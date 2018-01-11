Китайцы хотят построить в Крыму тепличный комплекс – традиционно обещают не гадить

Бизнесмены из Китая собираются инвестировать 600 миллионов рублей для выращивания в Нижнегорском районе овощей и бахчевых культур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, китайские предприниматели заинтересованы в выращивании помидоров, баклажанов, огурцов, моркови, чеснока, дыни, арбузов и ягод.

В случае если правительство Крыма даст добро инвесторам, строительство тепличного комплекса начнется в течение года. По словам бизнесменов, к реализации проекта будет привлечена местная рабочая сила.

«Современный тепличный комплекс создаст здоровую конкуренцию на нашем рынке. Надеюсь, этот проект даст возможность получения вкусных и полезных продуктов по дешевой цене. Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Крыма производились качественные продукты питания с использованием новейших технологий. Таким образом, нам не придется тратить средства на дорогостоящую логистику. А для жителей Нижнегорского района запуск теплиц создаст дополнительные рабочие места», – считает министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Китайская сторона также обещает соблюдать все требования, предусмотренные законодательством РФ, при выращивании сельскохозяйственной продукции.

Между тем, опыт российских регионов, в которых китайские бизнесмены уже реализовали свои проекты, доказывает обратное: зачастую на таких предприятиях за копейки трудятся мигранты, территория тепличных комплексов захламлена отходами пленки, старой продукцией и прочим мусором. Помимо санитарного состояния территорий тепличных комплексов пугает россиян и качество выращиваемой продукции: многие подобные хозяйства часто используют посевной материал овощных культур без каких-либо сопроводительных документов, а это означает, что семена могут быть модифицированными, а также зараженными вредными организмами.

В Свердловской области, например, компетентные органы обнаружили несколько гектаров ядовито-оранжевой земли, на которой граждане КНР выращивали овощи. Остается только надеяться, что крымчанам повезет больше, чем материковым потребителям.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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