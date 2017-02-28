Дьявол и марсиане: на красной планете зафиксировано странное движение

На Марсе обнаружено странное движение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые из американского космического агентства NASA, анализируя снимки телескопов, заметили, что поверхности красной планеты передвигаются огромные обломки скальных пород: камни, достигающие в диаметре нескольких метров, передвигаются по практически плоской поверхности, оставляя глубокие следы, так что силами гравитации объяснить этот феномен невозможно.
Одна из самых популярных версий – булыжники двигают «пыльные дьяволы».
Марсианская атмосфера примерно в сто раз тоньше, чем на Земле, так что ветры на Марсе гораздо слабее, отмечают в NASA, однако марсианские смерчи – «пыльные дьяволы» – могут быть в 10 раз выше и в 50 раз шире земных и обладают большой силой. По мнению немецкого исследователя Герхарда Вурма, вобрав в себя небольшое количество пыли, марсианский вихрь начинает отбрасывать тень. При почти отсутствующей на планете атмосфере температура в тени падает очень быстро. Остывая, пылинки начинают легче отрываться и подниматься вверх, дополнительно насыщая вихрь и усиливая тень. Такая положительная обратная связь позволяет «дьяволам» набирать исключительную силу.
Однако это пока всего лишь гипотеза. В NASA продолжают изучать феномен перемещающихся камней. Возможно, скоро будут выдвинуты другие версии.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 28.02.17
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