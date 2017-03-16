Само растает: коммунальщики Челябинска отказались вывозить снег

Публикации за 16.03.17

Челябинские коммунальщики отказались убирать и вывозить снег с придомовых территорий и предложили местным жителям просто подождать, пока снежные навалы растают сами. По словам представителей управляющих компаний, вывозить снег экономически нецелесообразно, более того, это невыгодно именно местным жителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики заявляют, что снега слишком много, и чтобы его вывезти потребуются дополнительные средства, собирать которые придется кончено же с жильцов.

Скорее всего, пример коммунальщики берут со своих коллег дорожников, которые тоже не торопятся чистить дороги, и чиновников, не обращающих ни малейшего внимания ни на лед на дорогах и тротуарах, ни на залежи снега во дворах.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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