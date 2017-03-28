«Работают по фото и видеоматериалам»: в Челябинске полиция вызывает на допросы участников антикоррупционного митинга

Публикации за 28.03.17

Правоохранители взялись не только за активистов, устроивших несанкционированный митинг в центре Челябинска, но и за участников этой акции.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшее воскресенье в рамках всероссийской акции более тысячи челябинцев вышли на митинг против коррупции в высших органах власти. Городские чиновники отказались согласовывать публичное мероприятие, организованное региональным штабом Алексея Навального. Вместо этого мэрия устроила в сквере на Алом поле торжественную церемонию сдачи норм ГТО среди школьников и студентов. Однако это не помешало общественникам оформить протестную акцию в форме народных гуляний, которые вылились в шествие с участием все той же молодежи. Колонна митингующих, скандировавшая лозунги: «Димон, пошел вон!», «Власть – это мы!», проследовала по пешеходной Кировке, после чего вернулась в сквер.

Полиция стихийному митингу не препятствовала. Лишь через несколько часов после окончания мероприятия стало известно о 13 задержанных – в их числе подростки и координатор регионального штаба Навального Алексей Табалов. С последнего сняли в участке отпечатки пальцев и ботинок, после чего отпустили домой без составления протокола. Еще на четверых (по другим данным, на восьмерых) активистов были составлены административные протоколы по факту нарушения порядка проведения митинга. Затем участников акции также отпустили, велев на следующее утро явиться в отдел, откуда затем направиться в суд.

Рассмотрение административных дел в отношении митингующих в судах Челябинска наметили на 27 марта, но заседания отложили. По мнению адвоката Андрея Лепехина, оказывающего задержанным юридическую помощь, полицейские не торопятся передавать протоколы в суд, пытаясь собрать на активистов хоть какой-то материал.

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Вероятно, с той же целью стражи порядка стали проводить поквартирный обход остальных участников антикоррупционного митинга. «Мне стали поступать сообщения, что в Челябинске полиция начала приходить домой и вызывать для дачи объяснений тех участников событий 26 Марта, которых не успела задержать на месте. Очевидно, работают по видео и фотоматериалам, – написал на своей странице в соцсетях Алексей Табалов. – Напоминаю, что в таких случаях нужно требовать повестки, где указана причина вызова. Кроме того, вы можете отказаться от дачи объяснений как по 51 статье Конституции, так и в случае, если вам не разъяснили причину вашего вызова, ваш процессуальный статус и ваши права».

Челябинск, Юлия Димова

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