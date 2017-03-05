Скрытые мотивы. Гороскоп РИА «Новый День» на 6 – 12 марта 2017

Публикации за 05.03.17

Во вторую неделю марта Солнце и Меркурий будут находиться в знаке Рыб. Венера в это время будет двигаться вспять в знаке Овна, а Меркурий сначала тоже будет у Овна, а 10 марта перейдёт к Тельцу.

Солнце в Рыбах на стороне тех, кто стремится действовать тайно, а также познавать тайное. Оно пробуждает в людях стремление разобраться в скрытых мотивах действий, поощряет стремление действовать скрытно, способствует работе в одиночку.

Меркурий в Рыбах способствует глубоким раздумьям, переоценке ценностей, а также помогает постигать таинственное, узнавать секреты, открывает доступ к секретам, необычным знаниям, поиску контактов с людьми, имеющими информацию, недоступную посторонним. Способствует изучению отвлечённых знаний, приобщению к мистике, философии, погружению в собственное сознание, внутренний мир.

Венера в Овне горячая, энергичная, грубоватая, прямолинейная. В ретроградной фазе всё это становится ещё ярче, и её воздействие ощущается острей. Стремление Венеры устранить все неясности, выяснить отношения до конца часто бывает неудобным, но иногда это единственный способ решить проблему.

Марс в Овне энергичен и решителен, готов к немедленному преодолению трудностей. Перейдя к Тельцу, он успокаивается. В его действиях исчезает энтузиазм, горячность, он предпочитает заниматься только осмысленным трудом с понятным заранее результатом, работает тщательно, неспешно, надёжно.

Полный гороскоп на март здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Сатурном и Марсом, Меркурия с Нептуном и Плутоном, а также Солнца с Плутоном. Напряжённым будет аспект Марса и Луны. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными партнёрами неблагоприятны 8 – 9 марта. В финансовой сфере ситуация выглядит благополучной, но 10 марта возможны неприятности. Прогноз для выполнения основных профессиональных обязанностей негативный на середину недели: 7 – 9 марта. Гороскоп отрицательно оценивает коллективную деятельность Овнов и положительно – работу в одиночку. Аспекты Венеры во взаимодействии с Солнцем и Марса с Меркурием указывают на хорошие возможности для сотрудничества с деловыми партнёрами и удачные обстоятельства для решения финансовых вопросов, но при этом и на некоторое легкомыслие Овнов. Рекомендуется осторожно относиться к расходам и планированию, а также контролировать свои эмоции при общении с партнёрами и коллегами. Сатурн поможет навести порядок в делах и укрепить деловые отношения. Хороший прогноз для командировки. Ситуация в доме, отношения с близкими, по гороскопу, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также к решению финансовых вопросов. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами тоже положительный. В основной работе первая половина недели 6 – 8 марта оценивается негативно, а остальные дни – положительно. В течение недели предпочтительно заниматься коллективной работой: для одиночной деятельности прогноз, в основном, неблагоприятный. Нежелательно принимать на себя ответственность за результат общей работы. Неподходящий период для проявления лидерских качеств. Напряжённый аспект Плутона с Солнцем указывает на неблагоприятные внешние обстоятельства, которые будут влиять на Овнов в течение всей недели. Лучше воздержаться от реализации масштабных проектов и значительных преобразований. Гармоничные аспекты Меркурия сформируют благоприятные условия для интеллектуальной деятельности, планирования, обсуждения совместных планов с партнёрами, работы с финансами и аналитикой. Хороший период для установления новых деловых отношений и связей, благоприятный момент для командировки. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими, в основном, отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта по-прежнему формируется напряжёнными аспектами Плутона с Меркурием и Сатурна с Марсом. Сохраняют негативный характер аспекты Плутона с Нептуном и Ураном. Гороскоп на неделю в значительной мере неблагоприятный. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами на первые два дня, 6 – 7 марта, прогноз неблагоприятный. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно, и не рекомендуются. Негативный Плутон указывает на нежелательность любых изменений в работе, поскольку внешние обстоятельства складываются не в пользу Тельцов и будут ухудшать их положение. Внешние факторы осложнят отношения Тельцов с коллегами и руководством. Возможно получение негативной или искажённой информации, а также ошибка в её осмыслении. Не рекомендуется начинать новые долговременные проекты. Нежелательно проявлять инициативу и действовать на первом плане, принимая на себя ответственность. Лучше стремиться сохранить то, что есть. Ситуация в доме, отношения с близкими в первые два дня (6 – 7 марта) характеризуются как напряжённые, а затем как благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, кроме субботы и воскресенья.

