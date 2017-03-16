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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

Само растает: коммунальщики Челябинска отказались вывозить снег

Само растает: коммунальщики Челябинска отказались вывозить снег

Челябинские коммунальщики отказались убирать и вывозить снег с придомовых территорий и предложили местным жителям просто подождать, пока снежные навалы растают сами. По словам представителей управляющих компаний, вывозить снег экономически нецелесообразно, более того, это невыгодно именно местным жителям.

Как передает корреспондент РИА , коммунальщики заявляют, что снега слишком много, и чтобы его вывезти потребуются дополнительные средства, собирать которые придется кончено же с жильцов.

Скорее всего, пример коммунальщики берут со своих коллег дорожников, которые тоже не торопятся чистить дороги, и чиновников, не обращающих ни малейшего внимания ни на лед на дорогах и тротуарах, ни на залежи снега во дворах.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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