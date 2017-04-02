Главное – не суетиться. Гороскоп РИА «Новый День» на 2 – 9 апреля 2017

Публикации за 02.04.17

В первой декаде апреля Солнце будет находиться в знаке Овна, Меркурий – в Тельце, а Венера сначала будет у Овна, а 3 апреля уйдёт к Рыбам (она движется в обратном направлении). Марс в течение всего периода будет оставаться у Тельца.

Солнце в Овне поощряет стремление к лидерству, увеличивает решительность, усиливает волю, даёт энергию для преодоления трудностей, а также раскрывает организаторские способности людей. Если в это время на людей будут влиять положительные аспекты Солнца, то под их воздействием лидерские качества проявятся в наилучшем виде и дадут прекрасный результат. Если же влияние Солнца будет негативным, стремление к лидерству окажется помехой, и будет приводить к конфликтам.

Меркурий, находясь в Тельце, не располагает к введению новшеств: он будет склонять к движению по устоявшемуся пути. Меркурий в этом знаке консервативен, а также практичен. Его больше всего интересуют материальные результаты работы. Под влиянием Меркурия люди работают спокойно, осмотрительно, расчётливо.

Венера в Овне начинает месяц энергично и резко: она склонна к принятию быстрых жёстких решений, не очень считаясь с возможностью ошибки и негативных последствий. Люди проявляют грубость в отношениях, и, в то же время, сами реагируют на чужую грубость с повышенной эмоциональностью. Перейдя к Рыбам, Венера замедлится и станет чувственной, романтичной, таинственной и склонной к тайнам. Люди в это время особенно тщательно оберегают свой внутренний мир от посторонних. В деловой сфере это проявляется в большей, чем обычно, человечности в поступках людей: дружелюбии, теплоте, участии – которые не обусловлены очевидными причинами.

Марс в Тельце помогает людям работать упорно и целенаправленно. В этот период людям не до отвлечённых рассуждений: они погружены в выполнение конкретной задачи, подразумевающей конкретный результат. Марс в Тельце приземлён и, потому, максимально эффективен в работе с материальными объектами.

Гороскоп на весь апрель здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Меркурия с Юпитером и Солнца с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном, Солнца с Нептуном, Марса с Плутоном. Гороскоп в профессиональном плане в основном благоприятный. В промежуток 2 – 4 апреля проблемы ожидаются в финансовой деятельности и в работе с местными деловыми партнёрами. Возможны разногласия с партнёрами по финансовым вопросам. Не рекомендуется принимать ответственные решения. Полностью отказываться от сотрудничества тоже не стоит, так как в целом по месяцу прогноз благоприятный. Положительно оцениваются перспективы основной работы и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами. Гороскоп указывает на успешность работы в одиночку и нежелательность коллективной деятельности. Неподходящее время для организационных и технических преобразований в работе. Гармоничные аспекты Сатурна и Юпитера способствуют сосредоточенной работе и взаимодействию с деловыми партнёрами. Хороший момент для расширения сферы деловых интересов и установления новых контактов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин гороскоп большей частью неблагоприятный. Основную роль будут играть напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Сатурна с Луной и Ураном. Гармоничными будут аспекты Меркурия с Венерой и Юпитером, и они проявят себя в первой половине периода, до 6 апреля, в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. В этот период возможны разовые сделки. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности неблагоприятный. Важные дела и вопросы лучше перенести на более позднее время. До 6 апреля положительный прогноз для коллективной деятельности. Работа в одиночку на весь период оценивается отрицательно. Нежелательно проявлять инициативу. Не рекомендуется заниматься организационной работой, решать хозяйственные вопросы. Неподходящее время для командировок, дальних поездок. При этом важно сохранить деловые связи с партнёрами, так как они вскоре понадобятся. Нужно только отложить принятие ответственных решений и начало совместной деятельности. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, но 7 и 9 апреля возможны проблемы.

