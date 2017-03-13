NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

«Уфалейникель» увольняет практически всех сотрудников / Каждый четвертый уже получил уведомление

«Уфалейникель» увольняет практически всех сотрудников Каждый четвертый уже получил уведомление

Четвертая часть всех сотрудников «Уфалейникеля» уже получили уведомления о сокращении.

Как сообщили РИА в пресс-службе губернатора Челябинской области, в настоящий момент ведутся переговоры с тремя компаниями, потенциально готовыми выкупить предприятие «Уфалейникель» у нынешнего собственника.

Сейчас предприятие «Уфалейникель» временно приостановило производство продукции ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Более семисот сотрудников отправлены в простой, более 500 работников предприятия получили уведомления о сокращении.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, ситуация на предприятии развивалась стремительно. Еще в январе на комбинате работали три печи из пяти. С 25 января остановили еще одну и отправили на простой сотрудников плавильного и обжигового цехов, а так же ряда вспомогательных служб. А в середине февраля руководителей еще действующих подразделений уведомили о возможном тотальном простое.

С 1 марта в «отпуск» с оплатой двух третей от оклада отправили инженерно-технические работники, а с 1 апреля на заводе останутся только сотрудники котельной и охрана.

В начале марта «Уфалейникель» известил главное управление по труду и занятости Челябинской области о намерении сократить в июне-июле нынешнего года две тысячи человек – это почти весь штат предприятия. Столь масштабных увольнений регион не видел с момента расформирования Госнаркоконтроля и Федеральной миграционной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

В Копейске ребенка с разбитой головой из детского сада увезла «скорая» (ФОТО). / Полтора десятка инвесторов готовы зайти в Верхний Уфалей в случае организации ТОСЭР. / Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter