностей. Меркурий в Овне активен в разговоре, часто хаотичен в мыслях – если не имеет определённой темы – но зато полезен, когда нужно быстро ухватить смысл полученной информации и передать её дальше. Энергичен, даже импульсивен, нетерпелив, непостоянен, склонен к конфликтам. Перейдя к Тельцу, Меркурий резко изменится. Вместо торопливости появится неспешность. В действиях обнаружится спокойствие, в разговоре – рассудительность. Практичен, хладнокровен, терпелив, осторожен. Не принимает чужого мнения, не подумав. Не спешит действовать. Меркурий в Тельце полезен для работы требующей терпения, внимательности, точности. Венера в Овне остаётся горячей, энергичной, грубоватой. В ретроградной фазе всё неудобное в ней ещё и усиливается. Тут уже никакой дипломатии – все чувства и мотивы наружу. Стремится устранить все неясности, выяснить отношения до конца. Что из этого получится – никому неизвестно. Марс в Овне по-прежнему энергичен и решителен, готов к немедленному преодолению трудностей. Перейдя к Тельцу, он успокаивается. Готов заниматься только осмысленным трудом с понятным заранее результатом, работает тщательно, неспешно, надёжно.

Гороскоп на конец февраля здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в марте будет формироваться из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой и Меркурием, а также Марса с Венерой, Юпитером, Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Сатурном и Луной, Венеры с Ураном и Юпитером, Солнца с Юпитером и Ураном. На весь месяц гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оценивается финансовая деятельность, хотя 3, 10 и 31 марта возможны некоторые осложнения. В эти дни Овнам следует быть сдержанными в расходах и не пытаться преодолеть препятствие напором. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами лучше всего подходит последняя декада месяца, а в первые две ожидаются небольшие затруднения 3 и 8 – 10 марта. В основной работе, по гороскопу, наибольших успехов Овны достигнут тоже в последнюю декаду, а до этого они будут сталкиваться с различными трудностями. Наиболее благоприятный для работы промежуток в первые две декады – 10 – 15 марта. В течение всего месяца будут хорошие условия для работы в одиночку, а в коллективной деятельности прогнозируются трудности. Подходящее время для закрепления успеха в делах и продвижения в карьере, повышения социального статуса.

У Овнов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз на весь месяц по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Наибольшие успехи ожидаются в период 10 – 28 марта. В основной работе ситуация неустойчивая, наиболее опасный момент возникнет в промежуток 16 – 21 марта. Напряжённый аспект Венеры с Ураном предостерегает от непродуманной траты денег, невнимательного отношения к работе и партнёрам, эгоизма в делах. В этот промежуток не следует предпринимать ничего нового. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами прогноз, в основном, позитивный. Однако в выходные, 18 – 19 марта, а также в понедельник рекомендуется воздержаться от этой деятельности, так как на эти дни приходится большое количество негативного влияния планет. На весь месяц рекомендуется коллективная деятельность. Работа в одиночку, по гороскопу, будет неудачной. В период 10 – 28 марта Овны будут находиться под влиянием гармоничного аспекта Юпитера с Марсом, который поможет продвинуться в делах при условии достаточной личной активности. В остальное время инициатива нежелательна.

В первой декаде марта у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности рекомендуется соблюдать осторожность 3 и 10 числа. При работе с местными партнёрами проблемы возможны 8 – 10 марта. Для основной работы декада не подходит.

У Овнов-женщин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также к работе с финансами. Рекомендуется быть внимательными и сдержанными 3 марта. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается положительно, хотя крупных успехов не ожидается. В основной работе, скорей всего, будет много хлопот.

Во второй декаде у Овнов-мужчин по-прежнему ожидаются успехи при сотрудничестве с далёкими партнёрами и решении финансовых вопросов. В основной работе успешным будет период 11 – 15 марта, а вторая половина декады окажется осложнена трудностями, созданными Венерой. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, но 15 марта нежелательно начинать новое дело.

У Овнов-женщин положительный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партёрами и решения финансовых вопросов. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит промежуток 18 – 20 марта. Для основной работы благоприятные условия будут существовать только в первой половине декады, 11 – 15 марта.

В третью декаду месяца у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, а также к взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами остаётся положительным. Финансовая деятельность тоже характеризуется позитивно, кроме 31 марта. В этот день следует избегать изменений.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При этом, 28 марта не следует начинать новое дело. Для выполнения основных профессиональных обязанностей подходит период до 27 марта, а затем, до конца месяца, ожидаются трудности. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами полностью положительный.

