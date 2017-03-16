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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

В Челябинске полиция отыскала загадочную квартиру, за дверью которой плакал ребенок

В Челябинске полиция отыскала загадочную квартиру, за дверью которой плакал ребенок

Челябинские полицейские выяснили, за дверью какой квартиры плакал ребенок.

Как уже сообщало РИА , вчера, 15 марта, челябинцев всполошил ролик, выложенный в группе «Подслушано ЧМЗ (official)» социальной сети ВКонтакте.

На видео было слышно, как из-за квартирной двери доносится истошный плач ребенка. Разместив ролик, его автор не стал указывать адрес квартиры, как ни требовали этого участники сообщества.

«Новый День – Челябинск» , и

Также никто не обратился в полицию и экстренные службы. Однако, как сообщили РИА в пресс-службе городского управления МВД, челябинские полицейские все же нашли квартиру, дверь которой сняли на видео. Оказалось, что ребенок был не один. Его мать крепко заснула после работы и просто не услышала плача малыша.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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