Телец

У Тельцов-мужчин в астрологическом фоне на первую декаду апреля преобладает влияние напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием, Ураном и Нептуном, а также Сатурна с Марсом. Поэтому благоприятен только прогноз для основной работы на период до 6 апреля. Негативно оценивается сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Не рекомендуется финансовая деятельность (хотя на промежуток 6 – 8 апреля прогноз благоприятный, можно осуществить разовую операцию). Период не подходит для расширения сферы деятельности, установления новых контактов. Кроме того, не рекомендуется пытаться преодолеть препятствия напором, грубой силой или действовать на авось. От Тельцов потребуется сдержанность. Нежелательны контакты с вышестоящими инстанциями, официальными органами, не рекомендуется обращаться к юридическим организациям. Неподходящее время для планирования, совместной разработки проектов с партнёрами, а также для командировок, дальних поездок. Возможна успешная самостоятельная подготовительная работа и укрепление отношений с коллегами. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин прогноз в основном положительный. Некоторые затруднения могут возникнуть 3 апреля в отношениях с местными деловыми партнёрами, но за исключением этого момента прогноз по работе с ними – наилучший в этом периоде. Гармоничные Сатурн с Венерой обеспечат Тельцам успех в этой деятельности, а также помогут им при обращении в официальные органы и юридические организации. Положительно оцениваются, кроме того, финансовая деятельность и основная работа. Благоприятен прогноз по коллективной работе и проявлению инициативы в ней. Не рекомендуется работать в выходные 8 – 9 апреля. Негативно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, командировка, дальняя поездка. Желательно развивать отношения с местными партнёрами, а также укреплять отношения с коллегами. Юпитер с Сатурном будут способствовать концентрации сил и внимания Тельцов на важных задачах, а также создадут благоприятные условия для продвижения в карьере. Подходящее время для решения организационных, административных вопросов, упорядочивания финансовых дел. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном неблагоприятный (ситуация неустойчивая). Материальное положение благополучное, но в выходные могут потребоваться дополнительные расходы.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля в профессиональном плане преимущественно благоприятный, хотя период не вполне подходит для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 3 – 4 апреля, а работа с партнёрами, по гороскопу, будет успешной только до 6 апреля. Затем на Близнецов будет влиять напряжённый аспект Плутона с Венерой, который помешает совместной работе. Наилучший прогноз относится к взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Кроме того, положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. Гармоничные аспекты Солнца с Марсом и Меркурием помогут Близнецам успешно проявить свои деловые качества, заключить договор или осуществить сделку, наладить долговременное сотрудничество. Также это подходящий момент для продвижения в карьере. Во второй половине декады возникнут подходящие условия для обновления профессиональной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 5 апреля благополучное, а дальше неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин первая декада апреля малопригодна для деятельности. Особенно неутешительны прогнозы по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Успешная финансовая деятельность станет возможной только с 6 апреля, а сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами – только с 7 числа (при этом не рекомендуется отправляться в командировку, возможна разовая успешная сделка). Напряжённые аспекты Меркурия с Сатурном и Венерой ослабят интеллектуальные возможности Близнецов и создадут препятствия в общении с коллегами и партнёрами. Ожидаются конфликты, взаимное непонимание, расхождение взглядов и оценок в профессиональной области. Неподходящее время для проявления инициативы, осуществления собственных планов. Кроме того, не рекомендуется обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. Некоторые успехи возможны только при решении финансовых вопросов в указанный период, причём они будут связаны скорей с неким ограничением, чем расширением деятельности – вероятно, речь идёт о неком упорядочивании. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими в основном благоприятный. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются как неустойчивые. Материальное положение благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой и Марсом, а также Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Плутоном и Солнца с Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для основной работы прогноз благоприятен до 6 апреля, а для решения финансовых вопросов, наоборот, до 6 апреля он неблагоприятен. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. Положительно характеризуется коллективная деятельность. Работа в одиночку будет успешной только в первой половине декады. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном указывает на благоприятные возможности для обновления профессиональной деятельности, обнаружения новых перспектив, однако в этот период не ожидается значительных прорывов в работе. Скорей всего, речь идёт о подготовительной работе для будущих успехов. Благодаря Венере, Раки могут установить новые перспективные отношения с партнёрами, руководством, влиятельными людьми. Возможно поступление денег в виде инвестиций, займа. Хороший момент для решения юридических вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но в основном благополучные. Перспективы обустройства личной жизни до 6 апреля оцениваются как напряжённые, а далее как благоприятные. Материальное положение благополучное, но в воскресенье, 9 апреля, могут быть непредвиденные расходы.