Телец

Астрологическая ситуация в марте у Тельцов-мужчин не очень подходит для профессиональной деятельности. Значительное негативное влияние окажут на Тельцов аспекты Плутона с Меркурием, Ураном и Нептуном. Кроме того, напряжённый аспект Сатурна с Марсом будет создавать помехи для продвижения в делах и конфликтные ситуации в отношениях с партнёрами. По этой причине в марте Тельцам противопоказана финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами проблемы ожидаются в первую декаду, до 8 марта. В этот промежуток на Тельцов будет влиять напряжённый аспект Плутона с Меркурием, который ослабит интеллектуальные способности, а также может создать проблемы в деловых отношениях. Вторая и третья декады для работы с партнёрами и выполнения основных обязанностей благоприятны. Возможны успешные начинания. Гармоничные аспекты Солнца с Нептуном и Плутона с Луной, создадут подходящие условия для применения творческих способностей и решения административных, хозяйственных, имущественных вопросов.

У Тельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане почти полностью благоприятный, только не рекомендуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Влияние Плутона с Нептуном плохо отразится на контактах с ними, вероятно, совместные планы потерпят неудачу. Это планы либо слишком смелые, либо в них не учтено воздействие внешних факторов, которые в марте окажутся неблагоприятными. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов, особенно, в первую декаду месяца. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой создаст благоприятные условия для сосредоточенной работы и улучшения финансовой дисциплины. Подходящее время для укрепления деловых связей, обращения к официальным органам, вышестоящим инстанциям, получения финансовой помощи, инвестиций. По этой же причине положительно оцениваются перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Тельцы будут получать кратковременную, но частую поддержку от Солнца, Меркурия и Марса, взаимодействующих с дальними планетами. Почти на весь период гороскоп даёт благоприятный прогноз для коллективной деятельности, а для одиночной – на первую и вторую декады.

В первую декаду марта у Тельцов-мужчин прогноз для всей работы негативный. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами оцениваются положительно, только начиная с 8 марта. Остальная деятельность не рекомендуется.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и финансовой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже большей частью успешное. Работа с далёкими партнёрами оценивается отрицательно.

Во второй декаде прогноз нацеливает Тельцов-мужчин на выполнение основной работы и сотрудничество с местными партнёрами: в этих направлениях ситуация начнёт выправляться. Остальная деятельность по-прежнему не рекомендуется.

У Тельцов-женщин останется благоприятной ситуация для выполнения основных профессиональных обязанностей, решения финансовых вопросов, сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Негативно оцениваются перспективы совместной работы с далёкими партнёрами.

На третью декаду Тельцам-мужчинам гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся отрицательным.

У Тельцов-женщин в третью декаду без изменений: благоприятные перспективы для работы с местными партнёрами, выполнения основных профессиональных обязанностей и финансов. Сотрудничество с далёкими партнёрами всё так же нежелательно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в марте сформируется в значительной мере вод влиянием негативных аспектов Юпитера с Ураном, Нептуном, Венерой, а также Солнца и ближних планет. Воздействие гармоничных аспектов будет кратковременным. Поэтому, по гороскопу, март для Близнецов будет неудачным. Если Близнецы будут пытаться развивать новое для себя направление, то решающую отрицательную роль сыграет нехватка знаний и недостаток опыта. Рекомендуется преодолеть искушение справиться с новыми задачами с помощью одной только энергии, и заняться серьёзной предварительной подготовкой. Иначе планы окажутся неосуществимы, Близнецов ждут убытки и, кроме того, конфликты с партнёрами и коллегами. Неподходящий период для расширения сферы деловых интересов, поиска новых деловых партнёров, установления связей. Нежелательно проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. В коллективной работе рекомендуется быть на втором плане. Самостоятельность в данный период только ухудшит положение. Во всей работе в первую очередь следует обращать внимание на собственную готовность к её выполнению.

У Близнецов-женщин март тоже, в основном, неблагоприятен для профессиональной деятельности. Кроме напряжённых аспектов Юпитера с Ураном и Нептуном, им будут мешать Сатурн с Меркурием, что приведёт к значительному расходованию энергии на умственную деятельность при нулевом или незначительном результате. Близнецам в этот период следует опираться на идеи коллег; самостоятельные решения нежелательны. Для работы с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятна только первая декада, в течение которой Близнецы смогут достичь некоторых успехов, но это должна быть недолговременная деятельность. Судя по гороскопу, вторая и третья декады марта противопоказаны для взаимодействия с любыми партнёрами. Попытки в это время осуществить собственные идеи и планы приведут к проблемам. Также не рекомендуется приниматься за планы, предложенные партнёрами: Близнецы могут запутаться и попасть в очень непростую ситуацию. Этот период лучше переждать, сведя деловую активность к необходимому минимуму, и избегая ответственности.

В первой декаде марта у Близнецов-мужчин относительно благоприятен прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 2 – 6 марта. В это время возможно осуществить успешную разовую сделку. Для финансовой работы в гороскопе имеется «окно» на 7 – 10 марта. Взаимодействие с местными партнёрами может быть успешным 9 – 10 числа. В основной работе ожидаются проблемы.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, возможна разовая сделка с далёкими партнёрами, но только до 7 марта. Финансовая деятельность не рекомендуется. Основная работа тоже оценивается отрицательно.

Во второй декаде Близнецам-мужчинам можно решать финансовые вопросы – в промежуток 11 – 15 марта. Некоторые успехи в середине декады возможны при сотрудничестве с местными партнёрами. В основной работе вплоть до выходных 18 – 19 марта ожидаются проблемы, а затем положение понемногу начнёт выправляться. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается негативно.

У Близнецов-женщин на эту декаду хороших прогнозов нет. Не рекомендуется заниматься любыми сколько-нибудь важными делами.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин в гороскопе фиксируется некоторое улучшение в выполнении основных профессиональных обязанностей. Проблемы возможны только в промежуток 25 – 26 марта. Но в остальной деятельности, особенно, при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, по-прежнему ожидаются трудности.

У Близнецов-женщин в третьей декаде будет некоторое улучшение положения в финансовой сфере, но всё-таки серьёзной работы и ответственности желательно избегать. Сотрудничество с деловыми партнёрами оценивается негативно. В основной работе ожидаются трудности.

Рак

В гороскопе на март у Раков-мужчин преобладают гармоничные аспекты, но они сосредоточены, в основном, в первой и последней декадах месяца, так что в середине марта образуется провал. Соответственно, важные вопросы лучше решать в начале или конце месяца. Гармоничные аспекты Венеры с Юпитером, Нептуна с Ураном и Плутона в начале месяца обеспечат Ракам успешную деятельность по всем направлениям, и, особенно, при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В последнюю декаду поддержку им будут оказывать Марс с Меркурием и Ураном, а также Венера с Сатурном и Нептун с Ураном. Последний аспект, действуя в течение всего месяца, будет поддерживать деловые начинания Раков, и способствовать реализации новых проектов. Возможно открытие новых перспектив, появление необычных идей, неожиданные знакомства. Полезно в этот период увеличить количество контактов с окружающими. Середину месяца можно использовать не для расширения сферы деловых интересов или продвижения к цели, а для закрепления успехов и подготовки к следующему этапу деятельности. В первой декаде значительную роль будет играть личная активность Раков, в последнюю декаду лучше работать коллективно, а в середине месяца Ракам лучше затаиться, уйти на второй план.

У Раков-женщин в гороскопе тоже большое количество гармоничных аспектов, но они, наоборот, тяготеют к середине марта, то есть, наилучшие условия для работы возникнут во второй декаде. Гармоничные аспекты Нептуна с Луной и Ураном, а также Сатурна с Марсом в течение всего месяца будут помогать Ракам двигаться вперёд, но с остановками: деятельность Раков будет контролировать Сатурн, который не позволит продвинуться дальше без предварительного надёжного закрепления достигнутого результата. Поэтому весь март в работе Раков важную роль будут играть организационные моменты, в том числе, администрирование своей деятельности. Сатурн благоприятно повлияет на действие Нептуна, который будет стимулировать творческую деятельность Раков и помогать находить нужные решения интуитивно, придавая всем этим действиям рациональность и упорядоченность. При этом собственные возможности Раки должны будут использовать осторожно, поскольку благоприятный момент для инициативы и активности у них возникнет только в середине месяца. В остальное время им следует находиться в тени. В период с 10 по 15 марта на Раков будет влиять гармоничный аспект Венеры и Меркурия, который создаст условия для заключения важного соглашения или возникновения ценных деловых отношений.

В первой декаде марта у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов трудности могут возникнуть 6 – 7 и 10 марта (на остальное время прогноз положительный). Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами вплоть до 10 марта ожидаются трудности. Положительно оценивается работа в одиночку, в коллективной деятельности возможны проблемы.

Во второй декаде у Раков-мужчин ситуация неустойчивая: благоприятные и неблагоприятные промежутки будут периодически менять друг друга. Относительно благоприятен прогноз по финансовой деятельности – но только до 17 марта. В основной работе прогнозируются, в основном, трудности.

У Раков-женщин наилучшим остаётся прогноз по решению финансовых вопросов. В основной деятельности и при взаимодействии с деловыми партнёрами рекомендуется все дела успеть завершить до 16 марта, поскольку два последних дня недели (16 и 17-е), по гороскопу, неблагоприятны.

В третьей декаде у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходят 28 и 29 марта. При работе с местными партнёрами благоприятным будет промежуток 23 – 27 марта. В основной работе всю декаду, кроме 31 марта, ожидаются трудности.

У Раков-женщин финансовая деятельность останется предпочтительной. В основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами до 28 марта ситуация будет неблагоприятной.

Лев

Астрологический фон на март у Львов-мужчин сформируется большей частью гармоничными аспектами Юпитера с Ураном и Луной, Марса с Меркурием, Венерой, Ураном и Нептуном, Венеры с Сатурном. Периодически будет проявляться влияние напряжённых аспектов Марса с Солнцем и Сатурном, а также Урана с Венерой и Солнцем. В профессиональном плане гороскоп, в основном, благоприятный, хотя 6 марта и в третьей декаде ожидаются проблемы при работе с финансами. Гармоничные аспекты Юпитера в течение всего месяца будут создавать подходящие условия для расширения сферы деловых интересов Раков. Ожидается появление новых перспектив, важных деловых контактов, увеличение количества средств и способов деятельности, повышение эффективности работы в целом. Подходящее время для дальних командировок. Благоприятный период для решения хозяйственных, имущественных, административных вопросов. Положительно характеризуется возможность обращения к вышестоящим инстанциям, официальным органам, юридическим организациям. В первой декаде Юпитер поспособствует в деятельности, направленной на создание фундамента, который обеспечит успехи в будущем (но не в текущий период).

