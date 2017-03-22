Управляющие компании Челябинска заставят работать – или само растает

Публикации за 22.03.17

В ожидании предстоящего потепления прокуратура проверила управляющие компании Челябинска и обнаружила, что наледь и снег убирать никто не торопится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только на 30 проверенных территориях Советского района выявлено более 42 нарушений: не счищается затвердевший снег с тротуаров, на проезжих участках присутствует наледь и глубокие колеи, обледенелые дорожки не посыпаются специальными смесями. Из-за всего этого ходить по улице становится просто опасно.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по результатам проверки директорам 10 управляющих компаний Советского района, в том числе ООО УК «Созвездие» и ОАО «МЖКО» внесены требования о незамедлительной уборке снега и наледи с придомовых территорий. Ранее эти компании уже получали предостережения.

В Тракторозаводском районе ситуация немногим лучше: сосульки и наледь на крышах, замерзшие водостоки, во многих дворах присутствует наледь на тротуаре и проезжей части. Внесены предупреждения не только управляющим компаниям, но и жителям, на чьих балконах замечены сосульки.

Информация из других районов пока не поступала. Однако в прокуратуре области заверили, что проверки идут по всему городу.

Челябинск, Ольга Орлова

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