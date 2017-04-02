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Челябинск

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Публикации за 02.04.17

Погуляли в воскресенье: в центре Челябинска задерживают горожан (ВИДЕО)

Погуляли в воскресенье: в центре Челябинска задерживают горожан (ВИДЕО)

В Челябинске полиция оцепила центр города, задерживаются люди.

Как передает корреспондент РИА , наибольшее скопление сотрудников полиции отмечено на площади Революции и на Алом поле. Согласно официальному заявлению ГУ МВД РФ по Челябинской области, «в различных социальных сетях появились сообщения о проведении несанкционированных митингов на территории Челябинской области. ГУ МВД региона информирует, что попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий будут пресекаться с применением мер административного и уголовного характера в отношении организаторов и участников акций».

Горожане рассказывают, что сегодня к гуляющим на Алом поле подходили молодые люди и спрашивали, не знают ли они «что-нибудь о митинге». Особое внимание спрашивающих привлекали группы подростков и молодежи. Полиция внимательно следила за любой компанией, в которой было больше 2 человек. У некоторых проверяли документы.

В это время на площади Революции начали задерживать горожан.

Молодой человек, которого заподозрили в грабеже, оказался не единственным. Через некоторое время в отдел полиции Советского района привезли еще около десятка молодых людей.

Очевидцы задались вопросом: «Хотелось бы узнать, эти люди тоже задержаны по ориентировке – как грабители?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.04.17

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