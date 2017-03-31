«Делал фотоснимки, постоянно улыбался..." В Челябинске на организатора антикоррупционного митинга завели дело

Публикации за 31.03.17

Челябинскому координатору штаба Алексея Навального вменяют организацию несанкционированного пикета.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня правозащитника Алексея Табалова вызвали в отдел полиции №5 Центрального района. Стражи порядка вручили ему определение о возбуждении административного дела по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ.

«В протоколе написана явная ложь о том, что якобы я стоял на трибуне и выкрикивал антиправительственные лозунги. Даже каких-то свидетелей этому нашли. Кроме того, меня обвиняют в том, что я делал фотосъемку, давал интервью журналистам и блогерам. Это, оказывается, сейчас считается преступлением», – написал Табалов на своей странице в ЖЖ.

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Общественник отмечает, что в региональный штаб продолжают обращаться участники антикоррупционного митинга, вызванные на допрос в полицию после событий 26 марта. По данным организаторов, изучив фото и видеоматериалы, правоохранители начали проводить поквартирный обход челябинцев, которых не успели задержать сразу после публичного мероприятия.

Напомним, митинг против коррупции в органах власти, прошедший в сквере на Алом поле в прошлое воскресенье, собрал более тысячи горожан. Акция протеста не была согласована с мэрией, поэтому получила статус народных гуляний. Колонна митингующих, скандировавшая лозунги: «Димон, пошел вон!», «Власть – это мы!», проследовала по пешеходной Кировке, после чего вернулась в сквер. Впоследствии 13 активистов доставили в участок для дачи показаний: на большинство из них составили административные протоколы по факту нарушения порядка проведения митинга, других, в том числе, Табалова, отпустили домой, так и не разъяснив причины задержания.

Челябинск, Юлия Димова

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