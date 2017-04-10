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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске арестован на 10 суток

Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске арестован на 10 суток

Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске Алексей Табалов проведет за решеткой 9 суток.

Как передает корреспондент РИА , Центральный районный суд Челябинска признал одного из лидеров несистемной оппозиции виновным в нарушении порядка организации митинга 26 марта на Алом поле.

Алексея Табалова взяли под стражу в зале суда и препроводили для отбывания наказания – административного ареста сроком 10 суток (с учетом 20-часового задержания до судебного заседания, оппозиционер проведет в ИВС 9 суток).

«Новый День – Челябинск» , и

Как уже сообщал , 26 марта на Алом поле в Челябинске прошла акция протеста против коррупции. Организаторам было отказано в проведении под тем предлогом, что все площадки в городе уже заняты другими мероприятиями, в том числе 72 пикетам экологов, в каждом из которых приняли участие по 2 человек. Несмотря на это, на площадке перед памятником Ленину собралось около 3 тысяч человек. Протестующие двинулись по проспекту Ленина, затем свернули на Кировку. Закончилось шествие на Алом поле.

В ходе несанкционированного мероприятия полиция задержала несколько человек. Некоторые из них уже оштрафованы решением суда на 10 тысяч рублей каждый.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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