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Публикации за 28.02.17

Из южноуральских поликлиник исчезла АКДС-вакцина, родителям предлагают купить препарат за свой счет

Из южноуральских поликлиник исчезла АКДС-вакцина, родителям предлагают купить препарат за свой счет

Жители Южного Урала жалуются: в поликлиниках детям отказываются ставить прививку от коклюша, дифтерии и столбняка.

Как передает корреспондент РИА , комбинированная адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина является базовым средством в профилактике серьезных заболеваний.

Первая прививка ставится в возрасте 3 месяцев, вторая – через 30-45 дней, третья – в полгода, четвертая – в 1,5 года. Эти четыре дозы необходимы для формирования иммунитета. Затем детей ревакцинируют в 6 – 7 и в 14 лет. Постпрививочные реакции или побочные эффекты встречаются достаточно часто, практически у 30% детей, но, по словам медиков, данные проявления не являются патологией или симптомами тяжелого заболевания.

Вакцинация включена в национальный календарь прививок, поэтому все 6 процедур должны проводиться бесплатно. Однако многие родители предпочитают использоваться для прививки импортные препараты, цены на которые, например, в челябинских аптеках, начинаются от 1 тысячи 200 рублей. В поликлиниках Южного Урала использовали отечественный препарат, закупленный за счет федерального бюджета.

Однако в начале февраля производитель – НПО «Микроген» отозвал из обращения в России 6 серий препарата АКДС-вакцина, произведенного филиалом предприятия в Уфе. Причина – отклонения в качестве коклюшного компонента по показателю «Специфическая безопасность». В НПО заявили, что препарат отозван до получения окончательных результатов испытаний.

В Минздраве Челябинской области заявляют, что детям препараты отозванных серий не ставили – вакцину только завезли на склады. Сейчас собираются заключить конт ракты с другими производителями.

А пока южноуральцам, не желающими нарушать схему вакцинации детей, в поликлиниках предлагают приобрести необходимые препараты в аптеках за свой счет. Вернут ли родителям деньги за вакцину, которая должна предоставляться бесплатно, не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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