У Тельцов-женщин гороскоп, в основном, позитивный, однако аспекты Плутона с Ураном и Нептуном делают сомнительным прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Плутон сформирует не вполне подходящие обстоятельства для совместных начинаний и значительных преобразований, а Нептун затруднит осмысление этой ситуации и повлияет на взаимоотношения с партнёрами: возможны расхождения в представлениях о цели либо путях её достижения. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры указывает на повышенную способность Тельцов к сосредоточенной деятельности, а также благоприятные обстоятельства для проведения финансовых операций. В коллективной и одиночной работе Тельцам рекомендуется воздержаться от принятия важных решений в первые два дня недели, 6 – 7 марта, так как в этот промежуток они будут слишком энергичны и нетерпеливы. Не рекомендуется в эти дни тратить средства или подписывать важные документы. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение на первые два дня прогнозируется как неудовлетворительное, а далее как благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из напряжённых аспектов Меркурия с Солнцем и Юпитера с Ураном и Нептуном, поэтому прогноз на первую половину недели, в основном, негативный. Во второй половине недели начнут действовать гармоничные аспекты Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном, которые благотворно повлияют на отношения с местными деловыми партнёрами. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами до конца недели оценивается отрицательно и не рекомендуется. Нежелательны командировки. Для основной работы прогноз тоже негативный. В финансовой деятельности проблемы ожидаются только в первый день периода, 6 марта. Коллективная и одиночная работа характеризуются как неудачные, поэтому рекомендуется избегать инициативы и ответственности, ограничиться осуществлением планов руководства или коллег. В целом, в этот период следует сосредоточиться на укреплении своих позиций, а не на расширении сферы деловых интересов. Гармоничный Сатурн указывает на возможность упрочения отношений с коллегами и создание основы для будущих успехов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме 7 – 8 марта.

У Близнецов-женщин гороскоп, в основном, неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Однако он распространяется только на это неделю: со следующего понедельника работа с местными партнёрами будет, по гороскопу, неудачной, поэтому желательно ограничиться разовой или кратковременной совместной деятельностью. Прогнозы по выполнению основных профессиональных обязанностей, решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на всю неделю негативные. Близнецы, вероятно, слишком переоценивают свои способности и не учитывают силы внешних факторов, в то время как обстоятельства будут работать против них. Негативный Уран будет мешать осуществлению планов Близнецов, возникающих под действием Юпитера, и это, прежде всего, касается попыток расширения сферы деловых интересов и установления новых деловых отношений. Не рекомендуется инвестировать в будущие проекты. Нежелательны командировки. В основной работе следует озаботиться сохранением ресурсов, а также наведением порядка. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими, скорей, отрицательный. Перспективы обустройства личной жизни на всю неделю характеризуются негативно. Материальное положение оценивается как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов с Венеры с Юпитером, Нептуна с Ураном и Солнцем, Плутона с Солнцем. Напряжённым будет аспект Венеры с Ураном. Гороскоп, в основном, благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется положительно. В финансовой деятельности осложнения могут возникнуть 6 – 7, 10 марта и в выходные, то есть, ситуация будет неустойчивой. Рекомендуется избегать необычных трат, оригинальных идей и предложений. Гармоничные аспекты Венеры с Юпитером и Нептуна с Ураном будут настраивать Раков на инновационную деятельность, пробуждать стремление к обновлению в делах, установлению новых деловых связей, однако с этим нужно быть осторожней: по гороскопу, неплохие шансы для этого есть только при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе лучше стремиться сохранить уже достигнутое. Хорошее время для работы в одиночку. Прогноз по коллективной деятельности, в основном, неблагоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 6 – 7 марта.