У Львов-женщин первая декада марта окажется наилучшей в месяце в плане профессиональной деятельности. Затем наступит довольно длительный трудный период (до 27 марта), а в конце месяца ситуация исправится. При этом, по гороскопу, в первой декаде у Львов будут наилучшие условия для одиночной деятельности, затем им следует переключиться на коллективную работу, а с 27 марта опять проявлять больше самостоятельности. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем, который будет действовать почти весь месяц, указывает на благоприятные внешние условия для прогресса в делах. В то же время, Сатурн будет вынуждать Львов притормаживать в своих действиях и обращать больше внимания на упорядочивание своей работы. Возможно, это означает, что в данный период важно прикладывать силы не к продвижению в делах, а к устранению препятствий, после чего это движение будет происходить как бы само по себе. В обоих случаях можно говорить об улучшении ситуации через больший контроль над ней. Кроме того, этот аспект указывает на положительные отношения Львов с руководством, вышестоящими инстанциями, и, поэтому, можно ожидать некоего поощрения либо существенной поддержки в работе.

В первой декаде марта у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Также благоприятно выглядит прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 6 марта. Кроме того, 1 марта возможно получение ложной финансовой информации, поэтому, не рекомендуется совершать какие-либо финансовые действия в этот день.

У Львов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Перспективы сотрудничества с деловыми партнёрами и выполнения основной работы тоже характеризуются положительно, хотя 7 марта лучше воздержаться от деловых контактов. Не следует продвигать личную точку зрения.

Во второй декаде у Львов-мужчин сохраняется положительный прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже выглядит хорошо, хотя 13 марта возможны некоторые затруднения.

Львам-женщинам в этот период лучше не заниматься никакой активной деятельностью. Положительных результатов можно ожидать только от планирования своей работы: гороскоп указывает на возможность раскрытия творческих способностей, но с прицелом на перспективу.

В третью декаду у Львов-мужчин плохой прогноз по финансовой деятельности: ситуация исправится только в конце месяца, 30 марта. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с деловыми партнёрами позитивный, без перемен.

У Львов-женщин до 31 марта неблагоприятный прогноз по финансовой деятельности, а также возможны затруднения в первой половине декады в основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами (21 и 25 марта), но в целом, прогноз положительный.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в марте сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном и Юпитером, Урана с Меркурием и Плутона. Напряжёнными будут краткодействующие аспекты ближних планет – Венеры и Марса, а также Солнца. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. В течение всего месяца положительный результат будет давать личная активность Дев. Высоко оценивается работа и в одиночку, и в коллективе. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Аспект Урана и Венеры указывает на большую роль контактов с деловым окружением и применения новых идей. Возможно открытие неожиданных перспектив, внезапные прорывы, достижения в работе. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером сформирует ситуацию, когда успехи в делах окажутся обусловлены чёткой организацией работы и концентрацией усилий на избранном направлении. Меркурий будет стимулировать Дев в интеллектуальной работе, поспособствует в образовании деловых связей, а также поможет Девам в посреднической деятельности.

У Дев-женщин гороскоп тоже благоприятный, хотя в третьей декаде ожидаются проблемы в финансовой деятельности. 21 – 23 и 27 – 28 марта напряжённые аспекты Марса с Венерой и Солнцем негативно повлияют на интеллектуальные способности и эмоциональный настрой Дев, что может привести к конфликтам и убыткам. По гороскопу это затронет отношения с местными деловыми партнёрами. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя в первые дни месяца (1 – 4 марта) гороскоп указывает на какие-то сложности. Скорей всего, под влиянием Венеры и Нептуна Девы разойдутся с партнёрами в оценке перспектив совместного дела, но потом найдут взаимно приемлемый вариант. В течение всего периода у Дев будут благоприятные условия для личной активности и работы в одиночку. Коллективная деятельность тоже оценивается положительно, за исключением промежутка 8 – 12 марта. Гармоничный аспект Плутона и Солнца указывает на благоприятную в целом обстановку вокруг Дев и на возможность позитивных изменений в их жизни. Подходящие условия, как для деловой активности, так и для интеллектуальной и творческой самореализации, а также для обустройства личной жизни.

В первую декаду марта у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Положительно оценивается сотрудничество с далёкими и местными деловыми партнёрами. В основной работе перспективы тоже благоприятные.

