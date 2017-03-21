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Публикации за 21.03.17

«Коллекционер», задержанный в Челябинской области с танком, получил условный срок

«Коллекционер», задержанный в Челябинской области с танком, получил условный срок

Москвич, пытавшийся перегнать танк через южноуральский участок госграницы, получил условный срок.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Карталинский городской суд признал жителя Москвы виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей.

Напомним, летом 2015 года южноуральскими контрразведчиками при координирующей роли центрального аппарата ведомства совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области была пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу среднего танка «Т-34-85» 1945 года выпуска.

Пограничники обнаружили боевую машину при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска «Карталы».

Советский средний танк «Т-34-85» был принят на вооружение РККА в январе 1944 года и был завершающей модификацией танка Т-34. После окончания войны эта модель составляла основу танковых войск Советской армии вплоть до середины 1950-х годов. Боевая машина времен Великой Отечественной войны признана министерством культуры России культурной ценностью государства.

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В ходе следствия выяснилось, что москвич приобрел музейный экспонат у гражданина Латвии за 20 тысяч евро и перевез его в железнодорожном составе на территорию России, задекларировав его как предмет исторического коллекционирования. Однако, тут же оформил новый договор продажи танка – гражданин Казахстана купил его у мужчины уже за 230 тысяч рублей. При этом разрешения на вывоз машины из России предприниматель решил не запрашивать, так как в этом случае ему пришлось бы выплатить крупную сумму таможенной пошлины.

Довести дело до желаемого конца мужчине не удалось: танк был обнаружен и изъят.

Суд приговорил «коллекционера» к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Сам предмет культурной ценности обращен в пользу государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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