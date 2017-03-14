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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Привезли с инсультом – лечили от наркомании: челябинка обвинила врачей в гибели 26-летнего сына

Привезли с инсультом – лечили от наркомании: челябинка обвинила врачей в гибели 26-летнего сына

Жители Челябинска собирают подписи с требованием наказать врачей, виновных в гибели 26-летнего пациента.

Как передает корреспондент агентства , соответствующая с обвинениями в адрес челябинских медиков появилась на портале Change.org.

Автор документа – мать погибшего парня, сообщает, что непрофессионализм сотрудников скорой помощи и врачей Челябинской областной клинической больницы №3 стоил жизни ее сыну, скончавшемуся от инсульта.

«Новый День – Челябинск» , и

Трагедия произошла вечером16 февраля, когда челябинец возвращался домой за рулем авто по улице Мира. Внезапно водителю стало плохо: парень успел остановить машину и включить «аварийку», после чего буквально выпал на дорогу. Ехавший позади автомобилист остановился и вызвал скорую.

Прибывшая на место медицинская бригада стала оказывать пациенту первую помощь. Как отмечают родственники, сотрудники скорой помощи вели себя по-хамски, небрежно обращались с больным и настаивали, что у парня наркотическое опьянение. «Фельдшер кричала: «Он у вас обдолбанный, агрессирует в машине, как мы его повезем, давай еще наблюй нам тут! Посмотрите на ваше чудо, хотите ещё сказать, что это не наркотики!», – вспоминает мать.

Несмотря на заявление близких об отсутствии у пациента пагубной привычки, но диагностированной гипертонии и постоянных жалобах на головные боли, парня увезли в отделение токсикологии ЧОКБ №3.

Там родным объявили: «Откачаем, утром заберете!». Однако на следующий день, сделав томографию мозга, врачи диагностировали у челябинца инсульт. При этом анализ крови, по словам его матери, показал полное отсутствие каких-либо токсинов.

«Было упущено драгоценное время. В результате после 11 дней комы, не приходя в сознание, 28 февраля 2017 года мой сын Илья умер, – сообщается в петиции. – Неужели виновные в смерти моего сына и дальше будут калечить судьбы!!! Ведь простого обывателя учат распознать инсульт! А профессионализм наших медиков не позволяет этого сделать!».

В настоящий момент по факту гибели пациента в медучреждении организована доследственная проверка.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка работе сотрудников лечебного учреждения и проверены факты запоздалого диагностирования заболевания.

Проведение проверки взято на контроль руководством СК, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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