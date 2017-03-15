Плачущий ребенок поставил на уши половину Челябинска. Но в компетентные органы никто не обратился

Публикации за 15.03.17

Жителей Челябинска всполошило видео с ребенком, плачущим в закрытой квартире.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ролик с душераздирающим плачем ребенка появился сегодня на странице социальной сети ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (official)».

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Челябинцы, увидевшие видео, предположили самое худшее – с матерью малыша что-то случилось – и долго и упорно требовали у автора назвать адрес квартиры, за дверью которой плакал малыш. Однако выложивший ролик участник сообщества никак не реагировал на эти требования. Лишь спустя 2 часа после появления видео в группы, кто-то из челябинцев смог связаться с девушкой, от чьего имени был выложен ролик, но та заявила, что ничего не знает об этой истории. Правда, страсти не утихли и после этого. Было предложено всем жителям пятиэтажек района пробежать по подъездам и послушать, не плачет ли где ребенок, разослать видео всем знакомым, может, кто узнает свой подъезд, неоднократно звучали призывы вызвать спасателей и полицию.

Но этим призывам никто не последовал.

В пресс-службах УМВД по Челябинску, ГУ МЧС по региону и поисково-спасательной службы области РИА «Новый День», что ни в полицию, ни к спасателям никто не обращался. «Возможно, это просто фейк, – предположила специалист по связям с общественностью Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова. – Я знаю одну девушку с таким же именем, как у автора, она периодически выкладывает подобные фейковые ролики, просто чтобы попиариться. Хотя не могут утверждать, что это именно она. Во всяком случае, нам в городскую службу спасения никто не звонил. А если бы ребенок, действительно, так плакал, соседи бы нам уже давно все телефоны оборвали».

Отметим, что в соцсетях челябинцы продолжают переживать за судьбу ребенка, и по-прежнему призывают друг друга вызвать МЧС и полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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