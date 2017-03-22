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Публикации за 22.03.17

Бизнесмен из Китая оштрафован за самовольную свалку в Челябинской области

Бизнесмен из Китая оштрафован за самовольную свалку в Челябинской области

Предприниматель из Китая заплатит 100 тысяч рублей за захламление земель сельхозназначения в Челябинской области.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ведомство провело проверку использования двух участков земли сельскохозяйственного назначения в Еткульском районе общей площадью в 18 гектаров.

Участки, расположенные недалеко от поселка Селезян, находятся в собственности китайского гражданина, возглавляющего Еткульскую тепличную компанию «Восток». «В результате проверки выявлено, что на указанных территориях не проводятся работы по выращиванию сельскохозяйственных культур и соответствующей обработке почвы, участки поросли многолетними сорняками. Также территория земельных участков оказалась захламлена отходами пленки и старой продукцией, отходами потребления и производство и прочим мусором», – сообщает ведомство.

За выявленные нарушения предпринимателя из Китая оштрафовали на 50 тысяч рублей за каждый участок с нарушениями.

Челябинск, Олег Кирьянов

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