В Челябинске полиция отыскала загадочную квартиру, за дверью которой плакал ребенок

Публикации за 16.03.17

Челябинские полицейские выяснили, за дверью какой квартиры плакал ребенок.

Как уже сообщало РИА «Новый День», вчера, 15 марта, челябинцев всполошил ролик, выложенный в группе «Подслушано ЧМЗ (official)» социальной сети ВКонтакте.

На видео было слышно, как из-за квартирной двери доносится истошный плач ребенка. Разместив ролик, его автор не стал указывать адрес квартиры, как ни требовали этого участники сообщества.

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Также никто не обратился в полицию и экстренные службы. Однако, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления МВД, челябинские полицейские все же нашли квартиру, дверь которой сняли на видео. Оказалось, что ребенок был не один. Его мать крепко заснула после работы и просто не услышала плача малыша.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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