У Раков-женщин в промежуток 7 – 9 марта ожидаются некие сложности в отношениях с местными и далёкими деловыми партнёрами. Также в этот период возникнут проблемы в основной работе. Напряжённый аспект Венеры с Луной указывает на конфликтные отношения с окружающими. Возможно, это будет связано со стремлением Раков проявить излишнюю самостоятельность или повлиять на коллег и партнёров, превышая свои полномочия. Но не исключено и влияние внешних факторов. Рекомендуется проявить сдержанность и осторожность. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Влияние позитивного Сатурна поможет Ракам сосредоточиться и приложить достаточно сил и упорства, чтобы достичь успеха. Кроме того, он положительно повлияет на заключение неких долгосрочных договорённостей, что упрочит положение Раков и позволит чувствовать себя уверенней. Подходящее время для тщательного планирования, выполнения кропотливой работы. Не следует стремиться к немедленному достижению значительного результата: воздействие Сатурна предполагает работу на перспективу. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Урана с Юпитером и Плутона с Солнцем и Меркурием. Напряжёнными окажутся аспекты Марса с Солнцем и Меркурием. Они проявят себя в начале недели, 6 – 7 марта, и в эти дни не следует принимать важных решений по финансовым вопросам. Не рекомендуется обсуждать их с руководством и настаивать на своём мнении. На остальные дни прогноз по финансовой деятельности благоприятный. Положительно характеризуются перспективы выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гороскоп указывает на благоприятное время для одиночной работы, самостоятельности, проявление инициативы. В коллективной работе в первой половине недели ожидаются небольшие проблемы. Гармоничные аспекты Юпитера настроят Львов на успешное использование своих способностей, а также создадут благоприятные возможности для этого. Подходящее время для командировки, установления новых связей, поиска новых перспектив и расширения деловых интересов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение 6 – 7 марта неудовлетворительное, а далее благополучное.