У Раков-женщин в профессиональном плане гороскоп позитивный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Гармоничный аспект Солнца с Юпитером указывает на возможность успешного вложения или использования значительных денежных сумм, а также расширение сферы деловых интересов. Гороскоп даёт положительный прогноз для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Коллективная деятельность оценивается отрицательно, а одиночная – положительно на весь период. Хороший период для командировки, дальней поездки (кроме воскресенья, 9 апреля). Гармоничный аспект Сатурна с Марсом указывает на высокую личную активность, направленную на чётко определённую задачу, успешное применение профессиональных знаний и навыков в сочетании с упорством в работе. Этот аспект поможет Ракам достичь существенного успеха в течение апреля, а также заложить основы для продвижения в делах в будущем. В этот период Ракам необходимо сохранять за собой контроль над ситуацией и вовремя реагировать на её изменение. В этот период возможно заключение выгодного долгосрочного договора. Ситуация в доме, отношения с близкими до 6 апреля благополучные, а дальше напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Ураном и Луной, Меркурия с Венерой, а также при благотворном влиянии Солнца. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 3 – 4 апреля. В этот момент в гороскопе наблюдается скопление напряженных аспектов Марса, Меркурия, Солнца, что предвещает довольно крупный конфликт. Нежелательно в этот день обсуждать деловые вопросы с руководством или проводить какую-либо операцию самостоятельно. Но на остальную деятельность это замечание не распространяется. Гороскоп даёт положительный прогноз, как для коллективной, так и для одиночной деятельности. Гармоничный Уран создаст тенденцию к успешному обновлению профессиональной деятельности, возможно появление новых перспектив, которые могут быть реализованы ближе к концу месяца. На данную декаду не рекомендуется предпринимать какие-либо действия для продвижения в карьере: время для этого наступит в следующие периоды. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение недели в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на промежуток 2 – 5 апреля отрицательный, а на остальные дни положительный. Материальное положение в период 2 – 4 апреля неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

