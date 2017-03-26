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Челябинск

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Публикации за 26.03.17

«Мы злые, и настроение у нас так себе»: в Челябинске на митинге против коррупции задержали более десятка человек, в том числе подростков

«Мы злые, и настроение у нас так себе»: в Челябинске на митинге против коррупции задержали более десятка человек, в том числе подростков

В Челябинске прошел несанкционированный митинг против коррупции в высших органах власти.

Новый День: ''Мы злые, и настроение у нас так себе'': в Челябинске на митинге против коррупции задержали более десятка человек, в том числе подростков

Как передает корреспондент агентства , сегодняшняя акция протеста собрала в сквере на Алом поле не менее тысячи активистов. Горожане скандировали лозунги как всероссийского, так и городского масштабов: «Димон, пошел вон!», «Мы против коррупции», «Власть – это мы», «Мы злые, и настроение у нас так себе», «Челябинск снова засадят сорняками летом: чиновников за это к ответу!», «Чиновники, хватит строить себе дачи, стройте нам хорошие дороги…Удачи!».

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, мэрия Челябинска отказалась согласовывать проведение митинга. Не помогло организаторам и поданное обращение в Советский районный суд. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что площадку в центре города уже забронировали под спортивное мероприятие – торжественную сдачу норм ГТО.

Новый День: ''Мы злые, и настроение у нас так себе'': в Челябинске на митинге против коррупции задержали более десятка человек, в том числе подростков

Чтобы не поддаваться на провокации, организаторы митинга оформили протест в виде народных гуляний. На «прогулку» по Челябинску разом вышли горожане всех возрастов – от школьников и студентов до пенсионеров. Кстати, часть митингующих не ограничилась лишь сквером на Алом поле, а устроила настоящее шествие по пешеходной Кировке, немало удивив сотрудников ДПС и продавцов магазинов.

В целом, митинг против коррумпированности властей прошел довольно спокойно. Лишь через несколько часов после окончания акции стало известно о задержании 13 человек. Среди доставленных в участок оказались трое подростков, а также челябинский правозащитник Алексей Табалов.

По данным общественника, в отделе полиции с него сняли отпечатки пальцев и обуви, после чего провели в комнату для дачи показаний, так и не разъяснив причину задержания. Еще через полтора часа Табалова отпустили без составления протокола. Тем временем четырех активистов все же привлекли к административной ответственности по факту нарушения порядка проведения публичных мероприятий.

Добавим, организаторы намерены оспорить решение Советского райсуда, признавшего отказ администрации Челябинска в проведении митинга законным. В ближайшее время жалобы на действия чиновников поступят в Челябинский областной суд, после чего будут направлены в Европейский суд по правам человека.

Фото Алексея Табалова (Fb)
Фото Алексея Табалова (Fb)

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.03.17

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