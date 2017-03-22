NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 22.03.17

Управляющие компании Челябинска заставят работать – или само растает

Управляющие компании Челябинска заставят работать – или само растает

В ожидании предстоящего потепления прокуратура проверила управляющие компании Челябинска и обнаружила, что наледь и снег убирать никто не торопится.

Как передает корреспондент РИА , только на 30 проверенных территориях Советского района выявлено более 42 нарушений: не счищается затвердевший снег с тротуаров, на проезжих участках присутствует наледь и глубокие колеи, обледенелые дорожки не посыпаются специальными смесями. Из-за всего этого ходить по улице становится просто опасно.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, по результатам проверки директорам 10 управляющих компаний Советского района, в том числе ООО УК «Созвездие» и ОАО «МЖКО» внесены требования о незамедлительной уборке снега и наледи с придомовых территорий. Ранее эти компании уже получали предостережения.

В Тракторозаводском районе ситуация немногим лучше: сосульки и наледь на крышах, замерзшие водостоки, во многих дворах присутствует наледь на тротуаре и проезжей части. Внесены предупреждения не только управляющим компаниям, но и жителям, на чьих балконах замечены сосульки.

Информация из других районов пока не поступала. Однако в прокуратуре области заверили, что проверки идут по всему городу.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 22.03.17

На Южном Урале вынесен приговор любителю детской порнографии. / В четырех городах Южного Урала может повториться катастрофа с водоснабжением. / Бизнесмен из Китая оштрафован за самовольную свалку в Челябинской области.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter