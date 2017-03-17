Врачи ГКБ №3 полностью сняли с себя ответственность за гибель 26-летнего челябинца / А случай, возможно, не единственный

Публикации за 17.03.17

Врачи ГКБ №3 не признали ошибочность диагноза 26-летнему челябинцу Илья Перепелкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у парня, умершего от инсульта в ГКБ №3, не было шансов на спасение. Об этом заявил заместитель главного врача больницы по медицинской части Александр Ионин.

«Пациент поступил на стадии заболевания, когда спасти его было невозможно, – рассказал медик. – У него было несовместимое с жизнью поражение головного мозга». При этом при постановке диагноза не было ошибки, просто этот процесс занял длительное время, уверяют врачи.

При поступлении в учреждение у челябинца была обнаружена нетипичная для инсульта клиника, отметил г-н Ионин. Это затруднило постановку диагноза, который окончательно был сформулирован лишь через 11 часов после того, как «скорая» привезла молодого человека – в 8 часов утра. При этом представитель ГКБ №3 особенно подчеркнул, что назначенное ему токсикологом лечение не оказывало вредного воздействия на организм южноуральца.

Напомним, трагедия произошла вечером16 февраля, когда челябинец возвращался домой за рулем авто по улице Мира. Внезапно водителю стало плохо: парень успел остановить машину и включить «аварийку», после чего буквально выпал на дорогу. Ехавший позади автомобилист остановился и вызвал «скорую».

Фельдшер прибывшей на место медицинской бригады решила, что у молодого человека отравление психотропным препаратом. Такой же диагноз сделали челябинцу первоначально и в больнице. «Кроме психомоторного возбуждения (характерного для наркотического отравления. – прим. НД), другой симптоматики не было», – утверждает Александр Ионин. По словам врача, медики обследовали пациента на все симптомы, характерные для поражений головного мозга, но их на момент поступления просто не было.

Лишь когда самочувствие челябинца ухудшилось, у врачей появилось подозрение, что они имеют дело отнюдь не с наркотическим отравлением. К утру, после проведения компьютерной томографии головного мозга, они обнаружили кровоизлияние. 28 февраля парень умер.

В ходе патолого-анатомической экспертизы выяснилось, что у молодого человека был рак головного мозга, о котором ни он, ни его родные не знали. Это заболевание и спровоцировало инсульт.

Родные челябинца уверены, что врачи упустили драгоценное время. Но в ГКБ №3 с этим не согласны. «Мы специально задавали вопрос: можно ли было его спасти, если бы в первые же минуты после поступления был поставлен правильный диагноз», – сообщил заместитель главного врача по медицинской части. Однако при компьютерной томографии опухоли не было видно – врачи увидели лишь кровоизлияние. «Было кровоизлияние, но аневризмы головного мозга обнаружено не было, а в более 90% случаев именно она провоцирует инсульт у молодых людей. Поэтому показаний к операции не было», – рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения Дмитрий Попов.

При этом медики сами признают, что инсульт молодеет. И если раньше его можно было встретить у людей старше 40 лет, то теперь она обнаруживается и у 30-летних, и у 20-летних, бывают даже детские инсульты. Но на практике, видимо, включается пресловутый «человеческий фактор», и врачи первоначально отрабатывают наиболее распространенные для конкретного возраста диагнозы.

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Не исключено, что подобный случай не был единственным в ГКБ №3. По некоторым данным, в тот же день, 16 февраля, в больницу поступил еще один молодой человек, которому поставили в качестве первоначального диагноза наркотическое отравление, но он тоже умер от инсульта. К сожалению, в лечебном учреждении не смогли сказать, об одном человеке идет речь или о разных. Не исключив при этом, что речь о двух аналогичных случаях.

Так или иначе, трагедия уже внесла изменения в протокол работы приемного отделения. Так, по словам заведующего отделением острых отравлений ГКБ №3 Игоря Резепина, теперь все пациенты, поступающие в учреждение с симптомами острого наркотического отравления, будут проходить в числе прочего компьютерную томографию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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