У Дев-женщин наилучший прогноз тоже относится к финансовой деятельности. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается полностью положительно, а при сотрудничестве с далёкими партнёрами 1 – 4 марта ожидаются сложности. В основной работе во второй половине декады могут возникнуть трудности, особенно, 10 марта.

Во вторую декаду у Дев-мужчин улучшается прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами возможны трудности 13 марта. Прогноз по основной деятельности до 15 марта негативный, а затем позитивный.

У Дев-женщин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности и становится позитивным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит промежуток 17 – 20 марта. Выполнение основной работы характеризуется, в основном, негативно.

В третью декаду у Дев-мужчин почти вся профессиональная деятельность оценивается положительно. Наилучших успехов следует ожидать при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой деятельности. В работе с местными партнёрами особых успехов не будет, но прогноз всё равно благоприятный. В основной работе напряжёнными будут 21 – 22 и 30 – 31 марта.

У Дев-женщин отрицательный прогноз по финансовой деятельности и по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе проблемы могут возникнуть 29 – 30 марта. Перспективы взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятные.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в марте сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной и Сатурном, Нептуна с Марсом, Сатурна с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем и Марсом, Марса с Луной и Сатурном. Гороскоп, в основном благоприятный, хотя в первой и последней декаде, 6 – 9 и 28 – 30 возможны проблемы. В обоих случаях негативные аспекты Марса будут подталкивать Весы к непродуманным действиям и конфликтам с коллегами и партнёрами. В целом, середина месяца больше подходит для работы, но для решения финансовых вопросов благоприятен почти весь месяц, кроме промежутка 6 – 8 марта. Ближние планеты – Меркурий, Венера, Марс – гармоничными аспектами усилят соответствующие способности Весов, предоставляя возможности достигать цели, как посредством интеллектуальных усилий, так и через деловые связи и общение с партнёрами. Нептун поможет применить фантазию и творческий подход, а Сатурн – поддерживать дисциплину и контролировать ситуацию. Положительно оценивается как коллективная работа, так и одиночная деятельность, при этом личная активность и инициатива не помешает и там, и там.

У Весов-женщин первая и вторая декады лучше подходят для работы, чем третья, поскольку в конце месяца в гороскопе наблюдается значительное скопление, хотя и краткодействующих, но напряжённых аспектов ближних планет. Поэтому всю деловую активность желательно распределить в диапазоне до 21 марта, когда ближние планеты действуют на пользу Весам. До 15 марта гармоничный аспект Венеры с Сатурном поможет Весам в финансовых вопросах, это подходящий период для упорядочивания финансовой сферы и улучшения отношений с руководством и партнёрами. Можно получить финансовую поддержку, а также это хорошее время для решения имущественных и хозяйственных вопросов. Для первой декады гороскоп даёт положительный прогноз для работы в одиночку, но в целом по периоду предпочтение следует отдать коллективной деятельности. В течение марта не ожидается значительного продвижения в делах, но Весы могут укрепить своё социальное положение, продвинуться в карьере. Весы в этот период получат значительную поддержку от Меркурия, что поможет им достигать своих целей посредство связей, отношений и собственного интеллекта.

В первой декаде марта у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов проблемы могут возникнуть в промежуток 6 – 8 марта, но если не считать этого обстоятельства, прогноз очень хороший. При сотрудничестве с местными партнёрами в этот же промежуток ожидаются напряжённые отношения. В основной работе будут трудности, положительно оценивается работа только в пределах 3 – 5 и 9 – 10 марта.

У Весов-женщин наилучшим является прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и финансовой деятельности. При работе с деловыми партнёрами напряжённые моменты могут возникнуть в начале месяца, в промежуток с 1 по 4 марта. По гороскопу больше внимания следует уделять местным партнёрам, так как перспективы работы с ними немного лучше.

Во второй декаде у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, а также хорошо выглядит прогноз по взаимодействию с местными партнёрами. При сотрудничестве с далёкими партнёрами проблемы могут возникнуть 13 и 19 – 20 марта, не рекомендуется отправляться в командировку в воскресенье. Прогноз по основной работе положительный.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и выполнению основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые сложности могут возникнуть 13 марта. Взаимодействие с далёкими партнёрами до 16 марта нежелательно.

В третьей декаде у Весов-мужчин предпочтение остаётся за финансами. При работе с местными партнёрами осложнения ожидаются в промежуток 26 – 27 марта, а при сотрудничестве с далёкими – 26 – 28 марта. В основной работе опасный момент возникнет в промежуток 28 – 30 марта.

