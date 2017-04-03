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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

«Никого не задерживали. Просто доставляли»: в челябинском полицейском главке прокомментировали воскресные события

«Никого не задерживали. Просто доставляли»: в челябинском полицейском главке прокомментировали воскресные события

В ГУ МВД по Челябинской области не связывают воскресные задержания с протестными «гуляниями».

Как уже сообщал , вчера, 2 апреля, горожане отметили, центр города перекрыт полицией, некоторых людей задерживали. Так, одного молодого человека задержали якобы за грабеж. Чуть позднее к зданию отдела полиции провели группу из десятка молодых людей с площади Революции. Кстати, там в этот день проходила многочасовая акция «Территория здоровья», и в чем была вина молодых людей, так и осталось неясным.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили РИА , что задержания, проходившие в воскресенье, никак не связаны с несанкционированными акциями протеста, анонсированными ранее. Более того. «Никого не задерживали, – заявили в полицейском главке. – Просто доставляли в отдел полиции». Но связано это было с другими причинами. Какими именно, в пресс-службе уточнить затруднились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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