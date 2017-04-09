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Публикации за 09.04.17

Город фонтанов: в Челябинске из-под земли прорвалась 15-метровая струя воды

Город фонтанов: в Челябинске из-под земли прорвалась 15-метровая струя воды

На Тополиной аллее в Челябинске забил фонтан.

Как передает корреспондент РИА , вода прорвалась из-под земли около 18 часов. Возле дома №45 по улице Академика Королева прорвало водопровод, и мощная струя вода, проломив асфальт, поднялась на высоту пятиэтажного дома. Одни очевидцы поздравляли друг друга с открытием сезона фонтанов, другие бросились спасать свои автомобили – фонтан забил аккурат на дворовой парковке.

Через несколько часов в доме отключили воду – коммунальщики начали устранять аварию.

Напомним, в конце марта аналогичный инцидент произошел во дворе дома №94 по улице Свободы. Фонтан горячей воды высотой в несколько метров тоже образовался в результате коммунальной аварии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.04.17

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