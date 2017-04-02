Погуляли в воскресенье: в центре Челябинска задерживают горожан (ВИДЕО)

Публикации за 02.04.17

В Челябинске полиция оцепила центр города, задерживаются люди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее скопление сотрудников полиции отмечено на площади Революции и на Алом поле. Согласно официальному заявлению ГУ МВД РФ по Челябинской области, «в различных социальных сетях появились сообщения о проведении несанкционированных митингов на территории Челябинской области. ГУ МВД региона информирует, что попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий будут пресекаться с применением мер административного и уголовного характера в отношении организаторов и участников акций».

Горожане рассказывают, что сегодня к гуляющим на Алом поле подходили молодые люди и спрашивали, не знают ли они «что-нибудь о митинге». Особое внимание спрашивающих привлекали группы подростков и молодежи. Полиция внимательно следила за любой компанией, в которой было больше 2 человек. У некоторых проверяли документы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qsDJ4xeQmKI&rel=0">Video</a> В это время на площади Революции начали задерживать горожан.

Молодой человек, которого заподозрили в грабеже, оказался не единственным. Через некоторое время в отдел полиции Советского района привезли еще около десятка молодых людей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kgi316pdbUg&rel=0">Video</a> Очевидцы задались вопросом: «Хотелось бы узнать, эти люди тоже задержаны по ориентировке – как грабители?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.04.17

Главное – не суетиться. Гороскоп РИА «Новый День» на 2 – 9 апреля 2017. / На Южном Урале дальнобойщики начали 5-дневную акцию протеста. / Не скифы – психи мы: о некоторых особенностях русской души. Психонеделическая колонка Веры Владимировой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»