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Публикации за 28.02.17

Дьявол и марсиане: на красной планете зафиксировано странное движение
Фото пыльной бури сделано марсоходом 12.02.17 (официальный сайт NASA)

Дьявол и марсиане: на красной планете зафиксировано странное движение

На Марсе обнаружено странное движение.

Как передает корреспондент РИА , ученые из американского космического агентства NASA, анализируя снимки телескопов, заметили, что поверхности красной планеты передвигаются огромные обломки скальных пород: камни, достигающие в диаметре нескольких метров, передвигаются по практически плоской поверхности, оставляя глубокие следы, так что силами гравитации объяснить этот феномен невозможно.

Одна из самых популярных версий – булыжники двигают «пыльные дьяволы».

Марсианская атмосфера примерно в сто раз тоньше, чем на Земле, так что ветры на Марсе гораздо слабее, отмечают в NASA, однако марсианские смерчи – «пыльные дьяволы» – могут быть в 10 раз выше и в 50 раз шире земных и обладают большой силой. По мнению немецкого исследователя Герхарда Вурма, вобрав в себя небольшое количество пыли, марсианский вихрь начинает отбрасывать тень. При почти отсутствующей на планете атмосфере температура в тени падает очень быстро. Остывая, пылинки начинают легче отрываться и подниматься вверх, дополнительно насыщая вихрь и усиливая тень. Такая положительная обратная связь позволяет «дьяволам» набирать исключительную силу.

Однако это пока всего лишь гипотеза. В NASA продолжают изучать феномен перемещающихся камней. Возможно, скоро будут выдвинуты другие версии.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.02.17

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