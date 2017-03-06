СК РФ завершил расследование дела Сандакова

Публикации за 06.03.17

Дело бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, направлено в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков получил от местного предпринимателя взятку в виде услуг по установке систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и охраны его дома на общую сумму около 2 млн рублей. В обмен на эту услугу заместитель главы региона обещал способствовать в заключении государственного контракта на охрану одного из высших должностных лиц в Челябинской области на условиях, которые были бы выгодными для исполнителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках уголовного производства проведено полтора десятка экспертиз, опрошено более сорока свидетелей, проведен ряд необходимых выемок и обысков. Оперативное сопровождение дела осуществлялось представителями областного управления ФСБ.

Напомним, на прошлой неделе адвокат Николая Сандакова Сергей Колосовский направил в областную прокуратуру ходатайство с просьбой не утверждать обвинительное заключение по делу о взяточничестве и вернуть его на доследование.

Челябинск, Олег Кирьянов

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