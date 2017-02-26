Сами с собой разберитесь… Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 5 марта 2017

Публикации за 26.02.17

В первую неделю марта Солнце и Меркурий будут находиться в знаке Рыб, а Венера и Марс – в знаке Овна, при этом Венера 4 марта начнёт движение в обратном направлении. Солнце в Рыбах пробуждает в людях стремление прикоснуться к тайнам, разобраться в скрытых мотивах действий, навести порядок в своей душе. Оно поощряет стремление действовать скрытно, способствует работе в одиночку.

Меркурий, вслед за Солнцем, пробуждает интерес к таинственному, открывает доступ к секретам, необычным знаниям, поиску контактов с людьми, имеющими информацию, недоступную посторонним. Способствует изучению отвлечённых знаний, приобщению к мистике, философии, погружению в собственное сознание, внутренний мир.

Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам, а также к бурному проявлению симпатии. В ретроградной фазе становится грубой бесцеремонной, резкой в своих претензиях, ещё более прямолинейной. В финансовой деятельности склонна к транжирству, что может принести и неожиданную прибыль, и неожиданный убыток, несопоставимые с приложенными усилиями.

Марс в Овне по-прежнему энергичен и решителен, готов к немедленному преодолению трудностей. Удобен, когда нужно решить относительно простую задачу, допускающую прямое движение к успеху, иначе энергичный напор проносит его мимо того момента, когда нужно притормозить, остановиться или повернуть. Стремится к немедленному действию, предпочитая существующие неясности устранять в процессе работы. Если это оказывается невозможно, пропускает, оставляя на потом, но потом, скорей всего, и не вспомнит.

Полный гороскоп на март здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Сатурном и Марсом, Меркурия с Ураном и Солнца с Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Сатурном и Луной. В профессиональном плане гороскоп, в целом, благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность оценивается как успешная, но 3 марта следует проявить сдержанность. Попытка решить проблему напором окажется неудачной, лучше перенести дело на другой день. В отношениях с местными деловыми партнёрами 3 марта тоже возможна неудача или конфликт. Прогноз по выполнению основных обязанностей отрицательный. Здесь негативный Сатурн создаст Овнам значительные помехи, и это отразится на отношениях с коллегами или руководством. Возможны препятствия формального характера. На всю неделю гороскоп даёт благоприятный прогноз по работе в одиночку и отрицательный по коллективной деятельности. Период не подходит для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры указывает на хорошие возможности для укрепления отношений с окружающими и укрепление позиций в сфере финансов – посредством формальностей. Ситуация в доме, отношения с близкими, по гороскопу, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Овнов-женщин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но более перспективный вариант – работа с далёкими партнёрами, а также финансовая деятельность. И там, и там 1 и 3 марта возможны некоторые трудности, но их преодоление будет частью рабочего процесса и приведёт к позитивным результатам. На выполнение основной работы негативно повлияет Сатурн. Овны могут дополнительными усилиями преодолеть препятствия, воздвигнутые им, но в результате Сатурн создаст новые, и так будет продолжаться до конца периода. Кроме того, напряжённый аспект Плутона с Солнцем создаст неподходящие условия для резких изменений в жизни и работе. Не рекомендуется на этой неделе экспериментировать и, вообще, рисковать. Также в этот период сформируются неподходящие условия для продвижения в карьере. Негативно оценивается коллективная деятельность, зато работа в одиночку характеризуется как успешная. Благоприятным будет влияние Меркурия. Овнам следует больше использовать свои интеллектуальные способности и укреплять деловые связи. Также положительную роль может сыграть новая информация. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта формируется напряжёнными аспектами Плутона с Меркурием и Сатурна с Марсом. Кроме того, ожидается негативное влияние на Тельцов аспектов Нептуна и Урана. Гороскоп на неделю в профессиональном плане полностью неблагоприятный. Негативный Плутон указывает на нежелательность любых изменений в работе, поскольку внешние обстоятельства складываются не в пользу Тельцов и будут ухудшать их положение. Внешние факторы осложнят отношения Тельцов с коллегами и руководством. Возможно получение негативной или искажённой информации, а также ошибка в её осмыслении. Нежелательно начинать новое дело с далёкими деловыми партнёрами. Отрицательный прогноз по финансовой деятельности. В любых значимых действиях следует учитывать влияние посторонних факторов, независимых от воли Тельцов. Уран создаст возможность открытия новых перспектив, однако не следует в этот период двигаться по новому пути, лучше заняться проработкой деталей, планированием, поиском ресурсов, партнёров, то есть, подготовительной деятельностью, ничего не меняя в текущей работе. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно. Материальное положение на всю неделю благополучное.

