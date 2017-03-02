Адвокат Сандакова попросил прокуратуру вернуть следователям дело «Питона»

Публикации за 02.03.17

Адвокат бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова Сергей Колосовский направил в областную прокуратуру ходатайство с просьбой не утверждать обвинительное заключение по делу о взяточничестве и вернуть его на доследование.

Аналогичное ходатайство защита Сандакова направила на имя заместителя генерального прокурора Уральского федерального округа Юрию Пономареву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне, 1 марта, завершилось предварительное следствие по делу о взятке, которую передал директор частного охранного предприятия «Питон» Игорь Калугин. По версии следствия, в период 2013-2014 годов Сандаков получил взятку в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера на общую сумму около 1,3 миллионов рублей: сотрудники «Питона» охраняли его дома и установили в нем систем видеонаблюдения. Взамен, считают следователи, заместитель губернатора должен был содействовать в заключении государственного контракта на обеспечение охраны высшего должностного лица, причем, на условиях, которые были выгодными именно для «Питона».

Адвокат Сандакова заявляет, что Калугин (который также осужден и приговорен к штрафу) несколько раз менял свои показания и заключил со следствием соглашение, что позволило ему получить более мягкий приговор. Колосовский считает, что в деле есть доказательства, которые оправдают Сандакова и докажут преступление Калугина.

Челябинск, Олег Кирьянов

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