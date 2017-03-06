Птицы и грызуны растаскивают Челябинской области отходы с неизвестными инфекциями

Публикации за 06.03.17

Цех по переработке медицинских отходов угрожает здоровью жителей Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), общественники выявили грубейшие нарушения при утилизации медицинских отходов в Красноармейском районе.

Цех по переработке медицинских отходов, расположенный недалеко от Копейска, угрожает здоровью населения и санитарно-эпидемиологическому благополучию региона, уверены активисты. Сюда поступают на утилизацию отходы разных уровней опасности, в том числе самых опасных – классов Б и В. Их сбор, транспортировка, обеззараживание и вывоз на полигон детально прописаны в санитарно-эпидемиологических требованиях к обращению с медицинскими отходами. Но компания, выигравшая тендер на утилизацию медицинских отходов, нарушает установленные правила.

«В цехе и на площадке рядом с ангаром прямо под открытым небом валяются кучи разных цветов. Желтые мешки – это эпидемиологически опасные отходы класса Б, красные – требующие особого обращения чрезвычайно опасные отходы класса В. Транспортироваться и храниться они должны в специальных баках с закрытой крышкой. Неутилизированные в течение 24 часов отходы необходимо хранить в холодильниках. На практике это не соблюдается.

В кучах медицинских отходов мы обнаружили пакеты за 18 февраля 2017 г. Многие из них порваны, а значит, инфекция переносится птицами, мышами и крысами, может попасть в почву и грунтовые воды. Более того, сами сотрудники предприятия, а здесь их минимум 15 человек, могут стать источниками заражения, так как работают с явными нарушениями правил безопасности», – сообщил руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Сортировка опасных отходов производится с грубейшими нарушениями установленных норм и правил, убедились общественники. Из средств индивидуальной защиты у некоторых сотрудников только перчатки, некоторые перебирают шприцы и иглы голыми руками. Также на предприятии не соблюдаются требования по обустройству участка по обращению с отходами. Отсутствует необходимый набор помещений, разделение на «чистую» и «грязную» зоны, системы вентиляции и обеззараживания воздуха и прочее. Обеззараживание проходит путем промывания в холодной воде. Некондиционный, по мнению сотрудников компании, материал сжигается недалеко от предприятия в печи.

«В цехе за одним столом разбирают запрещенные для вскрытия пакеты, за соседним едят и пьют чай. Либо люди не понимают, с какими опасными материалами работают, либо руководство предприятия осознанно дезинформирует сотрудников. Иначе невозможно объяснить, почему одни голыми руками перебирают инфицированные СПИДом, гепатитом и туберкулезом медотходы, а другие, стоя у печи, вдыхают сильнейшие канцерогены. Сегодня крайне важно обследовать каждого сотрудника предприятия на наличие инфекционных заболеваний», – отметил Вороной.

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Процесс обеззараживания медицинских отходов на момент мониторинга активистов не проводился, а сотрудники предприятия не смогли рассказать, в чем он заключается. Между тем известно, что сортировка проводится для реализации вторичного сырья. Таким образом, помимо локального заражения высока вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в регионе с распространением за пределы Челябинской области.

Челябинские эксперты ОНФ обратили внимание представителей контрольно-надзорных органов на необходимость ужесточения контроля подобных предприятий. Выявленные нарушения зафиксированы сотрудниками прокуратуры Красноармейского района, регионального министерства здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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