У Львов-женщин благоприятен прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Решением финансовых вопросов нежелательно заниматься 3 – 4 апреля. В это дни на них, так же, как на мужчин, будет действовать скопление напряжённых аспектов ближних планет, из-за чего возникнут внешние и внутренние препятствия для успешной работы. Не рекомендуется решать важные вопросы, проявлять инициативу, а также обращаться к руководству. Нежелательно ввязываться в конфликт. На весь период предпочтительна одиночная деятельность, работа в коллективе оценивается как неудачная. Гороскоп даёт явные указания сосредоточиться на сотрудничестве с деловыми партнёрами: это направление в течение апреля будет, чем дальше, тем успешней. Гармоничный аспект Урана с Юпитером создаст возможность расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, возникновения новых перспектив. Однако не рекомендуется полагаться на мнение коллег, партнёров или знакомых: оценивать ситуацию нужно будет самостоятельно. Благоприятен прогноз для командировки, дальней поездки. Ситуация в доме, отношения с близкими до 6 апреля напряжённые, а дальше благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни точно такой же. Материальное положение 3 – 4 апреля неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием и Венерой, а также Сатурна с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Марса с Плутоном. Они негативно отразятся на финансовой деятельности Дев в промежутке 3 – 4 (и, возможно, 5) апреля. В эти дни, в случае спора по финансовым вопросам Девам лучше уступить. Особое внимание следует уделить эмоциональной сдержанности. Солнце и Нептун будут подталкивать Дев к проявлению инициативы, однако оценка ситуации у них в этот момент будет неверной. На остальные дни финансовый прогноз положительный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе 5 апреля могут возникнуть небольшие осложнения: не рекомендуется принимать окончательное решение и вступать в конфликт. На остальное время прогноз положительный. Коллективная деятельность, как и одиночная, на всю декаду характеризуется как успешная (при этом одиночной работе гороскоп отдаёт предпочтение). Хороший период для использования своих интеллектуальных способностей и взаимодействия с окружающими, а также для расширения сферы деловых интересов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами могут возникнуть затруднения 4 – 5 апреля. Для взаимодействия с далёкими партнёрами неблагоприятным будет период 7 – 9 апреля (не рекомендуется отправляться в командировку). Для решения финансовых вопросов категорически не подходит промежуток 3 – 5 апреля. В это дни представления Дев о характере работы и её перспективах под влиянием Нептуна окажутся ложными, и, кроме того, негативный Плутон указывает, что любые изменения в этот период только ухудшат положение. Положительно оценивается и одиночная, и коллективная деятельность Дев. Хороший момент для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем сформирует условия для проявления личных деловых качеств и инициативы, тем не менее, в этом направлении, Девам лучше ориентироваться на отдалённые перспективы, чем на немедленный результат. Желательно, кроме того, заниматься укреплением связей и отношений. Скорей всего, успешное продвижение зависит от далёких деловых партнёров (но возможно, и от местных). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 7 – 9 апреля.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием, а также Нептуна с Венерой и Марсом. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Юпитером, Солнца с Ураном и Нептуном, Марса с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Положительно оценивается финансовая деятельность (хотя на выходные, 8 – 9 апреля, прогноз негативный). Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами период характеризуется тоже положительно. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется. Напряжённый аспект Венеры с Юпитером создаст условия, неподходящие для расширения сферы делового сотрудничества и установления новых деловых связей. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Гармоничные аспекты Нептуна помогут Весам использовать свои творческие способности и интуицию для эффективного сотрудничества с партнёрами. Сатурн с Меркурием усилят интеллектуальные способности и волевые качества, сконцентрировав их на решении актуальных задач. Ситуация в доме, отношения с близкими в выходные 1 – 2 и 8 – 9 апреля благополучные, а в остальные дни напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на 2 – 3 и 8 – 9 апреля отрицательный, а на остальной период положительный. Материальное положение благоприятное, кроме промежутка 5 – 7 апреля.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Вдобавок, это направление наиболее перспективно в апреле. Положительно оценивается основная деятельность, хотя 5 – 6 апреля могут возникнуть небольшие затруднения. В эти дни не рекомендуется принимать важное решение и брать ответственность на себя. Негативный Нептун исказит восприятие Весов, и они рискуют двинуться в неверном направлении. Прогноз по финансовой деятельности негативный. Перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами характеризуются в основном отрицательно. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Период не подходит для проявления инициативы, внешние события будут развиваться против интересов Весов. В первой половине периода Весам следует проявлять больше энергии в профессиональной сфере, а во второй половине направить внимание на укрепление отношений с местными партнёрами (могут помочь неформальные, дружеские связи). Весы устранят некоторые шероховатости в контактах с ними: прогноз на месяц показывает плавное улучшение ситуации к концу апреля. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 6 и 9 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключение промежутка 5 – 6 апреля.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной и Марсом, Солнца с Луной и Марсом, Венеры с Плутоном и Марса с Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем и Луной. Кроме того, на Скорпионов будет негативно влиять Уран. Его действие проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами в промежуток от начала месяца до 6 апреля: он создаст общую неблагоприятную обстановку для этой деятельности, в результате чего все контакты с партнёрами окажутся неудачными. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Положительное влияние Юпитера увеличит активность Скорпионов в этом направлении, и они смогут воспользоваться открывшимися перспективами. Возможно получение инвестиций, удачное вложение средств, полезное знакомство. Прогноз по основной работе в целом позитивный, но 5 – 6 апреля не следует решать проблемы напором, рекомендуется избегать конфликтов. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не походит тот же промежуток 5 – 6 апреля, и это указывает, где ожидаются проблемы. В течение декады приоритетна коллективная деятельность, в конце декады от Скорпионов потребуется проявить инициативу и лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 2 – 4 апреля отрицательный, а на остальное время положительный. Материальное положение благополучное за исключение периода 5 – 7 апреля.