Для Тельцов-женщин гороскоп даёт негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Скорей всего, собственные представления Тельцов о совместной деятельности с партнёрами значительно отличаются от их представлений, так что они будут стремиться достичь несовместимых целей. Кроме того, возможно, события начнут развиваться по непредусмотренному никем пути. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно. Гороскоп даёт благоприятный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры указывает на возникновение подходящих условий для успешной финансовой деятельности и отношений с коллегами и партнёрами, а также для решения деловых вопросов с руководством. Подходящий период для наведения порядка в делах и отношениях, укрепления производственной дисциплины, формализации деятельности, оформления и заключения договоров. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное, но в воскресенье, 5 марта, возможны осложнения.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из напряжённых аспектов Меркурия с Солнцем, Урана и Юпитера. Поэтому прогноз по профессиональной деятельности на первую неделю отрицательный. Некоторых успехов Близнецы могут достичь при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, и на фоне трудностей в остальной работе они могут оценить это как значительное достижение. Однако рекомендуется не увлекаться: общий прогноз на месяц предостерегает Близнецов от выполнения долгосрочной работы. Лучше ограничиться одной или несколькими разовыми сделками. В марте перспективы у этого сотрудничества неблагоприятные. Напряжённые аспекты Юпитера и Урана указывают на невозможность расширения сферы деловых интересов, а также на нежелательность значительных изменений в работе. Ожидается, что контакты с новыми партнёрами, в том числе, местными, окажутся вредными. Не рекомендуется обращаться к вышестоящим инстанциям, официальным органам, решать юридические вопросы. Не следует рассчитывать на финансовые поступления, а также принимать поспешные решения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз в этот период относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом не рекомендуется заключать с ними долгосрочные договоры и приниматься за совместную деятельность, требующую длительной работы: нужно рассчитать сотрудничество таким образом, чтобы уложиться в пределы первой декады, поскольку на остальной месяц прогноз по этой деятельности негативный. Для остальной работы – выполнения основных профессиональных обязанностей, сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов – гороскоп даёт отрицательный прогноз. На деятельности Близнецов негативно отразится влияние Солнца, Марса, Юпитера и Урана. Если в первые дни марта Близнецы достигнут в работе некоторых успехов, им следует отнестись к этому настороженно, так как эти результаты могут оказаться причиной конфликта с коллегами. Не следует приниматься за рискованное дело, особенно, опираясь только на мнение о своих способностях. Не рекомендуется обращаться к руководству и вышестоящим инстанциям. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими отрицательный, кроме 1 марта. Перспективы обустройства личной жизни на всю неделю характеризуются негативно, за исключением воскресенья, 5 марта. Материальное положение оценивается как напряжённое, но в воскресенье возможно улучшение.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером, Урана с Солнцем и Нептуном, а также Плутона. Напряжённым будет аспект Венеры с Ураном, но он повлияет незначительно: он будет провоцировать Раков на легкомысленное отношение к своим обязанностям и склонять к поиску развлечений. В остальном гороскоп в профессиональном плане позитивный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и решению финансовых вопросов тоже благоприятный. Гороскоп показывает, что возникнут хорошие условия для проявления Раками самостоятельности, деловых, а также лидерских качеств. Венера с Юпитером указывают, что значительную роль в успехах на этой неделе сыграют контакты с окружающими, вероятно, не только деловыми партнёрами. Можно рассчитывать на получение финансовой или иной поддержки от вышестоящих инстанций, руководства. Нептун с Ураном помогут увеличить деловую активность, положительно влияя на интеллектуальные и творческие способности Раков, а также создавая подходящие обстоятельства. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя 3 марта возможна кратковременная напряжённость. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением 3 марта.