У Львов-женщин гороскоп преимущественно благоприятный. Некоторые незначительные затруднения могут возникнуть 7 марта в основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами, и ещё 10 марта – в финансовой сфере. 10 марта не рекомендуется решать финансовые вопросы с руководством, возможны также финансовых проблемы из-за нарушения связи, потери контактов или транспортных проблем. На остальные дни прогноз по всей деятельности положительный. Одиночная и коллективная деятельность на всю неделю характеризуются позитивно, однако 7 марта не рекомендуется принимать какие-либо самостоятельные решения. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем указывает на постепенное укрепление профессиональных позиций – как под влиянием внешних обстоятельств, так и благодаря собственным действиям. Это может выражаться и в поощрении от руководства, и в признаках, видимых только самим Львам, в том числе, в возрастающей уверенности в своих возможностях. На позитивные внешние изменения также указывает гармоничный Плутон, а многочисленные аспекты позитивного Марса говорят о значительном количестве энергии, как источнике бодрости и хорошего настроения. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные, за исключением 7 марта и выходных (11 – 12 марта). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение тоже благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером и Ураном, Юпитера с Марсом и Сатурном, а также Солнца с Плутоном. Напряжённым будет аспект Марса с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Девам можно только посоветовать не увлекаться, и не работать в выходные 11 – 12 марта (это для основной работы). Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Позитивно оценивается сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, причём работа с далёкими партнёрами, по гороскопу, предпочтительна, так как более перспективна. Гармоничный аспект Урана с Венерой указывает на хорошие возможности для возникновения новых перспективных деловых связей, большую роль общения, в том числе, неделового, для улучшения жизни, а кроме того, на неожиданные финансовые поступления или иные виды поддержки. Аспекты Юпитера помогут существенно продвинуться в делах при личной инициативе Дев. Возможны удачные командировки. Походящее время для обращения в официальные органы и юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благоприятные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни, в основном, положительный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин в основной работе 7 и 9 – 10 марта возможно обострение по причине несогласия с распределением полномочий или из-за несовпадения во взглядах на ближайшие перспективы. Девам не рекомендуется настаивать на своей точке зрения, так как, по гороскопу, они потерпят поражение. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, и, в соответствие с прогнозом, оно более перспективно, чем сотрудничество с местными партнёрами (которое на эту неделю оценивается тоже позитивно, но дальше прогноз ухудшается). Положительно оценивается финансовая деятельность. Коллективный труд будет успешным только в начале недели, 6 – 7 марта, а работа в одиночку оценивается положительно на весь период, кроме 8 марта. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем указывает на благоприятные возможности для значительных изменений в жизни и работе Дев. Возможно удачное стечение обстоятельств, помощь вышестоящих инстанций, и также этот аспект способствует проявлению деловой активности, поощряет риск. Ситуация в доме, отношения с близкими 6 – 7 марта напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни, наоборот, 6 – 7 марта благоприятный, а затем негативный. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной и Сатурном, Нептуна с Солнцем и Марсом, Меркурия с Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем и Марсом, а также Марса с Меркурием. Особенно заметное негативное влияние окажет аспект Марса с Меркурием: он будет действовать в промежуток 6 – 9 марта, и отразится на всей профессиональной деятельности Весов. Гороскоп на этот период предсказывает снижение работоспособности, расстройство умственной деятельности, повышенную раздражительность, проблемы в общении с деловыми партнёрами. Кроме того, возможны различные виды нарушения контактов и связи – технические неполадки на транспорте, поломка оборудования, опоздания, нестыковки в графике, и т.д. В этот промежуток рекомендуется избегать важных встреч, не принимать серьёзных решений и не обращаться в вышестоящие инстанции. Это не относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, поскольку для него прогноз на всю неделю благоприятный. В остальные дни периода, по гороскопу, работа будет идти успешно. Рекомендуется уделять больше внимания взаимодействию с местными деловыми партнёрами, поскольку в марте у него наилучшие перспективы. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до четверга, 9 марта, неблагоприятный, а затем положительный. Материальное положение неустойчивое: 8 – 9 марта оно неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Весов-женщин ситуация в течение всей недели будет благополучная. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими партнёрами возможен кратковременный или разовый успех. На этой неделе предпочтительна коллективная деятельность: работа в одиночку характеризуется, в основном, как неудачная. В начале недели на Весы будут влиять гармоничные аспекты Меркурия и Солнца, это подходящий момент для решения важных вопросов, особенно при работе с местными партнёрами. Возможно успешное решение какого-либо вопроса при обращении в официальные органы или юридические организации. Гармоничный аспект Венеры и Сатурна указывает на возникновение благоприятных условий для финансовой деятельности. Подходящий момент для наведения порядка в делах, укрепления финансовой дисциплины и улучшения финансовой ситуации. Возможна помощь со стороны руководства, влиятельных лиц, деловых партнёров, а также возникновение новых контактов и перспектив. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 8 числа и выходных 11 – 12 марта. Материальное положение благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется, в основном, из напряжённых аспектов Юпитера с Нептуном, Марса с Меркурием, и Урана. Гармоничных аспектов на этой неделе мало и влияние их незначительно. В основной работе благоприятными будут только первые два дня, 6 – 7 марта, а в остальное время дела будут идти неудачно или с трудом. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. Финансовой деятельности тоже лучше избегать, по крайней мере, все важные вопросы лучше перенести на следующую неделю и далее (там прогноз улучшится). Нежелательно проявлять самостоятельность, брать на себя руководство и, вообще, принимать ответственность за результат: прогноз по коллективной и одиночной деятельности негативный. В течение всего периода на Скорпионов будет благотворно, хотя и кратковременно, влиять Меркурий. Это даст им возможность использовать свои интеллектуальные способности, а также деловые связи, однако от них потребуется делать это вовремя, не упуская благоприятного момента. Важно учитывать, что успех на этой неделе может быть только разовым, и не пытать выжать из обстоятельств больше, чем они позволяют. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Также гороскоп даёт позитивный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (причём, у этой деятельности неплохие перспективы на март). Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется негативно, и не рекомендуется. В основной работе всю неделю ожидаются трудности. Напряжённый Уран создаст обстановку, неблагоприятную для развития, расширения дела, а негативный Нептун будет подсказывать ложные варианты выхода из положения, по этой причине на этой неделе Скорпионам не следует принимать рискованные предложения и полагаться на удачу. Кроме того, из-за негативного прогноза по одиночной деятельности, Скорпионам не рекомендуется принимать самостоятельные решения, проявлять инициативу – лучше это доверить коллегами или руководству. Благотворное влияние Меркурия, Юпитера, Марса поможет Скорпионам в их деятельности при решении деловых вопросов в работе с местными партнёрами, возможно значительное продвижение в делах. Гармоничный аспект Урана с Марсом создаст благоприятные условия для обновления деятельности и успешной реализации новых проектов, планов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение тоже благополучное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой, Плутона с Меркурием и Солнцем, а также Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Юпитером и Ураном, и Венеры с Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Кроме того, положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Финансовую деятельность лучше перенести на более позднее время, так как на этой неделе прогноз для неё неблагоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается негативно. Коллективная деятельность не рекомендуется. По гороскопу, Стрельцам на этой неделе лучше работать в одиночку. Позитивный аспект Юпитера с Меркурием указывает на хорошие возможности продвижения в делах при условии проявления своих интеллектуальных способностей и самостоятельности в решениях. Также полезно будет проявить инициативу и активность в установлении и использовании деловых контактов и связей. Подходящее время для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме субботы, 11 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, но тоже, кроме субботы. Материальное положение благополучное, опять же, кроме субботы.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При этом следует учитывать, что, по гороскопу, работа с далёкими партнёрами будет успешной только на этой неделе – с 12 марта прогноз становится отрицательным. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами первые дни, 6 – 8 марта, будут неудачными, поэтому не рекомендуется в этот промежуток принимать важные решения. На остальное время прогноз благоприятный. На всю неделю положительный прогноз по одиночной деятельности, а по коллективной – только на вторую половину, с 9 марта. В течение этого периода на Стрельцов будет влиять соединение Сатурна с Солнцем. Этот аспект имеет двойственную природу: он может способствовать успеху через результаты, которые выглядят негативно. Стрельцы могут испытывать душевные страдания, воспринимать происходящие события как катастрофу, однако на самом деле в это время их положение улучшается. С другой стороны, если к этому моменту у Стрельцов сформировался положительный баланс их деятельности прошлых периодов, то на этой неделе у них будут не страдания, а наоборот, произойдёт нечто приятное. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, кроме 6 – 7 марта.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Плутоном, Солнца с Плутоном, а также Венеры с Юпитером. Напряжённым будет аспект Марса с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Тем не менее, Сатурн помешает Козерогам расширить сферу своих интересов и продвинуться в совместной работе с далёкими деловыми партнёрами. Не рекомендуется отправляться в командировку. Кроме того, нежелательно обращаться в вышестоящие инстанции и к влиятельным лицам. Его воздействие прекратится только в выходные, 11 – 12 марта, и тогда для сотрудничества с далёкими партнёрами возникнут благоприятные условия. В основной работе помехи могут возникнуть в первый день недели, 6 марта, кроме того, не рекомендуется работать в выходные. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, но 7 марта лучше важных вопросов не решать. На всю неделю, кроме выходных, предпочтительна коллективная деятельность (в выходные позитивный прогноз для работы в одиночку). Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 10 марта. Материальное положение благополучное, кроме 6 марта и выходных.

