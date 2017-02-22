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Публикации за 22.02.17

Рядом с Солнечной системой обнаружены три планеты, пригодные для жизни

Рядом с Солнечной системой обнаружены три планеты, пригодные для жизни

Ученые Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета (Бельгия) и их коллеги из США обнаружили сразу три планеты, пригодные для жизни.

Открытие было сделано транзитным методом во время наблюдения за звездой TRAPPIST-1 – ультра-холодным карликом, расположенном на расстоянии всего 39,5 световых лет от Солнца.

TRAPPIST-1 – одиночная звезда в созвездии Водолея является типичным красным карликом спектрального класса М8. В 2016 году выяснилось, что у нее есть планетная система, состоящая из трех объектов. Теперь оказалось, что планет семь, по размеру они близки к Земле и три из них находятся «зоне обитаемости» звезды, то есть условия на их поверхности обеспечивают существование воды в жидкой фазе и благоприятны для возникновения жизни.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Этому же событию была сегодня посвящена пресс-конференция NASA.

По словам специалистов, обнаружить сразу три планеты в одной системе, пригодные для жизни, удалось впервые.

Теперь ученым предстоит выяснить, есть ли у вновь открытых экзопланет атмосфера и есть ли в ней кислород. Не исключено, что планет, в том числе и пригодных для жизни, в зоне TRAPPIST-1 окажется больше. При этом в NASA заявили, что пока не собираются отправлять в систему TRAPPIST-1 экспедицию: исследования продолжатся с помощью телескопа «Хаббл». Кроме того, в наблюдениях планируется задействовать телескопы Уэбба и European Extremely, запустить которые собираются соответственно в 2018 и 2024 годах.

Москва, Игорь Юров

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