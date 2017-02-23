Директор Пулковской обсерватории об открытии NASA: думаю, они преувеличивают / К экзопланетам на Западе интерес поутих

Публикации за 23.02.17

Директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов советует без особых восторгов оценивать отчет NASА об открытии семи экзопланет, на трех из которых возможна жидкая вода, а следовательно – жизнь. По словам ученого, находка NASA – «это очень интересный результат, хотя к нему нужно относиться с определенным скепсисом».

«Я думаю, что они преувеличивают, – сказал Ихсанов, комментируя «Фонтанке» заявления американских ученых о жидкой воде на обнаруженных планетах. – Тогда на них должна быть температура больше ноля. Может быть, где-то есть пар, как на Венере».

Ихсанов напомнил: за последние годы были громкие находки в астрономии. Так, новость об открытии частицы пентакварк появилась – и потом исчезла в течение года. «Сначала объявили об ее открытии, индекс цитирования повысился на 2 тысячи, был получен грант на 7 млн долларов, а потом выяснилось, что ошиблись. Сверхсветовые нейтрино очень много нашумели. Тоже выяснилось – ошибка эксперимента», – пояснил ученый.

Ихсанов предположил, что «громкими» заявлениями NASA рассчитывает привлечь финансирование «на завершение определенной части проекта, на перспективные исследования». Он также добавли, что в последнее время «к экзопланетам на Западе интерес поутих». «Законодатель мод в астрономии – Англия, – подчеркнул эксперт. – Так вот, в Англии про экзопланеты уже два года почти никто не говорит. Там уже новые экзотические вещи – активность звезд поздних спектральных классов, гравитационные волны еще на слуху. Хотя результат исследований NASA действительно может оказаться очень достойным».

Ихсанов рассказал, что добраться до открытых NASA планет едва ли получится. «По меркам астрономии, 40 световых лет – не очень далеко. Но думаю, что добраться до планет невозможно. Это 380 триллионов километров. Для перелета понадобится океан топлива», – пояснил он. По его словам, важность и интерес таких открытий «не в том, чтобы куда-то переселиться, а в том, чтобы узнать, что происходит с климатом, с самой планетой по мере того, как меняется звезда, вокруг которой она крутится». Это позволит понять, что будет происходить с Землей, на которой мы живем, грозит ли нам потепление или похолодание. «Хотя, конечно, точность таких оценок еще хуже, чем у прогнозов погоды. Тем не менее изучать эти явления все равно нужно, это очень важно», – указал астроном.

Накануне NASA дало большую пресс-конференцию, на которой было объявлено об обнаружении семи планет размером с Землю. Планеты, вращающиеся вокруг одной звезды, найдены в созвездии Водолея. На трех из них, сказали в NASA, велик шанс найти воду, а значит, и жизнь.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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