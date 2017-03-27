«Фуры разворачивали на въезде в город»: власти Миасса не дали дальнобойщикам провести акцию протеста

Публикации за 27.03.17

В Миассе власти сделали все, чтобы не дать местным водителям большегрузов высказать поддержку стартовавшей сегодня всероссийской бессрочной забастовке дальнобойщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автопробег, намеченный на 10 утра 27 марта, мэрия согласовывать отказалась, заявив, что на это же время уже подали заявку на проведение автопробега представители школы ДОСААФ. По словам председателя территориального отделения Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Николая Матвеева, мероприятие, и вправду, состоялось. «Быстро пронеслись четыре машины, доехали до середины заявленной дистанции и вернулись на территорию школы», – рассказал лидер миасских дальнобойщиков.

Водители большегрузов попытались присоединиться к участникам автопробега, но выставленные по всему периметру наряды полиции довольно жестко пресекали подобные попытки. Более того, многие фуры просто не пустили сегодня в город: автомобили разворачивали на въезде в Миасс, пропуская лишь на погрузку-выгрузку.

В итоге на трассу автопробега удалось прорваться лишь пяти небольшим грузовикам.

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Самого Николая Матвеева пригласили в отдел полиции на допрос. Повестку ему вручили на днях с четко проставленной датой: 27 марта, 8:00. «Допрос был достаточно вялый, – рассказал профсоюзный лидер. – Отпусти меня после того, как поступил телефонный звонок. Произошло это в 14:10. После этого я еще полчаса прождал последнего согласования, и только тогда меня выпустили».

Несмотря на столь активное противодействие, миасские дальнобойщики намерены практически в полном составе присоединиться к стачке: о планах поставить фуры на стоянку заявили 90% водителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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