У Весов-женщин в финансовой деятельности до 28 марта условия будут сложными. Основная работа будет идти с переменным успехом. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами в целом неплохой, но на 30 – 31 марта он резко негативный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в эту декаду нежелательно.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в марте астрологический фон не очень благоприятный для работы: значительную отрицательную роль будут играть напряжённые аспекты Юпитера с Ураном и Нептуном. Под воздействием негативного Урана Скорпионы окажутся в ситуации, когда никакие положительные изменения невозможны, любая инициатива встречает препятствие, либо все пути никуда не ведут. Гороскоп на весь месяц даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Неблагоприятный период для проявления инициативы и работы в одиночку. Коллективная деятельность оценивается относительно положительно со второй декады. В первой декаде Скорпионам лучше отстранится от коллективного сотрудничества с партнёрами или, по крайней мере, быть на вторых ролях. Более приемлем прогноз по финансовой деятельности: хотя в первую декаду Скорпионы испытают некоторые затруднения, зато потом дела в этой области наладятся, и пойдут с улучшением. Основная работа будет идти с переменным успехом. Наиболее проблемный промежуток для этой деятельности 7 – 10 марта, а также 31 число.

У Скорпионов-женщин на весь месяц отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, и, кроме того, ожидаются трудности при выполнении основной работы. Особенно неблагоприятным будет промежуток в третьей декаде 25 – 27 марта, когда Скорпионы окажутся под негативным влиянием Марса и Меркурия. Он же отразится на отношениях с местными деловыми партнёрами. Но, за исключением этого момента, сотрудничество с местными партнёрами оценивается положительно. Для финансовой деятельности наиболее благоприятный период – первая декада. Затем ситуация несколько ухудшится, но прогноз на вторую декаду остаётся положительным. Но в третью декаду, точней, с 27 марта, он становится негативным. В течение месяца на Скорпионов будут благотворно влиять гармоничные аспекты Урана с Меркурием и Марсом, а также Урана с Марсом. Это поможет им в интеллектуальной и творческой деятельности, обеспечивая гибкость и широту мышления, и окажется полезным при планировании, деловом общении, а также поможет провести подготовку и создать надёжный фундамент для будущего продвижения вперёд.

В первую декаду марта у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы, за исключением промежутка 7 – 10 марта. В финансовой деятельности затруднения могут возникнуть 6 – 7 и 10 марта. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе ожидаются затруднения. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, а с далёкими – отрицательный.

Во вторую декаду у Скорпионов-мужчин наилучшим является прогноз по финансовой деятельности. В основной работе проблемы могут возникнуть 13 – 14 и 19 – 20 марта. Сотрудничество с деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе по-прежнему ожидаются трудности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин ожидаются успехи при решении финансовых вопросов. Для основной работы гороскоп даёт негативный прогноз на 31 марта. Сотрудничество с деловыми партнёрами всё так же нежелательно.

У Скорпионов-женщин при взаимодействии с местными деловыми партнёрами проблемным является промежуток 25 – 27 марта. В основной работе – то же самое, и, кроме того, начало третьей декады тоже будет со сложностями. После 27 марта прогноз положительный. Финансовая деятельность, наоборот, до 27 марта характеризуется как благополучная, а затем – как неудачная. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

Стрелец

В марте у Стрельцов-мужчин гороскоп в профессиональном плане умеренно позитивный. Астрологический фон сформируется большим количеством гармоничных аспектов дальних планет, но в первой половине месяца значительное влияние будет иметь негативный Сатурн во взаимодействии с Юпитером и Ураном, а также Венера с Нептуном. В первой половине марта, а точней, до 18 числа, негативно оценивается любая финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Сатурн поставит помехи для продвижения в делах и резко ограничит возможности Стрельцов для манёвра. Открывшиеся перед Стрельцами перспективы окажутся недостижимыми при тех возможностях, которые им предоставят обстоятельства. Финансовые вопросы лучше решать во второй половине месяца, а в первой можно только предварительно наметить свои действия. Сотрудничество с далёкими партнёрами в третьей декаде может наладиться, но всё равно без проблем не обойдётся. Наилучшие прогнозы на март относятся к взаимодействию с местными партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Причём, в первой половине марта условия для работы будут лучше, чем во второй.

У Стрельцов-женщин гороскоп на март неровный. Полностью положительно оценивается только работа с финансами и финансовыми вопросами. Основная профессиональная деятельность будет идти с переменным успехом. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное только в первую декаду марта. Для взаимодействия с местными партнёрами подходят первая и третья декады, при этом в конце месяца, 28 – 30 марта, Стрельцам следует ожидать проблем. В первую и третью декаду от Стрельцов для достижения успеха потребуется личная активность и инициатива, положительно оценивается работа в одиночку. В середине месяца Стрельцам лучше уйти на второй план, не проявлять инициативы и избегать ответственности. Гармоничный аспект Нептуна с Луной указывает, что в марте сложатся благоприятные условия для осуществления имущественных и хозяйственных дел, а также решения административных вопросов. Позитивное влияние Плутона проявится в благоприятном ходе событий, когда Стрельцы, при поддержке Нептуна, будут интуитивно принимать верное решение и избегать неприятностей.

В первой декаде марта наилучший прогноз для Стрельцов-мужчин относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно, и не рекомендуются.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами сложности возможны 6 – 7 марта, в основной работе ожидаются трудности.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуются до 18 марта.

У Стрельцов-женщин наилучшим является прогноз по финансовой деятельности. По основной работе прогноз благоприятен до 17 числа (пятницы), а затем он становится отрицательным. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется.

