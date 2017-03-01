На Южном Урале выясняют, кому из детей поставили АКДС-вакцину из отозванных производителем партий

Публикации за 01.03.17

Минздрав Челябинской области распространил официальный комментарий по ситуации с АКДС-вакциной.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы не могут поставить своим детям комбинированную прививку против коклюша, дифтерии и столбняка. Вакцинация включена в национальный календарь прививок, поэтому все 6 процедур должны проводиться бесплатно. Однако сейчас в поликлиниках нет нужного препарата, и родителям, не желающим нарушать схему вакцинации, приходится покупать вакцину за свой счет, а ее цена в челбинских аптеках начинается от 1 тысячи 200 рублей.

Как оказалось, Челябинская область за счет средств федерального бюджета получила препарат, произведенный в уфимском филиале НПО «Микроген». В начале февраля производитель отозвал из обращения в России 6 серий препарата АКДС-вакцина по причине отклонения в качестве коклюшного компонента по показателю «Специфическая безопасность». В НПО заявили, что препарат отозван до получения окончательных результатов испытаний.

«Препарат «Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (АКДС-вакцина) суспензия внутримышечного введения» закупается централизованно и поставляется в регионы в соответствии с заявками. В Челябинскую область последняя партия вакцины поступила в конце 2016 года. Препарат по заявкам распределен в медицинские организации, – сообщили в региональном минздраве. – В начале февраля 2017 года федеральный Росздравнадзор уведомил о необходимости приостановки реализации препарата до получения результатов ополнительного исследования партии вакцины на соответствие установленным стандартам.

Министерство здравоохранения Челябинской области в данный момент уточняет сведения о количестве пациентов, получивших данную вакцину. В соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и СанПиНами, в медицинских организациях всегда после постановки вакцины пациенты находятся под наблюдением врачей. Следует отметить, что с момента начала использования вакцины не было зарегистрировано ни одного случая нежелательной реакции на прививку.

По данным Росздравнадзора, получены предварительные результаты дополнительного обследования препарата, которое пока не выявило нарушений качества вакцины. Окончательное заключение будет получено в ближайшее время, после чего, при подтверждении соответствия стандартам качества, будет снят запрет на использование данной партии вакцины.

Министерство здравоохранения Челябинской области, учитывая сложившуюся ситуацию с вакциной АКДС, а также задержку поставки инактивированной полиомиелитной вакцины, в целях обеспечения своевременного охвата вакцинацией детей первого года жизни, за счет средств областного бюджета начало закуп моновакцины против полиомиелита и комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Первая партия препаратов уже поступила в медицинские организации Челябинской области».

На вопрос, вернут ли деньги родителям, поставившим прививки за свой счет, остался без ответа. В региональном минздраве пояснили, что вопрос финансирования национального календаря прививок в компетенции федеральных органов власти, регион занимается лишь организацией процесса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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