В центре Челябинска из-под земли забил гейзер

Публикации за 21.03.17

В центре Челябинска из-под земли забил фонтан горячей воды. Струя оказалась настолько мощной, что начала подбрасывать камни, которые тут же полетели в припаркованные здесь же автомобили и прохожих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около двух часов дня во дворе дома №94 по улице Свободы. Фонтан горячей воды высотой в несколько метров образовался в результате коммунальной аварии. В результате происшествия затопило участок улицы Свободы от Орджоникидзе до Евтеева, отмечает ГТРК «Южный Урал».

Челябинск, Олег Кинрьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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