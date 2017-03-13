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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

Пока само не сойдет: челябинцев замучил гололед – почистить не могут даже под носом у мэрии (ФОТО, ВИДЕО)

Пока само не сойдет: челябинцев замучил гололед – почистить не могут даже под носом у мэрии (ФОТО, ВИДЕО)

Добраться до храма искусств могут только самые стойкие

Мэрия Челябинска не может справиться с гололедом.

Как передает корреспондент РИА , администрация Челябинска начала штрафовать управляющие компании, уклоняющиеся от очистки тротуаров. Об этом сообщил начальник городского управления благоустройства Владимир Жучков.

По словам чиновника, составлено уже 10 административных протоколов по поводу бездействия коммунальщиков.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев уверен, что работа по борьбе с гололедом, хотя и не без проблем, но в целом налажена. «Мы сейчас наладили эту работу, еженедельно собираемся в управлении ЖКХ с управляющими компаниями, – рассказал мэр. – У нас за неделю нарабатывается материал, в том числе из прессы. Анализируем, говорим. Это приносит результаты. Но, к сожалению, до всех уголков и внутриквартальных проездов, домов еще не дошли».

Новый День: Пока само не сойдет: челябинцев замучил гололед – почистить не могут даже под носом у мэрии (ФОТО, ВИДЕО)

Правда, чтобы убедиться в бессилии мэрии в борьбе с гололедом, не нужно специально выискивать «уголки» и внутриквартальные проезды. Достаточно прогуляться по центру города. Например, пройтись по дорожкам сквера за пятником Ленину на площади Революции.

Здесь ледовая корка сошла лишь на площадке перед фонтаном. И то исключительно благодаря солнечным лучам.

«Новый День – Челябинск» , и

Аналогичная картина встречает горожан и рядом со зданием мэрии. У входа в саму администрацию лед стаял, а чуть поодаль, у дома №4 по площади Революции ледовая корка регулярно покрывает тротуар, так как куча снега недалеко от крыльца тает и замерзает ежедневно.

Новый День: Пока само не сойдет: челябинцев замучил гололед – почистить не могут даже под носом у мэрии (ФОТО, ВИДЕО)

Ну, а «дорога к прекрасному» и вовсе требует от челябинцев недюжинной смелости и ловкости. Потому как дойти до Челябинского академического театра драмы сможет сегодня далеко не каждый.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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