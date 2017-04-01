На Южном Урале дальнобойщики начали 5-дневную акцию протеста

Публикации за 01.04.17

Южноуральские дальнобойщики начали 5-дневную акцию протеста. Главное требование – полная отмена системы «Платон» или ее сохранение только для транзитных иностранных перевозчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данной момент между 15 и 16 километрами объездной дороги Троицк – Курган собрались около 60 большегрузов из Челябинской и Волгоградской областей, Дагестана, Хакасии, ХМАО, ЯНАО.

Акция согласована администрацией Красноармейского района: с 7 до 22 часов участникам разрешено разворачивать плакаты, вывешивать флаги и другую атрибутику, проводить собрания и митинги. На месте работают сотрудники полиции, переписывают данные тех, кто присоединился к акции. Основной костяк протестующих намерен находиться на месте проведения акции круглосуточно – по 5 апреля включительно.

«Люди останавливаются на час, 10-15 минут, кто-то остается с нами до конца акции, – рассказывает координатор «Объединения Перевозчиков России» Сергей Малевский. – Южноуральцы нас поддерживают: буквально завалили нас едой, водой и сигаретами. Варенья привезли, жители окрестных деревень пирогами нас снабжают».

Дальнобойщики намерены настаивать на выполнении всех требований, выдвинутых на митинге 27 марта:

1. Полная отмена системы «Платон» или ее сохранение только для транзитных иностранных перевозчиков.

2. Отмена транспортного налога (поскольку перевозчики уже платят налог – акциз в плате за топливо).

3. Строительство адекватной инфраструктуры для отдыха водителей на трассах, особенно в Сибири.

4. Корректировка норм в сфере регулирования и контроля весогабаритных параметров транспортных средств (ТС).

5. Предоставление перевозчикам обоснования расчетов акциза на топливо.

6. Отставка правительства и выражение недоверия президенту, как гаранту конституционных прав граждан, повсеместное нарушение которых приобрело за последнее время устрашающий масштаб.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.04.17

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