Скорпионам-женщинам рекомендуется сосредоточиться на основной работе и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Но в промежуток 6 – 7 апреля не следует принимать решений, нацеленных на перспективу. В эти дни возможны неформальные отношения с партнёрами, из-за чего Скорпионы могут повести себя легкомысленно. В финансовой сфере неблагоприятным будет период от начала месяца до 6 апреля – на остальное время прогноз положительный. Гармоничные аспекты Венеры указывают на большую роль личной активности Скорпионов в этот период, а также контактов с партнёрами и окружающими. Потребуется инициатива. Коллективная деятельность, по гороскопу, будет неудачной, поэтому преимущество окажется за собственными решениями Скорпионов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется: негативный Уран создаст непреодолимые препятствия (или, скорей, у Скорпионов не окажется никакой возможности для работы с ними). В выходные возможна командировка на несколько дней – в этом случае следует учитывать, что прогноз по этой деятельности на весь апрель неблагоприятный. Не рекомендуется заключать договоры или давать твёрдые обещания. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 7 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение до 5 апреля благополучное, а дальше неустойчивое.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Луной, Солнца с Юпитером, Марса с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Марса с Плутоном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. При этом не рекомендуется заниматься работой в выходные 8 – 9 апреля, особенно, принимать решение, которое предполагает резкие изменения. В финансовой деятельности проблемы могут возникнуть в промежуток 4 – 5 апреля. Здесь Стрельцам следует отказаться от собственных планов и представлений, если они противоречат мнению коллег. Рекомендуется проявлять сдержанность, не вступать в конфликт, не брать на себя ответственность за решение. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит период до 6 апреля – на остальные дни прогноз неблагоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно, хотя возможны небольшие затруднения, во всяком случае, серьёзных успехов не предвидится. Для большей части периода гороскоп даёт положительный прогноз для работы в одиночку. Коллективная деятельность тоже оценивается позитивно, за исключением промежутка 4 – 5 апреля (конфликт с коллегами из-за финансов). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 и 7 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений неблагоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 7 – 9 апреля.

У Стрельцов-женщин в первой декаде в работе ожидаются трудности. Наиболее перспективны отношения с местными деловыми партнёрами: хотя во второй половине декады возникнут некоторые затруднения, по гороскопу, они будут успешно преодолены, ситуация исправится и дальше результаты будут всё лучше и лучше. В основной профессиональной деятельности благоприятный прогноз распространяется только на первую половину декады, до 6 апреля. Для работы с финансами опасный период – вторая половина, 5 – 7 апреля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, в принципе, позитивный, но никаких существенных результатов Стрельцы не достигнут. На первую половину декады гороскоп даёт положительный прогноз и для коллективной, и для одиночной деятельности, а на вторую – только для одиночной. Гармоничные аспекты Венеры и Нептуна помогут Стрельцам избежать конфликтных ситуаций и найти приемлемый выход с помощью интуиции. Подходящие время для административных изменений, решения организационных и хозяйственных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно, за исключением 4 и 9 апреля. Материальное положение, кроме 7 и 9 апреля, благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Венерой, Урана с Меркурием, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером и Нептуном, Урана с Луной, Меркурия с Венерой и Марса с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп скорей благоприятный, хотя для финансовых операций период неподходящий: на промежуток 3 – 8 апреля прогноз отрицательный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Он же является наиболее перспективным в апреле. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается в целом положительно, но 3 – 4 апреля возможны проблемы. Из-за напряжённого аспекта Солнца с Нептуном в эти дни не рекомендуется принимать ответственных решений, заключать договоры или давать обещания. Но и прерывать отношения тоже не следует: прогноз на апрель вполне благоприятный. Коллективная деятельность на декаду оценивается негативно, а работа в одиночку позитивно – за исключением промежутка 3 – 4 апреля. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 6 апреля положительный, а дальше отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 5 – 7 апреля.

