«Уфалейникель» увольняет практически всех сотрудников / Каждый четвертый уже получил уведомление

Публикации за 13.03.17

Четвертая часть всех сотрудников «Уфалейникеля» уже получили уведомления о сокращении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в настоящий момент ведутся переговоры с тремя компаниями, потенциально готовыми выкупить предприятие «Уфалейникель» у нынешнего собственника.

Сейчас предприятие «Уфалейникель» временно приостановило производство продукции ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Более семисот сотрудников отправлены в простой, более 500 работников предприятия получили уведомления о сокращении.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, ситуация на предприятии развивалась стремительно. Еще в январе на комбинате работали три печи из пяти. С 25 января остановили еще одну и отправили на простой сотрудников плавильного и обжигового цехов, а так же ряда вспомогательных служб. А в середине февраля руководителей еще действующих подразделений уведомили о возможном тотальном простое.

С 1 марта в «отпуск» с оплатой двух третей от оклада отправили инженерно-технические работники, а с 1 апреля на заводе останутся только сотрудники котельной и охрана.

В начале марта «Уфалейникель» известил главное управление по труду и занятости Челябинской области о намерении сократить в июне-июле нынешнего года две тысячи человек – это почти весь штат предприятия. Столь масштабных увольнений регион не видел с момента расформирования Госнаркоконтроля и Федеральной миграционной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

В Копейске ребенка с разбитой головой из детского сада увезла «скорая» (ФОТО). / Полтора десятка инвесторов готовы зайти в Верхний Уфалей в случае организации ТОСЭР. / Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»