Медики опять ни в чем не виноваты: 26-летний челябинец скончался от опухоли мозга – он не обратился вовремя к врачу

Публикации за 15.03.17

Медики прокомментировали смерть 26-летнего Ильи Перепелкина: парень погиб от злокачественной опухоли мозга с деструкцией. Выяснить это удалось только после его смерти.

Напомним, трагедия произошла вечером16 февраля, когда челябинец возвращался домой за рулем авто по улице Мира. Внезапно водителю стало плохо: парень успел остановить машину и включить «аварийку», после чего буквально выпал на дорогу. Ехавший позади автомобилист остановился и вызвал скорую.

Прибывшая на место медицинская бригада стала оказывать пациенту первую помощь. Как отмечают родственники, сотрудники скорой помощи вели себя по-хамски, небрежно обращались с больным и настаивали, что у парня наркотическое опьянение. «Фельдшер кричала: «Он у вас обдолбанный, агрессирует в машине, как мы его повезем, давай еще наблюй нам тут! Посмотрите на ваше чудо, хотите ещё сказать, что это не наркотики!», – вспоминает мать.

Несмотря на заявление близких об отсутствии у пациента пагубной привычки, но диагностированной гипертонии и постоянных жалобах на головные боли, парня увезли в отделение токсикологии ЧОКБ №3. Однако на следующий день, сделав томографию мозга, врачи диагностировали у челябинца инсульт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня медики заявили, что в головном мозге скончавшегося, не приходя в сознание после 11 дней комы, челябинца образовалась злокачественная опухоль. По словам врачей, опухоль разрушилась, началось кровотечение, кровь заполнила желудочки головного мозга и ситуация стала неуправляемой. «Спасти пациента было невозможно, даже если бы ему оказали помощь в первые минуты», – заявил заместитель главврача по лечебной части ОКБ №3 Александр Ионин.

Вину в очередной раз попытались переложить на пациента: обнаружив в крови парня высокую концентрацию анальгетиков, врачи при шли к выводу, что парня долго беспокоила головная боль, но он не обращался за медпомощью. А то, что опухоль не смогли обнаружить в больнице объяснили так: компьютерная томография ее не показала из-за кровоизлияния, а провести МРТ было невозможно, так как пациент находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВС.

Комментировать поведение сотрудников сокрой помощи и попытки снять у парня несуществующий наркотический синдром, из-за чего было упущено время, Ионин не стал, отметив¸ что завершается служебная проверка, результаты которой будут озвучены уже на этой неделе: «Говорить о том, что была допущена врачебная ошибка, преждевременно. Мы продолжаем разбираться в этом инциденте и привлекаем к работе лучших специалистов».

Челябинск, новый День, Олег Кирьянов

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