Наилучший прогноз на третью декаду у Стрельцов-мужчин относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе возможны осложнения в промежуток 28 – 30 марта. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 25 и 28 – 30 марта. Финансовая деятельность характеризуется положительно, но 28 числа желательно проявить особенную осторожность и сдержанность.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. Для взаимодействия с местными партнёрами неудачный момент 28 – 30 марта. В основной работе ожидаются трудности.

Козерог

В марте гороскоп для Козерогов-мужчин в профессиональном плане неровный, но, скорей, благоприятный. Астрологический фон сформируется краткодействующими, но многочисленными гармоничными аспектами ближних планет. Напряжённые аспекты тоже себя проявят, хотя и с меньшей интенсивностью. В основной работе наиболее трудной окажется середина месяца, когда на Козерогов будут влиять негативные Солнце, Меркурий, Венера, а также Уран. В этот период нежелательно начинать новую работу или проводить значительные изменения. Это также неудачный период для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Зато для взаимодействия с далёкими партнёрами, наоборот, этот период благоприятен, тогда как в первой и последней декаде (за исключением нескольких последних дней) в этой деятельности у Козерогов ожидаются проблемы. В работе с финансами в течение месяца периодически будут возникать трудности, но позитивных моментов всё-таки окажется больше, и месяц завершится успешно. Благотворное фоновое влияние Плутона поможет Козерогам поддерживать рабочее состояние и находить выход из сложного положения интуитивно. В марте обстоятельства будут на стороне Козерогов.

У Козерогов-женщин гороскоп на март со значительным преимуществом сформирован гармоничными аспектами. Почти во всех направлениях деятельности прогнозируется успех, хотя негативное влияние напряжённых аспектов время от времени будет ощущаться. В основной работе Козероги столкнутся с небольшими затруднениями в первой декаде месяца. В финансовой деятельности осложнения возможны в начале месяца и 24 – 25 марта. При работе с далёкими деловыми партнёрами следует быть внимательными в промежуток 5 – 7 марта, а при сотрудничестве с местными партнёрами некоторые сложности могут возникнуть 13 – 14, 21 – 23 и 30 – 31 марта. Таким образом, более успешной, по гороскопу, будет работа с далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность. В целом, благоприятен прогноз, как по коллективной деятельности, так и по работе в одиночку, при этом в первой декаде предпочтительна одиночная работа, а в последней – коллективная. Гармоничные аспекты Венеры указывают на существенную роль общения и деловых контактов в течение всего месяца. Возможно, в марте общественная деятельность положительно отразится на результатах деловой активности Козерогов.

В первой декаде марта у Козерогов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом возможны некоторые затруднения в работе 6 марта. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. В финансовой деятельности ожидаются трудности.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз тоже относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. И тоже 6 марта в работе возможны затруднения. В финансовой деятельности 1, 3 и 7 марта могут возникнуть осложнения. Для сотрудничества с далёкими партнёрами неблагоприятный период 5 – 7 марта.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются трудности.

У Козерогов-женщин лучше всего будет идти основная работа. Кроме того, положительно оценивается финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами возможны проблемы 13 – 14 марта.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин полностью успешной будет основная работа, а также работа с местными деловыми партнёрами. При сотрудничестве с далёкими партнёрами проблемы возможны 21 и 24 – 26 марта. То же самое относится к финансовой деятельности.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. При решении финансовых вопросов возможны проблемы 24 – 25 марта. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 23 марта. Для взаимодействия с местными партнёрами благоприятен промежуток с 24 по 30 марта.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне на март большую роль играют напряжённые аспекты Венеры с Меркурием, Ураном и Нептуном. По этой причине Водолеям весь месяц противопоказана финансовая деятельность. Кроме того, неблагоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, так как, судя по гороскопу, совместная работа потребует значительных финансовых вложений, но план действий окажется недостаточно продуманным, и Водолеи потерпят неудачу. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами проблемы ожидают Водолеев в первой декаде. Поэтому, все серьёзные мероприятия лучше перенести на вторую, а лучше, на третью декаду, когда концентрация гармоничных аспектов станет максимальной. В третью декаду Водолеи почувствуют некое внутреннее оживление, их интеллект заработает с большей, чем раньше, силой, и в голову станут приходить интересные решения. Кроме того, позитивный Меркурий поможет найти общий язык с партнёрами, что усилит позиции Водолеев. Наконец, в последней декаде сложатся благоприятные условия для решения имущественных, хозяйственных и юридических вопросов.

У Водолеев-женщин влияние негативной Венеры тоже значительно. Гороскоп указывает на проблемы при работе с далёкими деловыми партнёрами (на весь месяц), а также в финансовой деятельности (на первые две декады). Не рекомендуется начинать крупный совместный проект. Нежелательны инвестиции. Следует отказаться от осуществления собственных идей и планов, не проявлять инициативу, не принимать на себя ответственность. В основной работе тоже в течение всего месяца ожидаются трудности, поэтому, желательно ограничить свою деятельность необходимым минимумом. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, в основном, благоприятный, но эффективность этой деятельности будет постепенно уменьшаться, и к концу месяца станет близка к нулю. Поэтому все важные вопросы рекомендуется решать в первой половине марта. В течение всего марта на Водолеев будет влиять гармоничный аспект Урана с Солнцем. Водолеи будут ощущать потребность в неких изменениях в жизни, и, вероятно, обстоятельства будут предоставлять им такую возможность. Это касается, прежде всего, обстоятельств личной жизни, не связанных с работой, может быть, даже противоречащих ей.

В первую декаду марта у Водолеев-мужчин, по гороскопу, вся деятельность будет неудачной. 7 – 8 марта возможно некое благоприятное событие, связанное с финансами. На остальные дни прогноз по финансам, также как и по основной работе и сотрудничеству с деловыми партнёрами, негативный.

У Водолеев-женщин благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, за исключением промежутка 9 – 10 марта. В основной работе прогнозируются трудности. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности прогноз тоже негативный.

Во вторую декаду у Водолеев-мужчин, в целом, благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются полностью отрицательно.

У Водолеев-женщин для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только середина декады, 13 – 16 марта. Прогноз по основной деятельности, решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Кроме того, за исключением 21 – 22 марта положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Сохраняется негативный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами.

У Водолеев-женщин положительный прогноз по финансовой деятельности, кроме 20 и 31 марта. Взаимодействие с местными партнёрами будет постепенно налаживаться, хотя в промежуток 25 – 27 марта возможны небольшие трудности. При работе с далёкими партнёрами возможно улучшение в конце месяца, 29 – 30 марта. Для основной работы прогноз преимущественно негативный.

Рыбы

Гороскоп на март для Рыб-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Марсом и Венерой, Нептуна с Марсом, а также Плутона. Напряжённые аспекты будут действовать кратковременно, и существенно на картину не повлияют. В основной работе, судя по гороскопу, успехи будут незначительны, но прогноз в целом позитивный. Финансовая деятельность оценивается как успешная, хотя в третьей декаде, 25 – 28 марта, ожидаются проблемы. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется положительно, кроме промежутков 8 – 10 и 25 – 28 марта. Взаимодействие с местными партнёрами в первой половине месяца не рекомендуется, а во второй, по прогнозу, будет успешным. В первой половине марта соединение Марса и Юпитера обеспечит Рыбам возможность продвижения к цели и расширения сферы деловых интересов, но использовать её нужно осторожно, поскольку у Рыб возникнет преувеличенное представление о своём потенциале, и они могут взяться за дело, которое окажутся не в состоянии осилить. Лучше активную деятельность в новых направлениях перенести на период после 17 марта.

У Рыб-женщин в первой половине марта сложатся не вполне благоприятные условия для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. По гороскопу, с 15 марта ситуация станет гораздо лучше, поэтому рекомендуется всю важную работу перенести на вторую половину месяца. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит весь месяц, за исключением последних двух дней, 30 – 31 марта. Успешность коллективной и одиночной работы Рыб оценивается примерно одинаково положительно, при этом период 8 – 14 марта оценивается как неблагоприятный. В этот период Сатурн и Нептун будут мешать Рыбам действовать самостоятельно, поэтому, рекомендуется на эти дни отказаться от инициативы. Также в этот период возможен конфликт с руководством, соответственно, нежелательно обсуждать с ним какие-либо вопросы. При учёте этого обстоятельства, у Рыб в марте сохранится возможность продвижения в карьере и повышения своего статуса (но только не следует предпринимать карьерные шаги или вообще административные действия в указанный неблагоприятный период).

В первой декаде марта у Рыб-мужчин наилучшим является прогноз по решению финансовых вопросов. В сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами первая половина декады характеризуется положительно, а вторая отрицательно. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не пригоден промежуток 8 – 10 марта. Для основной работы прогноз положительный, кроме 9 – 10 марта.

У Рыб-женщин положительно оценивается финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основных профессиональных обязанностей будет идти успешно, но небольшие трудности Рыбы всё-таки испытают. В работе с местными партнёрами проблемы ожидаются 7 – 9 марта.

Во второй декаде у Рыб-мужчин положительно оценивается работа с далёкими партнёрами и финансовая деятельность. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами наилучший период наступит с 17 марта.

У Рыб-женщин с 15 марта благоприятный прогноз для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оценивается полностью положительно.

В третьей декаде у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Выполнение основной работы тоже будет успешным, кроме 21 марта. В финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими партнёрами проблемы ожидаются в промежуток 26 – 28 марта.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами тоже характеризуется положительно, за исключением последних двух дней месяца, 30 – 31 марта.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 19.02.17

На трассе М-5 «Урал» ограничили движение. / На Южном Урале поезд задавил молодого мужчину. / В Челябинске задержали «тракторозаводского маньяка». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»