«Режникель» сокращает почти тысячу сотрудников

Публикации за 14.03.17

«Режникель» готовится к заморозке. В департамент по труду и занятости Свердловской области уже пришло уведомление о сокращении всего персонала – это почти тысяча человек. В самом Реже вакансий для них практически нет.

Развитие ситуации на крупном режевском предприятии сегодня на пресс-конференции прокомментировала заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. «Там очень сложная ситуация, связанная с тем, что на мировом рынке падают цены на никель. Заморозка работы идет по всему холдингу. 9 марта туда выезжали министр промышленности Пересторонин и глава департамента Антонов, обсуждался поиск инвесторов. На прошлой неделе мы получили уведомление о сокращениях. Там работает сейчас 917 человек, они все будут сокращены, понятно, что кто-то останется чуть дольше, до тех пор, пока не произойдет завершение консервации», – рассказала Наталия Бордюгова.

В Реже готовы трудоустроить около 70 человек, вакансий в городе не много. По данным департамента по труду, часть коллектива просто уйдет на пенсию, часть будет претендовать на досрочную пенсию. Остальным департамент готов предложить переобучение или поискать работу в Екатеринбурге. «80 километров из Режа до Екатеринбурга не так уж и много», – полагает Бордюгова.

Проблемы в Реже, напомним, связаны с низким уровнем цен на никель на Лондонской бирже металлов. Увольнения грозят не только сотрудникам «Режникеля» – «Уфалейникель», входящий в ту же производственную группу, увольняет практически всех сотрудников, это одно из самых масштабных увольнений за последние годы на Южном Урале.

Екатеринбург, Реж, Светлана Загороднева

Екатеринбург, Реж. Другие новости 14.03.17

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