У Козерогов-женщин на начало недели, 6 – 7 марта, гороскоп даёт негативный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Напряжённый аспект Сатурна с Марсом создаст препятствие, попытка преодолеть которое приведёт к ещё большим трудностям. Рекомендуется переждать эти два дня: на остальные дни прогноз благоприятный. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности могут возникнуть 6 марта, но они будут незначительными. Финансовая деятельность оценивается положительно на всю неделю. Гороскоп даёт положительный прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности, но 6 – 7 марта лучше работать самостоятельно. В течение всей недели Козерогов будут сопровождать гармоничные (хотя и краткодействующие) аспекты Меркурия, усиливая их интеллектуальные возможности и помогая использовать деловые контакты. Кроме того, в профессиональном плане значительную поддержку окажет Венера: у Козерогов возникнут хорошие возможности достичь успеха, используя общение с окружающими. Приветствуется собственная активность, так как благоприятные внешние условия сформируются сами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на 6 – 8 марта негативный, а дальше позитивный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне на вторую неделю марта по-прежнему значительную роль играют напряжённые аспекты Венеры с Меркурием, Ураном и Нептуном. Кроме того, на Водолеев негативно повлияет аспект Плутона с Сатурном. По этой причине гороскоп на неделю в профессиональном плане оказывается неблагоприятным. В основной работе прогноз становится положительным только с выходных 11 – 12 марта. При этом в выходные, по гороскопу, Водолеи должны будут действовать самостоятельно, в одиночку. В финансовой деятельности успех возможен только в промежуток 7 – 8 марта, на остальное время прогноз негативный. Сотрудничество с местными и, особенно, далёкими деловыми партнёрами на всю неделю характеризуется негативно, и не рекомендуется. Аспекты Венеры однозначно указывают на разноплановые сложности в общении с ними, при этом возникнут проблемы, как внутреннего характера, так и внешнего. Под воздействием Урана, обстоятельства будут складываться против намерений Водолеев, поэтому не рекомендуется пытаться реализовать планы, ведущие к значительным изменениям в жизни и работе. От Водолеев потребуется эмоциональная сдержанность, отстранённость от событий. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений, наоборот, благоприятные, за исключением начала недели, 6 марта. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин прогноз немного лучше, но всё равно, скорей, негативный. Во всяком случае, на большие успехи рассчитывать не стоит. Водолеи могут достичь положительных результатов при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, но только в первой половине недели, 6 – 8 марта. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит пятница и суббота 10 – 11 марта. Финансовая деятельность может быть успешной 7 – 8 и 10 – 12 марта. Гороскоп на этот период отдаёт предпочтение работе в одиночку, кроме 6 и 9 марта, хотя во второй половине недели может быть успешной и коллективная деятельность. В пределах марта Водолеям лучше ориентироваться на отношения с местными партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Солнцем поможет наладить или укрепить с ними контакты, при этом возможно появление новых перспектив. И Солнце, и Уран указывают на возникновение благоприятных обстоятельств, которые, вдобавок, соответствуют способностям и творческому потенциалу Водолеев. Это будет вызывать ощущение свободы и лёгкости. Возможна удача или неожиданная помощь знакомых или друзей. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 9 и 12 марта. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Ураном и Сатурном, а также Нептуна с Плутоном. Некоторые помехи в середине недели создадут аспекты Марса с Венерой и Юпитером. Прежде всего, они проявятся в отношениях с местными и далёкими деловыми партнёрами. Однако, по гороскопу, Рыбам необходимо преодолеть возникшие разногласия, особенно, с местными партнёрами, так как в дальнейшем совместная деятельность окажется вполне успешной. Основная работа будет идти не очень успешно, серьезные дела лучше отложить до второй половины месяца. Финансовая деятельность на всю неделю характеризуется положительно. Гармоничный аспект Нептуна с Плутоном создаст благоприятные условия для самосовершенствования и расширения своих знаний и опыта. Позже это окажется полезным в практическом плане. Также он способствует финансовым успехам. Марс объединяет воздействие на Рыб Урана и Сатурна, создавая новые возможности для обновления профессиональной деятельности, а, затем, надёжного закрепления результатов. Возможно заключение долгосрочного соглашения (или устная договорённость) о совместных действиях с перспективным партнёром. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Особенного внимания он заслуживает и потому, что, по гороскопу, эта деятельность в следующие недели станет наиболее успешной. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 10 марта, при этом перспектива здесь тоже неплохая, поэтому имеет смысл потратить усилия на преодоление проблем. Финансовая деятельность характеризуется в целом положительно, но 9 – 10 марта возможны некоторые трудности. Для выполнения основных профессиональных обязанностей эта неделя не подходит: под влиянием негативных Венеры и Луны, Рыбы будут сталкиваться с проблемами в отношениях с коллегами и окружающими. Негативный Сатурн будет мешать упорядочиванию их деятельности, вероятно, Рыбам будет не хватать времени, чтобы сосредоточиться на делах. Нежелательны контакты с руководством, вышестоящими инстанциями, влиятельными людьми, так как Рыбы будут эмоционально неуравновешенны и, кроме того, рассеяны. Важные вопросы лучше отложить. В этот период следует остерегаться обмана и интриг со стороны конкурентов. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются отрицательно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 04.03.17

До чего техника дошла: ученые готовятся совершить путешествие к центру Земли. / Челябинский «Трактор» не сумел пробиться в полуфинал Восточной конференции КХЛ. / На трассе Москва – Челябинск в ДТП попали белые тигры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»