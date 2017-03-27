Встали на прикол: южноуральские дальнобойщики потребовали отставки федерального правительства (ВИДЕО)

Публикации за 27.03.17

Дальнобойщики Челябинской области поддержали требования коллег об отмене системы «Платон» и отставке правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске и Миассе сегодня прошли акции, ознаменовавшие начало всероссийской бессрочной забастовки водителей большегрузов.

В ходе митинга, прошедшего в Челябинске на Алом поле, организаторы озвучили требования бастующих:

1. Полная отмена системы «Платон» или ее сохранение только для транзитных иностранных перевозчиков.

2. Отмена транспортного налога (поскольку перевозчики уже платят налог – акциз в плате за топливо).

3. Строительство адекватной инфраструктуры для отдыха водителей на трассах, особенно в Сибири.

4. Корректировка норм в сфере регулирования и контроля весогабаритных параметров транспортных средств (ТС).

5. Предоставление перевозчикам обоснования расчетов акциза на топливо.

6. Отставка правительства и недоверие президенту, как гаранту конституционных прав граждан, повсеместное нарушение которых приобрело за последнее время устрашающий масштаб.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Jis-qpVo2GA&rel=0">Video</a> Дальнобойщики Челябинска намерены идти до конца

Акция протеста в Челябинске, по оценкам организаторов, собрала более 200 человек. Все они поддержали сформулированные Объединением перевозчиков России требования. Все прошло достаточно мирно: претензий к протестующим полиция не высказывала.

С завтрашнего дня представители бастующих намерены выставить пикет на трассе в сторону Кургана и отслеживать прохождение фур.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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