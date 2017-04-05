Директор сортировочного цеха под Челябинском ответит за «коллекцию» шприцов с гепатитом и ВИЧ

Публикации за 05.04.17

В Челябинской области прокуратура выявила грубые нарушения при утилизации медицинских отходов.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта на площадке предприятия по переработке медицинских отходов, расположенного в Красноармейском районе, активисты ОНФ под открытым небом обнаружили десятки разодранных мешков с использованными шприцами, относящиеся к особо опасным классам отходов – Б и В.

Также установлено, что медицинские изделия сотрудники цеха перебирают голыми руками, рискуя заболеть сами и заразить других ВИЧ-инфекцией, гепатитом и туберкулезом.

Кроме того, на предприятии не соблюдены требования обустройства участка по обращению с опасными отходами. В помещениях нет разделения на «чистую» и «грязную» зоны: в цехе одновременно разбирают запрещенные для вскрытия пакеты и тут же едят и пьют чай.

В свою очередь, медицинские отходы, сортируемые для реализации вторичного сырья, обеззараживают лишь путем промывания в холодной воде. Это, по мнению экспертов, грозит возникновением ЧС не только в регионе, но и за пределами Челябинской области.

Впоследствии результаты выездной проверки были переданы в надзорные органы.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе рассмотрения выявленных нарушений установлено, что услуги по сбору, транспортированию и обеззараживанию опасных медицинских отходов лечебным учреждениям оказывает ООО «Котельная №3».

В связи с ненадлежащим хранением использованных медицинских изделий в отношении директора организации возбуждено административное дело по факту нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

С целью устранения допущенных нарушений руководителю цеха внесено представление. Фактическое исполнение актов прокурорского реагирования находится на контроле надзорного ведомства.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.04.17

Старинный особняк в Челябинске могут снести ради парковки. / Житель Челябинска сорвался с четвертого этажа, пытаясь пройтись по балконам (ВИДЕО). / Не там свернула: в Миассе спасателям пришлось освобождать врача из «плена». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»