У Раков-женщин значительное негативное влияние окажет напряжённый аспект Плутона с Солнцем. Предполагается неприятное вторжение внешних обстоятельств. Чтобы уменьшить их влияние, Ракам рекомендуется снизить личную активность: чем меньше ценного попадёт под удар, тем меньше окажется вред. Это касается выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Кроме того, негативно оценивается и коллективная, и одиночная деятельность. Зато полностью благоприятен прогноз по финансовой деятельности. Гармоничный аспект Нептуна с Луной и Ураном указывает на хорошие возможности для налаживания отношений в профессиональной среде, с коллегами, руководством. Возможно значительное карьерное продвижение, скорей всего, за счёт удачного решения административных или хозяйственных вопросов. Кроме того, позитивный аспект Сатурна с Марсом придаст Ракам силы и настойчивости для достижения своей цели, а также сформирует условия для деятельности, которая даст результат в будущем. Сатурн, скорей всего, будет сдерживать Раков в каком-то деле, и им следует это принять – для их же пользы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Урана с Юпитером, Солнцем и Меркурием, а также Солнца с Нептуном. Напряжёнными окажутся аспекты Меркурия с Венерой и Солнца с Марсом, но они будут действовать недолго и повлияют несильно. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучшим является прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Так же благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности ожидаются затруднения 1 марта. Кроме того, нежелательно решать финансовые вопросы в воскресенье, 5 марта: напряжённый аспект Солнца и Марса в этот день указывает на конфликт с партнёрами или руководством. А 1 марта Львы рискуют повести себя легкомысленно в каком-то важном вопросе (скорей всего, в контактах с коллегами на работе). В целом, большое количество аспектов Юпитера и Урана указывают на благоприятные возможности для расширения сферы деловых интересов, установление новых деловых связей и значительное продвижение в делах. Положительный прогноз по командировкам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, но неустойчивое: проблемы ожидаются 1 и 5 марта.