У Козерогов-женщин наилучшим можно считать прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, хотя в промежуток 6 – 8 апреля ожидаются трудности. В эти дни не рекомендуется проявлять инициативу и настаивать на своём мнении в споре с коллегами. На эти же дни гороскоп даёт негативный прогноз по финансам (на остальное время он положительный), из чего можно заключить, что конфликт возникнет из-за денег. Перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами характеризуются положительно, но 3 и 4 апреля возможны затруднения: Козероги рискуют принять неправильное решение под негативным влиянием Нептуна. Не следует в этот момент навязывать своё мнение, но также гороскоп указывает на нежелательность принятия мнения коллег. Соответственно, Козерогам лучше отойти в сторону и заняться другими вопросами. В работе с местными деловыми партнёрами благоприятный период продлится до 6 апреля: на остальные дни прогноз отрицательный. Период подходит для разовых сделок и не подходит для длительной совместной работы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные только до 6 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение благополучное, хотя в воскресенье, 9 апреля, возможны непредвиденные расходы.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной и Марсом, а также Меркурия с Юпитером и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном и Марсом, Солнца с Меркурием, Юпитера с Сатурном, Марса с Плутоном. Гороскоп даёт неблагоприятный прогноз для расширения сферы деловых интересов и рекомендует сосредоточиться на текущей деятельности. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Хороший период для решения хозяйственных и организационных вопросов. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием позитивно повлияет на интеллектуальную и творческую деятельность Водолеев. Возможно получение благоприятной конфиденциальной информации. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на всю декаду негативный. Также не рекомендуется коллективная деятельность: гороскоп оценивает положительно только работу в одиночку. От Водолеев ожидается самостоятельность в решениях и поступках, воля и сосредоточенность на решении задач. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, за исключением промежутка 3 – 5 апреля. Материальное положение до 6 апреля благополучное, а дальше неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 2 – 4 апреля. В финансовой деятельности проблемы ожидаются 3 – 5 апреля. Прогноз в целом благоприятный, но не рекомендуется проявлять значительную деловую активность, за исключением работы с местными партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Солнцем сформирует подходящие условия для поиска новых перспектив и обновления профессиональной деятельности. Водолеи должны будут проявить свои творческие способности и деловые качества (кроме промежутка 3 – 5 апреля). При этом успех будет достигнут не сразу – достижения станут заметными во второй половине апреля. Венера с Меркурием будут способствовать успешным контактам с местными партнёрами, включая неформальные отношения. Также период благоприятен для сотрудничества с официальными органами и юридическими организациями. Подходящее время для заключения соглашений, подписания договоров. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение тоже на весь период благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на первую декаду апреля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой, Меркурия с Солнцем и Юпитером, Нептуна с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Луной и Ураном, а также Марса с Меркурием. В профессиональном плане гороскоп почти полностью благоприятный. Напряжённые аспекты проявятся только в промежуток 3 – 5 апреля и повлияют на выполнение основных обязанностей. В это дни не следует заниматься административными, организационными мероприятиями – необходимо учитывать интересы коллег. Не рекомендуется решать важные вопросы с руководством. Нежелательны агрессия и попытки решить проблему напором. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой указывает на значительный успех при сосредоточенной работе и серьёзном отношении к интересам партнёров. Важно также правильно организовать общение с ними. Хороший период для установления новых связей или укрепления старых. Этот же аспект положительно повлияет на финансовую деятельность Рыб – на весь период прогноз позитивный. Положительно характеризуется как коллективная, так и одиночная деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 2 – 5 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя на промежуток 2 – 5 апреля он негативный: тут нужно учитывать перспективу всего апреля, а она, за исключением указанного момента, полностью благоприятна. Отношения с далёкими деловыми партнёрами тоже в эту декаду будут удачными. Венера с Юпитером сформируют условия, благоприятные для расширения сферы деловых интересов и укрепления деловых связей. Благоприятный прогноз для командировки, дальней поездки. Кроме того, Венера положительно повлияет на финансовую деятельность Рыб: прогноз здесь тоже полностью позитивный. Кроме успешной работы с собственными средствами, возможно получение финансовой поддержки или возникновение новых финансовых перспектив. Гороскоп даёт одинаково благоприятный прогноз и для коллективной, и для одиночной деятельности. Период неблагоприятен для продвижения в карьере: преследуя эту цель под влиянием Нептуна, Рыбы сделают неверные шаги. Подобные планы лучше перенести на будущее. Ситуация в доме, отношения с близкими до 6 апреля характеризуются положительно, а затем отрицательно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 6 – 7 апреля.

Москва, Денис Вербицкий

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