У Львов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Основную работу и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами гороскоп оценивает тоже положительно, однако 1 марта во всей этой деятельности ожидаются некоторые затруднения, возможно, они возникнут из-за разнонаправленного воздействия на Львов Сатурна и Урана, так что в работе проявится некая рассогласованность намерений. Либо концентрация внимания на том, что уже успешно делается, либо выбор нового перспективного проекта, направления – судя по гороскопу, Львы примут правильное решение. Гороскоп даёт положительную оценку личной активности Львов, а также их коллективной и одиночной работе. Гармоничный аспект Марса с Юпитером, кроме того, указывает на хорошую физическую и интеллектуальную форму для продвижения в делах, а также на благоприятные внешние условия для этого. Положительно оценивается взаимодействие с вышестоящими инстанциями, обращение к официальным органам, юридическим организациям. Хороший прогноз по командировкам. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение тоже благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером и Ураном, Марса с Меркурием, Солнца с Нептуном, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Солнцем и Венерой, но на работу это повлияет незначительно. Поэтому гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет осложнено небольшими трудностями, но потраченные усилия в дальнейшем окупятся. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается положительно, хотя значительных успехов не ожидается. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный, но 3 марта, в пятницу, возможны некоторые затруднения. На это неделю гороскоп отдаёт предпочтение работе в одиночку. В коллективной деятельности ожидаются некоторые трудности – скорей всего, это будут споры из-за полномочий. В целом, гармоничные аспекты Венеры указывают на значительную роль общения и дипломатии, а также расширения деловых и других связей, контактов. Возможно открытие новых перспектив, финансовая или другая ценная помощь. Ситуация в доме, отношения с близкими благоприятные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни, в основном, негативный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин в гороскопе негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Напряжённый аспект Венеры и Нептуна указывает на возможность обмана или заблуждения. Рекомендуется перенести деловую активность на следующую неделю. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами, а также выполнение основных профессиональных обязанностей. Гармоничный аспект Плутона и Солнца создаст благоприятные обстоятельства для проявления инициативы и деловых качеств. Положительно оценивается как коллективная, так и одиночная деятельность Дев. Подходящий период для выполнения ответственной работы и продвижения в карьере. Благотворное воздействие Плутона создаст благоприятные внешние обстоятельства для работы, в связи с чем, в случае необходимости, Девы могут себе позволить пойти на риск. Но это не относится к командировкам! Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Плутоном и Солнца с Луной и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем и Юпитером. В профессиональном плане гороскоп большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами немного хуже (хотя тоже положительный), но зато у этой деятельности лучше перспективы. В основной работе в первые два дня возможны трудности, а затем работа наладится. Сначала, по гороскопу, у Весов будет много хлопот, они столкнутся с невозможность сконцентрироваться на каком-либо одном вопросе, и некоторое время уйдет на то, чтобы упорядочить рабочий процесс. Гармоничные аспекты Солнца указывают на важную роль личной активности, самостоятельности. Положительно характеризуется работа в одиночку, но и коллективный труд оценивается как успешный. Аспект Меркурия и Плутона указывает на возможность неких позитивных изменений, связанных с получением важной информации, а также с установлением новых деловых контактов. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 1 марта и, возможно, воскресенья, 5 марта. Материальное положение неустойчивое: 1 – 2 марта оно неудовлетворительное, а затем оценивается положительно.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже полностью положительный. В отношениях с местными деловыми партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 1 и 3 марта. При сотрудничестве с далёкими партнёрами не вполне удачным днём будет 1 марта. Положительно оценивается коллективная и одиночная работа. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем указывает на некоторый прогресс в работе, закрепление профессиональных позиций, повышение статуса и хорошие отношения с руководством. Это всё может послужить фундаментом для будущей успешной работы, особенно, учитывая, что по гороскопу, возможно установление деловых контактов с влиятельными людьми (человеком). Гармоничный аспект Меркурия с Плутоном также указывает на получение важной информации и появление новых полезных связей. На этой неделе в работе большое значение будет иметь общение с деловым окружением. Подходящий период для планирования и анализа, подготовки документов, упорядочивания работы. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 февраля, в основном, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в течение рабочей недели 1 – 3 марта негативный, а на выходные положительный. Материальное положение 2 – 3 марта неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном и Венерой, а также Меркурия с Юпитером и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Юпитером и Нептуном. В профессиональном плане гороскоп не вполне благоприятен. Напряжённые аспекты указывают на значительные трудности, которые возникнут при взаимодействии с местными и далёкими деловыми партнёрами. Внешние обстоятельства сложатся неблагоприятно. Кроме того, Скорпионы переоценят свои возможности, либо понадеются на то, что сумеют разобраться с проблемами в процессе работы, но это им не удастся. Не рекомендуется начинать новое дело, не имея чёткого, надёжного плана действий, а лучше всё-таки отложить эту работу. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей позитивный, хотя 3 марта возможны небольшие затруднения. Финансовая деятельность характеризуется тоже положительно (при этом у неё наилучшие перспективы на март). Негативно оценивается коллективная работа, прогноз по одиночной деятельности тоже неблагоприятный. Нежелательно проявлять активность, действовать на первом плане. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на рабочую неделю положительный, а на выходные отрицательный. В течение рабочей недели гармоничные аспекты Венеры и Юпитера с Марсом создадут благоприятные условия для проявления деловой активности Скорпионов, благодаря чему станет возможным значительное продвижение в делах и, возможно, в карьере. Рекомендуется уделить больше внимания деловому общению. При этом в отношениях с коллегами, по гороскопу, возникнут проблемы, не рекомендуется ставить свою деятельность в зависимость от них. В течение всего периода на Скорпионов будут влиять аспекты Меркурия с Ураном и Нептуном, из-за чего предполагается значительная умственная и творческая активность. Однако к возникающим идеям Скорпионам следует относиться настороженно: судя по гороскопу, их вряд ли удастся осуществить в ближайшее время. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное, в субботу следует проявить сдержанность.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Меркурия с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном и Солнца с Юпитером. Гороскоп в профессиональном плане лишь частично благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Это, кстати, для неё самый благоприятный период в месяце: дальше дела будут идти немного хуже, поэтому важные вопросы рекомендуется решать в первой половине месяца. Гармоничные аспекты Солнца и Меркурия сформируют благоприятные условия для инициативы и деловой активности Скорпионов. Гороскоп также даёт положительный прогноз по одиночной деятельности, в то же время коллективная работа характеризуется негативно. Скорпионам не следует в своей работе опираться на коллег. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Урана и Меркурия указывает на благоприятные условия для продуктивной интеллектуальной деятельности, расширение контактов и связей, появление новых перспектив, успешную реализацию новых деловых проектов – на местном уровне. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Однако при работе с партнёрами следует учитывать, что прогноз благоприятен только до 12 марта, и, поэтому, совместные проекты нужно успеть завершить до этой даты. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже положительный, хотя 1 марта возможны некоторые трудности. Выполнение основных профессиональных обязанностей на этой неделе будет идти трудно. Вероятно, Стрельцы возьмутся за работу, к которой они не готовы. Не рекомендуется начинать новый проект, лучше ограничиться текущей деятельностью. Важно исходить из того, что расходы в этой работе не окупятся, а приложенные усилия окажутся напрасными – находясь на этой позиции, Стрельцы смогут избежать лишних проблем. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной деятельности, и указывает на проблемы в коллективной. Соединение Меркурия с Сатурном проявится именно в отчуждении Стрельцов от коллег, и это может произойти как по внутренним причинам, так и по внешним, независимым, обстоятельствам. Зато это позволит достичь большей сосредоточенности в работе, что важно. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, но в воскресенье могут быть незапланированные расходы.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом и Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Луной и Солнца с Юпитером. Гороскоп в профессиональном плане не вполне благоприятный. Не рекомендуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, командировки. Ожидаются проблемы формального характера и взаимная несогласованность при контактах. В течение рабочей недели нежелательно заниматься финансовыми вопросами: если возникнет необходимость, то решать их лучше в выходные, 4 – 5 марта. Благоприятен прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, а также по выполнению основных профессиональных обязанностей. Гороскоп даёт негативный прогноз по работе в одиночку, коллективная деятельность в течение рабочей недели характеризуется положительно. Соединение Сатурна с Меркурием создаст условия для сосредоточенной умственной деятельности, но при этом нежелательно работать над важными документами, а также заключать письменные соглашения: прогнозируется сильное умственное утомление, из-за которого Козероги могут допустить критическую ошибку. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 1 марта. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, но воскресенье, 5 марта, характеризуется негативно. Не рекомендуется в этот день заниматься важными вопросами или отправляться в командировку. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами 1 марта могут возникнуть небольшие осложнения, но в остальном прогноз благоприятный. В финансовой деятельности в течение недели будут возникать различные трудности, но с субботы ситуация исправится. Рекомендуется перенести важные вопросы на выходные или на следующую неделю. В основной работе положение будет благополучным, хотя 1 и 3 марта возможны некие мелкие затруднения. По гороскопу, на этой неделе предпочтение следует отдать работе в одиночку, правда коллективная деятельность тоже характеризуется положительно (кроме воскресенья). Гармоничные аспекты Марса с Венерой и Урана с Нептуном указывают на значительную роль общения и творчества в деятельности Козерогов. Благоприятны для них в этот период, как деловые контакты, так и иная, например, общественная, деятельность. Возможно появление новых перспектив, связанных с творческой деятельностью или применением творческих подходов к деловой сфере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя 1 марта возможны небольшие осложнения. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный, кроме выходных. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне на первую неделю марта значительную роль играют напряжённые аспекты Венеры с Юпитером и Марсом, и Марса с Юпитером. Кроме того, негативную роль будет играть соединение Плутона с Сатурном. По этой причине, прогноз на неделю в профессиональном плане неблагоприятный. Сатурн будет блокировать благоприятные возможности для работы, в то время как Плутон – подталкивать к действиям, которые только ухудшат положение. Рекомендуется избегать ситуаций борьбы за влияние, не настаивать на своих решениях, не пытаться осуществлять свои проекты. Инициативу лучше уступить коллегам. Прогноз по сотрудничеству с местными и, особенно, далёкими деловыми партнёрами тоже негативный. Отрицательное влияние Юпитера с Венерой сделает невозможным расширение сферы деловых интересов: идеи и планы, которые будут возникать в этот период, окажутся бесперспективными. Не рекомендуется обращаться в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Гороскоп даёт отрицательный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности. Рекомендуется свести деловую активность к минимуму. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений, скорей, неблагоприятные. Материальное положение 1 – 2 марта неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для всей остальной работы прогнозы отрицательные. При этом 3 марта Водолеи могут совершить успешную разовую сделку с далёкими деловыми партнёрами, а также решить некоторые финансовые вопросы. На весь период предпочтительна коллективная деятельность. Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем указывает на возможность для Водолеев успешно проявить инициативу, продемонстрировать лидерские качества, результатом чего станет укрепление авторитета среди коллег. Подходящее время для планирования своих действий, повышения квалификации и подготовки к будущим успехам. Гармоничный аспект Нептуна с Марсом усилит творческие способности Водолеев, обострит интуицию, и поможет вести переговоры, а также создать новые деловые связи. Несмотря на непростую ситуацию, обстоятельства будут благоприятны для Водолеев, гармоничный Плутон будет поддерживать их в жизни и работе, создавать позитивный настрой, и, кроме того, это может проявиться в некотором везенье. Подходящий период для решения хозяйственных и имущественных вопросов, в работе возможны удачные административные, организационные решения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на первую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и Нептуном, Меркурия с Марсом, Нептуном и Плутоном, а также Солнца с Нептуном. Так как на этой неделе на Рыб будет воздействовать значительное количество аспектов Нептуна, гороскоп в профессиональном плане оказывается полностью благоприятным. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Гармоничный аспект Плутона с Нептуном активизирует творческие и интеллектуальные способности Рыб и создаст благоприятные условия для широкого их применения в сфере исследовательской работы, научной, общественной деятельности, а также для успешных контактов с деловыми партнёрами в любой области. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, хотя 3 марта может возникнуть небольшое затруднение, видимо, из-за распределения полномочий с коллегами. Подходящий период для обновления условий работы, реорганизации производства, начала нового направления деятельности. Однако в работе с местными партнёрами самыми важными вопросами и делами лучше пока не заниматься: наилучшее время для этого наступит во второй половине месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение тоже полностью благополучное.

У Рыб-женщин неблагоприятен прогноз по основной деятельности. Рекомендуется не предпринимать ничего важного до второй половины марта. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, но тоже рекомендуется перенести всё важное на вторую половину марта. Гороскоп даёт благоприятный прогноз, как по коллективной деятельности Рыб, так и по работе в одиночку. Но на этой неделе аспект Нептуна с Сатурном, несмотря на то, что он гармоничный, будет влиять на Рыб не вполне положительно: в сложившихся обстоятельствах они переоценят свои возможности и попытаются их реализовать (с опасностью неудачи). Однако в этом им помешает Сатурн: Рыбы не смогут достичь успеха, и останутся недовольны. Но следует учесть, что этот финал на самом деле предохранит их от значительно больших неприятностей. Рыбам, поэтому, желательно удержаться от привлечения к реализации своих планов значительных ресурсов, влиятельных лиц или руководства. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются отрицательно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений, кроме 1 марта, положительный. Материальное положение благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 26.02.17

Челябинский «Трактор» проиграл в Астане «Барысу». / Магнитогорский «Металлург» одолел в Пекине «Куньлунь Ред Стар». / Южный Урал будет претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»